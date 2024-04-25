Гены, защищающие от алкоголизма, повысили вероятность рака и других болезней

Международная группа ученых пришла к выводу, что гены, защищающие от алкогольной зависимости, способны спровоцировать ряд других заболеваний, в том числе рак. Выборка составила более 3,2 миллиона человек.

Известно, что склонность к алкогольной зависимости передается по наследству. В 2018 году международная группа исследователей выявила такие варианты различий в аллелях — так называемых однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) — ADH1B, rs1229984-Т, rs2066702-А. Эти гены защищают от алкогольной аддикции и ее последствий.

Подобные аллели могут спровоцировать тошноту, очень быстро вызывая похмельный синдром при приеме алкоголя. Организм таких людей в сжатые сроки превращает этанол в ацетальдегид. Вышеперечисленные геномные варианты в первую очередь связаны с тем, сколько человек может употребить алкоголя. При этом мало что известно о сложной полигенной структуре склонности к алкоголизации и ее генетической связи с другими расстройствами.

Другая международная группа ученых из университетов Калифорнийского, Йельского (США), Барселоны (Испания) и других научных организаций решила больше узнать об этом вопросе и изучила записи ДНК более 3,2 миллиона человек, включая европейцев, латино- и афроамериканцев.

Исследователи изучили корреляцию между наличием у участников «антиалкогольных» генов и их психическим здоровьем, сном, иммунитетом, сердечно-сосудистой системой, метаболизмом. Их выводы представлены в журнале eBioMedicine.

Выяснилось, что люди, имеющие защитные аллели, меньше страдали от хронической усталости, но больше остальных оказались склонны к сердечно-сосудистым и психическим заболеваниям, нарушениям сна, употреблению табака, перееданию на фоне стресса, базедовой болезни и гипертериозу, чем люди без соответствующих генов. Они чаще заболевали малярией, раком легких и кожи. При этом в целом уровень показателей здоровья таких людей был выше, чем у тех, кто не имел защитных вариантов аллелей.

«Мы также обнаружили ассоциации с недостаточно изученными признаками, связанными с неврологическими (мигрень, эпилепсия), иммунными (аллергии), опорно-двигательными (фибромиалгии) и репродуктивными заболеваниями (преэклампсия). Наша работа демонстрирует, что полиморфизмы в генах, кодирующих ферменты, метаболизирующие алкоголь, влияют на множество факторов здоровья, помимо поведения, связанного с употреблением спиртного», — сообщили исследователи.

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