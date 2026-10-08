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Хроническую боль предложили лечить не обезболиванием, а «отключением» сигнала в нервах

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После повреждения нерва боль может стать хронической из-за изменений, которые поддерживают повышенную чувствительность нервных клеток. Ученые показали на мышах, что выключение определенного белка в этих клетках ослабляет патологическую чувствительность, сохраняя обычную реакцию на острые болевые стимулы.

Медицина
# боль
# ген
# крысы
# обезболивающее
# сигналы
Структура комплекса белков RGS4 и Gαi1
Структура комплекса белков RGS4 и Gαi1 / © Wikimedia Commons

Боль после повреждения нерва может сохраняться гораздо дольше, чем сама первоначальная травма. Дело в том, что чувствительные нейроны продолжают посылать тревожные сигналы, а системы их обработки в спинном и головном мозге становятся слишком отзывчивыми. Поэтому при поиске новых способов лечения ученые пытаются понять, какие изменения удерживают нервную систему в этом состоянии и можно ли остановить процессы, из-за которых боль превращается в хроническую.

Один из возможных участников этого процесса — белок RGS4. Он регулирует передачу сигналов внутри клеток через G-белки, выступающие посредниками между клеточными рецепторами и внутренними механизмами ответа. Он присутствует в разных звеньях системы восприятия боли, поэтому ученые исследуют не только его общее действие, но и роль в конкретных участках нервной системы.

Еще в 2019 году специалисты показали, что мыши с выключенным геном этого белка восстанавливались после болезненной чувствительности, вызванной воспалением или повреждением нерва. Животные переставали чрезмерно реагировать на механическое воздействие и холод, а в одном из экспериментов охотнее бегали в колесе.

Авторы нового исследования изучили поясничные спинномозговые узлы — скопления тел чувствительных нейронов, расположенных за пределами спинного мозга. Они проверяли, помогает ли RGS4 поддерживать чувствительность непосредственно в клетках, передающих информацию от периферических тканей к центральной нервной системе. Результаты опубликовал журнал Science Signaling.

Ученые сравнивали несколько экспериментальных вариантов: полное отсутствие RGS4, его избирательное снижение в чувствительных нейронах и повышение его количества. Исследование охватывало модели повреждения периферического нерва, послеоперационной и воспалительной боли, а также поражения нервов при химиотерапии, что позволяло изучить роль белка при разных причинах болезненной чувствительности.

Выключения гена RGS4 в определенной группе чувствительных нейронов оказалось достаточно, чтобы ослабить чрезмерную чувствительность в нескольких моделях повреждения, сохранив при этом обычные реакции на острые болевые стимулы.

Повышение уровня RGS4, напротив, могло усиливать болевую чувствительность даже у животных без исходной травмы. Ученые указали на возможность воздействовать на выявленный механизм в периферических чувствительных клетках, потенциально ограничивая нежелательное влияние на другие отделы нервной системы. По их мнению, ключевые участники обнаруженного механизма присутствуют и в нервной ткани человека, однако само их наличие еще не доказывает, что вмешательство даст у людей такой же эффект, как у мышей.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
194 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Медицина
# боль
# ген
# крысы
# обезболивающее
# сигналы
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