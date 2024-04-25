Тест: какой ты элемент в таблице Менделеева?

Ты Достигарий, Стронций или Свершениум? Пройди тест и узнай, какой ты элемент из таблицы НейроМенделеева. Если ответишь на все семь вопросов, сможешь получить подарок лично от учёного.

Наше издание вместе с компанией «СИБУР» выпустило тест, где в шутливой форме обыгрывается таблица великого учёного. Вопросы помогают выяснить, свойства каких химических элементов ты проявляешь в поседневных ситуациях.

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