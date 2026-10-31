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В Москве назвали лауреатов XII премии «За верность науке»

В Москве объявили лауреатов XII Всероссийской премии «За верность науке». Победителей выбрали из более чем двух тысяч заявок, поступивших со всех федеральных округов России. Награды получили научные журналисты, просветительские проекты, исследователи, университеты, фонды и компании, поддерживающие научные разработки.

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# naked science
# За верность науке
# ЗаВерностьНауке
# Минобрнауки
# популяризация науки
# премии
Лауреат XII Всероссийской премии «За верность науке» на церемонии в Москве
Лауреат XII Всероссийской премии «За верность науке» на церемонии в Москве / © Пресс-служба премии «За верность науке»

Церемония прошла 30 октября в Цифровом деловом пространстве. В этом году премию вручали в 11 номинациях: от научной журналистики и проектов для детей до применения искусственного интеллекта в исследованиях, истории космонавтики и поддержки науки со стороны бизнеса. Премия существует с 2015 года и проводится Министерством науки и высшего образования России.

Одной из главных медийных наград — «Научный журналист года» — удостоена главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская. Жюри отметило ее проект «ДокТок с Эвелиной Закамской», посвященный современной медицине. Лучшей научной пресс-службой признали команду Российской академии наук, а в номинации «Автор цифрового контента» победила Ирина Дороган с проектом «Горизонт приключений. Приморье».

Премию «Признание», которую вручают не за отдельный проект, а за многолетний вклад в науку и ее популяризацию, получил академик РАН Лев Зеленый. Научный руководитель Института космических исследований РАН известен работами по физике космической плазмы, исследованиям Луны и планет Солнечной системы.

Отдельное место в программе заняли проекты на стыке науки и новых технологий. В номинации за использование искусственного интеллекта победила система Pancreascore, созданная в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете. Она предназначена для прогнозирования и раннего выявления тяжелого течения острого панкреатита.

Впервые награду вручили в номинации «Работа с опытом: вклад ученых в освоение космоса». Победителем стал мультимедийный проект ТАСС «Гагарин. Полет, который объединил человечество». Для рассказа о первом полете человека в космос его авторы объединили архивные материалы и трехмерную графику.

В международной номинации «Российская наука — миру» имени Константина Циолковского лучшим признали проект «Наука ближе, чем кажется» Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова. А в категории «Наука — детям» победила Академия юных исследователей Волгодонска, которая более четверти века помогает школьникам делать первые шаги в самостоятельной научной работе.

Лауреаты премии «За верность науке» — 2026:

  • «Автор цифрового контента» — Ирина Дороган, проект «Горизонт приключений. Приморье».
  • «Научная пресс-служба года» — пресс-служба Российской академии наук.
  • «Научный журналист года» — Эвелина Закамская, проект «ДокТок с Эвелиной Закамской».
  • «Признание» — академик РАН Лев Зеленый.
  • «Использование технологии искусственного интеллекта в научных исследованиях» — Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, система Pancreascore.
  • «Работа с опытом: вклад ученых в освоение космоса» — ТАСС, проект «Гагарин. Полет, который объединил человечество».
  • «Российская наука — миру» имени Константина Циолковского — Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, проект «Наука ближе, чем кажется».
  • Специальный приз имени Даниила Гранина — фильм Егора Кончаловского «Авиатор».
  • Специальный приз имени Игоря Горынина — Уфимский государственный нефтяной технический университет, проект «Распознавание природы дефектов поверхности материалов нейросетями».
  • Специальный приз имени Христофора Леденцова, подноминация «Фонды» — стипендиальная программа Фонда имени В. И. Вернадского.
  • Специальный приз имени Христофора Леденцова, подноминация «Предприятия» — АВТОВАЗ среди крупных компаний, НПО ТН-БИОТЕХ среди средних предприятий и «Сибур Полилаб» среди малых.
  • «Наука — детям» — Академия юных исследователей Волгодонска.

В программе появилась отдельная номинация о вкладе ученых в освоение космоса. Впервые вручили и специальный приз имени академика Игоря Горынина — за популяризацию достижений в материаловедении, металлургии и судостроении. Приз имени Христофора Леденцова теперь разделен на два направления: для фондов и предприятий, которые вкладываются в исследования.

В нынешнем сезоне Naked Science выступил информационным партнером премии. Издание и его проекты уже не раз входили в число финалистов. В 2023 году Naked Science попал в шорт-лист сразу в трех номинациях, а международный образовательный проект «Росатома» Global Atomic Quiz, техническим оператором которого выступал Naked Science, занял первое место в категории «Наука — миру». В 2024 году издание вновь было представлено в шорт-листе тремя заявками.

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Медиа
# naked science
# За верность науке
# ЗаВерностьНауке
# Минобрнауки
# популяризация науки
# премии
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