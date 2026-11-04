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Что чувствуют раки, когда их варят?
Как готовят раков? Прямо живых бросают в кипяток. Многие уверены, что раки в тот момент уже ничего не чувствуют. Однако последние исследования показывают, что это точка зрения ошибочная.
Раков и других членистоногих обычно готовят живыми. При этом долгое время считалось, что нервная система у них устроена проще, чем у млекопитающих. Боль они в кипятке не ощущают.
Однако в 2021 году ученые из Лондонской школы экономики провели обзор более чем 300 исследований, посвященных головоногим моллюскам и ракообразным. В исследовании авторы уточнили, что раки соответствуют трем критериям из восьми, доказывающим наличие чувств.
В 2024 году ученые провели эксперимент на крабах (Carcinus maenas), которые также относятся к ракообразным. К мозгу крабов подключили электроды. Исследователи воздействовали на мягкие ткани как механически, так и химически (с помощью уксусной кислоты). Электрическая активность нервной системы крабов при сильном воздействии усиливалась. Авторы пришли к выводу, что в мягких тканях крабов есть болевые рецепторы, которые называются ноцицепторы, посылающие импульсы в мозг. Также ученые отметили, что нервная система некоторых других ракообразных, включая раков, устроена аналогично. Так что, вероятно, и они испытывают боль.
В некоторых странах уже сейчас есть ограничения на приготовление раков и других ракообразных живыми. В число этих стран входят, например, Норвегия и Швейцария. Так, в Норвегии ракообразных необходимо оглушить, прежде чем положить в кипяток. В Швейцарии их нельзя помещать в кипящую воду до разрушения нервных центров.
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Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
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