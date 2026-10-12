Нобелевскую премию по экономике 2026 года присудили за макроэкономические исследования

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил имена лауреатов премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ими стали американцы Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд.

Нобелевскую премию в области экономики, которой завершилась Нобелевская неделя — 2026, получили американские экономисты: профессор Стэнфордского университета Роберт Э. Холл и профессор Колумбийского университета Майкл Вудфорд «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Об этом сообщил Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук.

«Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд разработали новые макроэкономические модели, которые значительно улучшили нашу способность проводить эффективную стабилизационную политику. На основе этих моделей своевременные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады», — говорится в пресс-релизе.

После нефтяных кризисов 1970-х кейнсианские меры (названы так в честь экономиста Джона Кейнса)— снижение ставок и рост дефицита бюджета в спады — перестали работать: безработица не снижалась, инфляция выходила из-под контроля, так что многие сочли такую политику вредной. Холл и Вудфорд построили модели на микроэкономической основе, учитывая, как действия домохозяйств и компаний формируют экономику.

«Работа лауреатов 2026 года обеспечила нам прочную теоретическую основу для моделей, которые сейчас используют центральные банки и правительства по всему миру. Благодаря им мы лучше подготовлены к преодолению экономических потрясений, таких как энергетические кризисы или внезапные изменения в объеме потребления домохозяйств», — добавил Джон Хасслер, председатель комитета премии.

Премию по экономике учредил в 1968 году Центральный банк Швеции — Sveriges Riksbank — в честь своего 300-летия. Банк передал средства Нобелевскому фонду, чтобы ежегодно отмечать выдающиеся работы в области экономических наук. Первую такую награду вручили в 1969-м, с тех пор ее присуждают каждый год.

В отличие от пяти традиционных номинаций, экономическая появилась уже после смерти Альфреда Нобеля. В завещании шведского изобретателя, филантропа и предпринимателя, составленном в 1895 году, были перечислены физика, химия, физиология или медицина, литература и премия мира. Нобель поручил направить большую часть своего состояния на премии людям, чьи достижения принесли наибольшую пользу человечеству.

Лауреатов экономической премии выбирает Королевская шведская академия наук. Профильный комитет изучает работы кандидатов, консультируется с экспертами и готовит рекомендации, после чего академия принимает окончательное решение. Имена победителей объявляют в октябре, а церемония награждения проходит 10 декабря в Стокгольме — в день смерти Альфреда Нобеля.

Лауреаты получат медали, дипломы и денежную часть премии — 12 миллионов шведских крон. Если награду присуждают нескольким исследователям, эту сумму делят между ними в соответствии с решением Нобелевского фонда.

В 2025 году премию по экономике получили американо-израильский историк экономики Джоэль Мокир, французский экономист Филипп Агион и канадский экономист Питер Ховитт за исследования экономического роста, основанного на инновациях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.