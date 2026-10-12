171

Нобелевскую премию по экономике 2026 года присудили за макроэкономические исследования

❋ 5.3

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук объявил имена лауреатов премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ими стали американцы Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд.

Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по экономике
# экономика
Нобелевская премия по экономике 2026
Нобелевская премия по экономике 2026 / © Johan Jarnestad, The Royal Swedish Academy of Sciences

Нобелевскую премию в области экономики, которой завершилась Нобелевская неделя — 2026, получили американские экономисты: профессор Стэнфордского университета Роберт Э. Холл и профессор Колумбийского университета Майкл Вудфорд «за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Об этом сообщил Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук.

«Роберт Э. Холл и Майкл Вудфорд разработали новые макроэкономические модели, которые значительно улучшили нашу способность проводить эффективную стабилизационную политику. На основе этих моделей своевременные меры фискальной и монетарной политики могут смягчить экономические пики и спады», — говорится в пресс-релизе.

После нефтяных кризисов 1970-х кейнсианские меры (названы так в честь экономиста Джона Кейнса)— снижение ставок и рост дефицита бюджета в спады — перестали работать: безработица не снижалась, инфляция выходила из-под контроля, так что многие сочли такую политику вредной. Холл и Вудфорд построили модели на микроэкономической основе, учитывая, как действия домохозяйств и компаний формируют экономику.

«Работа лауреатов 2026 года обеспечила нам прочную теоретическую основу для моделей, которые сейчас используют центральные банки и правительства по всему миру. Благодаря им мы лучше подготовлены к преодолению экономических потрясений, таких как энергетические кризисы или внезапные изменения в объеме потребления домохозяйств», — добавил Джон Хасслер, председатель комитета премии.

Премию по экономике учредил в 1968 году Центральный банк Швеции — Sveriges Riksbank — в честь своего 300-летия. Банк передал средства Нобелевскому фонду, чтобы ежегодно отмечать выдающиеся работы в области экономических наук. Первую такую награду вручили в 1969-м, с тех пор ее присуждают каждый год.

В отличие от пяти традиционных номинаций, экономическая появилась уже после смерти Альфреда Нобеля. В завещании шведского изобретателя, филантропа и предпринимателя, составленном в 1895 году, были перечислены физика, химия, физиология или медицина, литература и премия мира. Нобель поручил направить большую часть своего состояния на премии людям, чьи достижения принесли наибольшую пользу человечеству.

Лауреатов экономической премии выбирает Королевская шведская академия наук. Профильный комитет изучает работы кандидатов, консультируется с экспертами и готовит рекомендации, после чего академия принимает окончательное решение. Имена победителей объявляют в октябре, а церемония награждения проходит 10 декабря в Стокгольме — в день смерти Альфреда Нобеля.

Лауреаты получат медали, дипломы и денежную часть премии — 12 миллионов шведских крон. Если награду присуждают нескольким исследователям, эту сумму делят между ними в соответствии с решением Нобелевского фонда.

В 2025 году премию по экономике получили американо-израильский историк экономики Джоэль Мокир, французский экономист Филипп Агион и канадский экономист Питер Ховитт за исследования экономического роста, основанного на инновациях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Медиа
# Нобелевская премия
# Нобелевская премия по экономике
# экономика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Астрономия: небесные координаты
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Магнитоэнцефалография: как услышать шепот мозга?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Окт
500
Столкновение галактик — катастрофа или путь эволюции?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Окт
1200
Осины в метели
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Окт
800
Юбилей двух ледяных гигантов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Наблюдения «Гайи» поставили под сомнение наличие темной материи в нашей Галактике

    12 октября, 13:39

  2. Нобелевскую премию по экономике 2026 года присудили за макроэкономические исследования

    12 октября, 12:52

  3. «Маленькие радости»: ученые объяснили, почему россияне перестали копить

    12 октября, 12:19

  4. Российские офтальмологи научились различать вирусный и невирусный увеит по анализу крови без ожидания результатов ПЦР

    12 октября, 10:06
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
31 минута назад
Шасси мало защищены. Доработка защиты утяжелит автодорн, запас хода сократится.

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

Александр Березин
45 минут назад
Иван, "снимки разумеется существую" Как скажете. Вам, конечно, виднее, это же вы каждый день работы с этими "снимками" читаете, а не я. "совершенно

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Кирилл Ильичёв
46 минут назад
Николай, идиот...

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Кирилл Ильичёв
46 минут назад
Гениально... Капитан очевидность...

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Иван Колупаев
52 минуты назад
Александр, ваша склонность к формально верным ответам в духе анекдота "Сэр, скажите, где мы находимся? — В автомобиле" вас когда-нибудь погубит 😏

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, снимки разумеется существуют 🙂 совершенно не проблема подкрасить невидимые излучения видимыми цветами (простейший пример - кадры с

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Иван Колупаев
1 час назад
Оливер, разумеется все снимки таких телескопов это визуализация данных. В той ли иной степени художественности. Но я понимаю о чем вы. Снимок где

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Сергей Механик
2 часа назад
Отличная машинка. Ждём отечественных аналогов.

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

Николай П
2 часа назад
А условие 4 - целесообразность? По-простому - нафига переться в такую даль? Что это нам даст? Вон до Луны допрагнули аж в прошлом веке... и чего? ... как

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Сергей Сошнин
2 часа назад
А чисто дронами не воюют,есть ещё артилерия , дистанционное минирования пути и т д, пусть выкидывают бабки))))

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

Александр Березин
3 часа назад
Дмитрий, "Александр, ах, да. Просто ядерный реактор. Просто плутоний, просто уран. Частная кампания все это покупает и самое главное знает что с этим

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

Александр Березин
3 часа назад
Оливер, как отмечено выше, снимков у рентгеновских (или радио-) телескопов не существует .Это потому, что рентгеновское излучение -- не видимое.

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Сергей Механик
4 часа назад
Возьмём цитату из классиков и всё сразу будет понятно: «Оказывается, это неправильные пчёлы! Совсем неправильные! И они, наверное, делают

Биологи выявили рост численности пчел в зоне эвакуации на «Фукусиме»

Сергей Механик
4 часа назад
А с другой стороны, 1 млн. - это всего лишь 0,1% от 1 миллиарда. 🤓

Китайский вокзал высокоскоростных поездов установил мировой рекорд, обслужив миллион пассажиров за сутки

Леонид Кваш
4 часа назад
А чё зашили-то? 😁

В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

ArtemITuser .
5 часов назад
Будем надеяться, успеют спасти. Спасибо за интересную статью!

Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки

ArtemITuser .
5 часов назад
Интересно...

Амазонский паук сам притворился зомбирующим пауков грибом

Орионид отстал
6 часов назад
Я знаю одно условие: деньги. За это даже умирать уходят или расплачиваться конецностями.

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Иван Колупаев
12 часов назад
Дмитрий, да они просто перестали летать там где стоят эти лазеры. Их ведь всего несколько а участок который прикрывает такая установка ограничен

Военные США сообщили о 75-процентном падении активности дронов после развертывания боевых лазеров

Самые обсуждаемые