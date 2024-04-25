Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гены, защищающие от алкоголизма, повысили вероятность рака и других болезней
Международная группа ученых пришла к выводу, что гены, защищающие от алкогольной зависимости, способны спровоцировать ряд других заболеваний, в том числе рак. Выборка составила более 3,2 миллиона человек.
Известно, что склонность к алкогольной зависимости передается по наследству. В 2018 году международная группа исследователей выявила такие варианты различий в аллелях — так называемых однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) — ADH1B, rs1229984-Т, rs2066702-А. Эти гены защищают от алкогольной аддикции и ее последствий.
Подобные аллели могут спровоцировать тошноту, очень быстро вызывая похмельный синдром при приеме алкоголя. Организм таких людей в сжатые сроки превращает этанол в ацетальдегид. Вышеперечисленные геномные варианты в первую очередь связаны с тем, сколько человек может употребить алкоголя. При этом мало что известно о сложной полигенной структуре склонности к алкоголизации и ее генетической связи с другими расстройствами.
Другая международная группа ученых из университетов Калифорнийского, Йельского (США), Барселоны (Испания) и других научных организаций решила больше узнать об этом вопросе и изучила записи ДНК более 3,2 миллиона человек, включая европейцев, латино- и афроамериканцев.
Исследователи изучили корреляцию между наличием у участников «антиалкогольных» генов и их психическим здоровьем, сном, иммунитетом, сердечно-сосудистой системой, метаболизмом. Их выводы представлены в журнале eBioMedicine.
Выяснилось, что люди, имеющие защитные аллели, меньше страдали от хронической усталости, но больше остальных оказались склонны к сердечно-сосудистым и психическим заболеваниям, нарушениям сна, употреблению табака, перееданию на фоне стресса, базедовой болезни и гипертериозу, чем люди без соответствующих генов. Они чаще заболевали малярией, раком легких и кожи. При этом в целом уровень показателей здоровья таких людей был выше, чем у тех, кто не имел защитных вариантов аллелей.
«Мы также обнаружили ассоциации с недостаточно изученными признаками, связанными с неврологическими (мигрень, эпилепсия), иммунными (аллергии), опорно-двигательными (фибромиалгии) и репродуктивными заболеваниями (преэклампсия). Наша работа демонстрирует, что полиморфизмы в генах, кодирующих ферменты, метаболизирующие алкоголь, влияют на множество факторов здоровья, помимо поведения, связанного с употреблением спиртного», — сообщили исследователи.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Авторы нового исследования изучили геномы людей, живших на территории Аварского каганата времен его расцвета, и составили их родословные.
Экологи из Китая подсчитали, как изменились площади оазисов в мире с 1995 по 2020 год. Исследователи также выяснили, в каком регионе оазисных территорий больше всего, в каком темпе происходят изменения и чем на этих землях занимается человек.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Авторы нового исследования выявили три фактора, ответственные за так называемый алкогольный блэкаут — распространенное последствие употребления спиртных напитков, когда человек сталкивается с провалами в памяти.
Большему количеству учеников, чем когда-либо, трудно осваивать школьную программу. Это связано с низким уровнем развития рабочей памяти и неумением планировать время, считает педагог Алекс Куигли. В новой книге он дал практические рекомендации для учителей, которые помогут сделать работу в классе более продуктивной.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Объединяй и властвуй — как создать из квантовых компьютеров квантовый интернет
Западные спутники показали, что окислов азота в России стало меньше. Это признак экономического спада или роста?
Тайна гибели «Курска»
С точки зрения науки: взрыв в Бейруте
Бросить курить по-научному: методы, которые действительно работают
Как стать пилотом
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии