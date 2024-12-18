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Медики назвали болезни, с которыми сказочные принцессы столкнулись бы в реальном мире
В сказках действие происходит в вымышленном мире, который во многом устроен не так, как настоящий. Ученые из Нидерландов выяснили, риск каких болезней был бы высоким у принцесс из мультфильмов Disney в реальной жизни.
Медиапродукты для детей периодически оказываются в поле зрения исследователей. Например, авторы одной из недавних работ увидели вред в персонажах мультфильмов, у которых есть косоглазие. Другая исследовательница изучила детскую литературу разных периодов и пришла к выводу, что в ней недостаточно раскрыта тема смерти: по ее мнению, нужно чаще показывать, как умирает герой, с которым маленький читатель ассоциирует себя.
Специалисты из Университета Твенте в Нидерландах изучили, в каких условиях жили сказочные принцессы из мультфильмов компании Disney. Исследование, где описаны риски для здоровья героинь, с которыми они столкнулись бы в реальном мире, появилось в рождественском выпуске научного журнала BMJ.
Белоснежка, по замечанию авторов публикации, социально изолирована и практически ни с кем не общается. Из-за этого, как показали предыдущие исследования, она подвергается высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, тревожности и ранней смерти. Гномы решают проблему с недостатком социального взаимодействия, однако Белоснежка вступает в диалог с незнакомкой, в результате чего съедает отравленное яблоко. Как отметили исследователи, в случае этой героини пословица «Одно яблоко в день — и доктор не нужен» работает нетипичным образом.
У принцессы Жасмин из мультфильма «Аладдин» есть возможность общаться с людьми, однако ее окружение — прислуга и принцы, которые приезжают просить ее руки. У девушки до встречи с Аладдином не было близких людей, например друзей. Одиночество, как отметили авторы статьи, может привести к слабоумию, проблемам с психическим здоровьем (например, тревожности и депрессии), нарушениям регуляции иммунной системы. Представляет опасность и домашний тигр Раджа: он может стать источником зоонозной инфекции, а также нанести черепно-лицевые травмы и травмы шейного отдела позвоночника.
Аналогичный риск ученые заметили и в жизни Белль из «Красавицы и чудовища», потому что заколдованный принц — зверь, состоящий из клеток разных организмов, химера. Тесный контакт с ним мог привести к заражению бруцеллезом и бешенством.
Золушка в реальной жизни столкнулась бы с профессиональным заболеванием легких, так как постоянно убирается в доме по приказанию злой мачехи. А в составе блесток, которые в мультфильме рассыпает Фея-крестная, покрывая торт глазурью, вероятнее всего, есть микропластик и алюминий. Частицы этих веществ способны проникать в легкие человека и ускорять старение организма.
Образ жизни навредил бы и еще двум принцессам. У Рапунцель, которой нельзя стричься и приходится использовать косу в качестве троса, высок риск тракционной алопеции — состояния, из-за которого может начаться необратимое выпадение волос. А у «спящей красавицы» Авроры из-за многолетнего сна выше вероятность столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом, ожирением и диабетом. Кроме того, у нее могут развиться пролежни и атрофироваться мышцы.
Принцесса Мулан, как отметили авторы исследования, выросла в условиях укоренившегося семейного и общественного давления. Она неоднократно сталкивалась с насилием, а дракон Мушу, пытавшийся ее поддержать, мог только усугублять ситуацию фразами наподобие «Кто знал, что в конечном итоге ты опозоришь его [отца], опозоришь предков и потеряешь всех своих друзей?» Все это увеличивает вероятность психических отклонений.
В случае с Покахонтас ученые оценили высоту скалы, с которой принцесса прыгает в мультфильме. Результаты моделирования с использованием дифференциальных уравнений показали, что прыжок с высоты примерно 252 метров «показал бы Покахонтас оттенки рентгеновских лучей, а не цвета Ветра, и симфонию трещин, а не гармонию с природой».
В заключение авторы статьи посоветовали команде Disney рассмотреть меры, которые позволят принцессам снизить риски перечисленных проблем со здоровьем. Например, внедрить практики осознанности и психотерапию, обучить героинь правилам гигиены при проживании с домашними животными. «Только тогда диснеевские принцессы смогут начать вести здоровый образ жизни», — подытожили исследователи.
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В сказках действие происходит в вымышленном мире, который во многом устроен не так, как настоящий. Ученые из Нидерландов выяснили, риск каких болезней был бы высоким у принцесс из мультфильмов Disney в реальной жизни.
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Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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