Что чувствуют раки, когда их варят?

Как готовят раков? Прямо живых бросают в кипяток. Многие уверены, что раки в тот момент уже ничего не чувствуют. Однако последние исследования показывают, что это точка зрения ошибочная.

Широкопалый речной рак / © Galia ^, Wikipedia

Раков и других членистоногих обычно готовят живыми. При этом долгое время считалось, что нервная система у них устроена проще, чем у млекопитающих. Боль они в кипятке не ощущают.

Однако в 2021 году ученые из Лондонской школы экономики провели обзор более чем 300 исследований, посвященных головоногим моллюскам и ракообразным. В исследовании авторы уточнили, что раки соответствуют трем критериям из восьми, доказывающим наличие чувств.

В 2024 году ученые провели эксперимент на крабах (Carcinus maenas), которые также относятся к ракообразным. К мозгу крабов подключили электроды. Исследователи воздействовали на мягкие ткани как механически, так и химически (с помощью уксусной кислоты). Электрическая активность нервной системы крабов при сильном воздействии усиливалась. Авторы пришли к выводу, что в мягких тканях крабов есть болевые рецепторы, которые называются ноцицепторы, посылающие импульсы в мозг. Также ученые отметили, что нервная система некоторых других ракообразных, включая раков, устроена аналогично. Так что, вероятно, и они испытывают боль.

В некоторых странах уже сейчас есть ограничения на приготовление раков и других ракообразных живыми. В число этих стран входят, например, Норвегия и Швейцария. Так, в Норвегии ракообразных необходимо оглушить, прежде чем положить в кипяток. В Швейцарии их нельзя помещать в кипящую воду до разрушения нервных центров.

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