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Наблюдавшие за дракой мыши уходили готовыми к бою

❋ 4.2

Нейробиологи провели эксперимент и выяснили, что наблюдение за чужими конфликтами готовит самцов мышей к реальным столкновениям почти не хуже личного опыта. Механизм объяснил, как мозг перестраивает нейронные сети для защиты после увиденного насилия.

Биология
# агрессия
# мозг мыши
# социальное обучение
Схема экспериментального дизайна: три когорты мышей либо участвовали в схватке, либо наблюдали за ней, либо вообще не знали об этом
Схема экспериментального дизайна: три когорты мышей либо участвовали в схватке, либо наблюдали за ней, либо вообще не знали об этом / © Jorge M. Iravedra-García et al./Nature(2026)

Социальное обучение помогает животным адаптироваться к среде без прямого риска для жизни. Например, биологи давно заметили, что люди и приматы уделяют повышенное внимание сценам насилия. 

Постоянный контакт с агрессивной средой заставляет животных менять тактику поведения, формирует устойчивость и готовность к защите. Чтобы понять, появляются ли защитные стратегии в мозге только от наблюдения, исследователи решили изучить подкорковую сеть, отвечающую за социальное поведение.

Нейробиологи проследили, работали ли при пассивном наблюдении те же самые нейронные цепи, что и при физическом контакте. Результаты опубликовали в журнале Nature.

Для проверки гипотезы самцов мышей распределили на три группы: бойцов, зрителей и новичков. На протяжении восьми дней животные проходили ежедневные 10-минутные тренировки. Бойцы дрались со слабыми соперниками. Зрители сидели на возвышении за прозрачной перегородкой и смотрели за поединками других мышей. Новички играли с плюшевой игрушкой в спокойной обстановке. 

На девятый день каждую мышь поместили на три четырехминутных раунда к сильному противнику. Ученые записывали поведение животных на видео и отслеживали активность клеток в 12 взаимосвязанных областях мозга с помощью сверхтонких оптических волокон.

Замеры показали четкую разницу между группами. В контрольном поединке зрители и бойцы атаковали сильного противника быстрее новичков. Они также реже поворачивались к оппоненту спиной. Оптические датчики зафиксировали, что мозг зрителей работал почти так же, как мозг бойцов. Нейроны торможения у наблюдавших мышей снижали свою активность, снимая блокировку с ключевых центров управления агрессией. При этом зрители не проявляли немотивированной злобы вне конфликта.

Затем исследователи проверили причинно-следственную связь. Они искусственно восстановили работу тормозных нейронов у зрителей перед финальным боем. После химического вмешательства эти мыши снова повели себя как неопытные новички. Они полностью утратили проактивную защитную стратегию.

Вывод авторов исследования в том, что зрительный опыт запускает те же механизмы нейропластичности, что и реальная драка. Пассивное наблюдение снижало торможение в подкорковых сетях и смещало поведение в сторону уверенной защиты. Но все же, по оценкам ученых, наблюдение работало слабее прямого опыта и готовило животное к конфликту лишь наполовину.

Эксперимент показал, как проходит социальное обучение у грызунов. Мозг животных способен перестраивать глубокие нейронные связи на основе только визуальной информации о чужом опыте. Насмотренность не сделала их жестокими по умолчанию, но помогла включить нужные защитные рефлексы, когда ситуация потребовала жесткого отпора.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
217 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Биология
# агрессия
# мозг мыши
# социальное обучение
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