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33 минуты назад
Полина Меньшова
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Медики назвали болезни, с которыми сказочные принцессы столкнулись бы в реальном мире

5.1

В сказках действие происходит в вымышленном мире, который во многом устроен не так, как настоящий. Ученые из Нидерландов выяснили, риск каких болезней был бы высоким у принцесс из мультфильмов Disney в реальной жизни.

Медицина
# Disney
# болезни
# образ жизни
# сказки
Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»
Кадр из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» / © Disney

Медиапродукты для детей периодически оказываются в поле зрения исследователей. Например, авторы одной из недавних работ увидели вред в персонажах мультфильмов, у которых есть косоглазие. Другая исследовательница изучила детскую литературу разных периодов и пришла к выводу, что в ней недостаточно раскрыта тема смерти: по ее мнению, нужно чаще показывать, как умирает герой, с которым маленький читатель ассоциирует себя.

Специалисты из Университета Твенте в Нидерландах изучили, в каких условиях жили сказочные принцессы из мультфильмов компании Disney. Исследование, где описаны риски для здоровья героинь, с которыми они столкнулись бы в реальном мире, появилось в рождественском выпуске научного журнала BMJ.

Белоснежка, по замечанию авторов публикации, социально изолирована и практически ни с кем не общается. Из-за этого, как показали предыдущие исследования, она подвергается высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, тревожности и ранней смерти. Гномы решают проблему с недостатком социального взаимодействия, однако Белоснежка вступает в диалог с незнакомкой, в результате чего съедает отравленное яблоко. Как отметили исследователи, в случае этой героини пословица «Одно яблоко в день — и доктор не нужен» работает нетипичным образом.

У принцессы Жасмин из мультфильма «Аладдин» есть возможность общаться с людьми, однако ее окружение — прислуга и принцы, которые приезжают просить ее руки. У девушки до встречи с Аладдином не было близких людей, например друзей. Одиночество, как отметили авторы статьи, может привести к слабоумию, проблемам с психическим здоровьем (например, тревожности и депрессии), нарушениям регуляции иммунной системы. Представляет опасность и домашний тигр Раджа: он может стать источником зоонозной инфекции, а также нанести черепно-лицевые травмы и травмы шейного отдела позвоночника.

Аналогичный риск ученые заметили и в жизни Белль из «Красавицы и чудовища», потому что заколдованный принц — зверь, состоящий из клеток разных организмов, химера. Тесный контакт с ним мог привести к заражению бруцеллезом и бешенством.

Золушка в реальной жизни столкнулась бы с профессиональным заболеванием легких, так как постоянно убирается в доме по приказанию злой мачехи. А в составе блесток, которые в мультфильме рассыпает Фея-крестная, покрывая торт глазурью, вероятнее всего, есть микропластик и алюминий. Частицы этих веществ способны проникать в легкие человека и ускорять старение организма.

Образ жизни навредил бы и еще двум принцессам. У Рапунцель, которой нельзя стричься и приходится использовать косу в качестве троса, высок риск тракционной алопеции — состояния, из-за которого может начаться необратимое выпадение волос. А у «спящей красавицы» Авроры из-за многолетнего сна выше вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом, ожирением и диабетом. Кроме того, у нее могут развиться пролежни и атрофироваться мышцы.

Принцесса Мулан, как отметили авторы исследования, выросла в условиях укоренившегося семейного и общественного давления. Она неоднократно сталкивалась с насилием, а дракон Мушу, пытавшийся ее поддержать, мог только усугублять ситуацию фразами наподобие «Кто знал, что в конечном итоге ты опозоришь его [отца], опозоришь предков и потеряешь всех своих друзей?» Все это увеличивает вероятность психических отклонений.

В случае с Покахонтас ученые оценили высоту скалы, с которой принцесса прыгает в мультфильме. Результаты моделирования с использованием дифференциальных уравнений показали, что прыжок с высоты примерно 252 метров «показал бы Покахонтас оттенки рентгеновских лучей, а не цвета Ветра, и симфонию трещин, а не гармонию с природой».

В заключение авторы статьи посоветовали команде Disney рассмотреть меры, которые позволят принцессам снизить риски перечисленных проблем со здоровьем. Например, внедрить практики осознанности и психотерапию, обучить героинь правилам гигиены при проживании с домашними животными. «Только тогда диснеевские принцессы смогут начать вести здоровый образ жизни», — подытожили исследователи.

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Медицина
# Disney
# болезни
# образ жизни
# сказки
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Иван Колупаев
14 часов назад
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Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Anatoly Yadgarov
15 часов назад
В Израиле работают больше всех вас вместе взятых и увы это правда...

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Михаил Духонин
15 часов назад
Александр, Спасибо!

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

Михаил Духонин
15 часов назад
Sam, Да, залоги причастий, это важно... А гистидин реально без Серы!

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15 часов назад
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Кардинал Маргинал
15 часов назад
Кунашир, да ты у нас революционер, но до сих пор быдло ватное и колхозник. Хоть и западное

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