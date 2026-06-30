Рыбий жир не защитил мозг от деменции

Считается, что полиненасыщенные жирные кислоты класса омега-3 играют ключевую роль для здоровья всего организма, в особенности центральной нервной системы. В частности, как показали исследования, один из видов омега-3, докозагексаеновая кислота, особенно важен для работы мозга. Это структурный компонент нейронных мембран, который поддерживает синаптические связи между нейронами и снижает уровень воспаления в мозге.



Омега-3 не синтезируются в человеческом организме и поступают в него с пищей, прежде всего с жирной морской рыбой, богатой этими соединениями. Биологически активные добавки с рыбьим жиром пользуются огромной популярностью, в том числе потому, что, как предполагается, полезны для мозга и способны защитить его от патологических изменений, ведущих к деменции и болезни Альцгеймера.



Однако результаты нового исследования, проведенного учеными из Школы медицины Университета Южной Калифорнии (США), не подтвердили эффективность приема добавок с рыбьим жиром в качестве меры профилактики деменции и болезни Альцгеймера.



Двухлетнее плацебо-контролируемое двойное слепое клиническое исследование показало, что хотя жирные кислоты омега-3 из рыбьего жира успешно достигали мозга, они никак не повлияли на показатели его здоровья у пожилых людей с повышенным риском болезни Альцгеймера. Высокие дозы добавок не улучшили память и другие когнитивные функции, а также не затормозили процесс гибели клеток мозга в регионах, связанных с болезнью Альцгеймера.



В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале eBioMedicine, участвовали 365 мужчин и женщин в возрасте от 55 до 80 лет, которые редко употребляли морскую рыбу. Почти половина участников (47%) были носителями гена APOE4 — сильнейшего из известных генетических факторов риска развития болезни Альцгеймера. У носителей гена APOE4 из-за особенностей обмена веществ плохо усваивается докозагексаеновая кислота, ее уровень в крови и спинномозговой жидкости обычно снижен.



Всех участников случайным образом распределили на две группы. В течение двух лет одна группа ежедневно получала добавку с рыбьим жиром, а другая — плацебо. Причем ни сами участники, ни ученые не знали, кто что получает. Каждая добавка содержала 2000 миллиграммов докозагексаеновой кислоты.



Одна из задач исследователей состояла в том, чтобы определить, может ли докозагексаеновая кислота из добавок действительно попадать в мозг. Чтобы ответить на этот вопрос, спустя полгода после начала исследования измерили уровень докозагексаеновой кислоты в спинномозговой жидкости, окружающей головной и спинной мозг. Оказалось, концентрация этого вещества выросла в среднем на 17%.



Хотя докозагексаеновая кислота достигла мозга, это не привело к когнитивным улучшениям. Исследователи оценили память и мыслительные способности участников в начале исследования и повторно через два года. Результаты в когнитивных тестах у участников, принимавших добавку с рыбьим жиром, оказались не лучше, чем у тех, кто получал все эти годы плацебо.



Эту картину подтвердили результаты нейровизуализации. Сканирование мозга показало, что прием добавки с рыбьим жиром не замедлил процесс уменьшения объема гиппокампа — области мозга, критически важной для памяти. Снижение его объема обычно используют в качестве маркера старения мозга и риска болезни Альцгеймера.



Исследователи предположили, что такие итоги научной работы связаны с особенностями того, как именно мозг усваивает и использует омега-3 жирные кислоты, поступающие из добавок, а не из пищи.

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Татьяна Зайцева 121 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.