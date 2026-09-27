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В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы
Власти Москвы согласовали архитектурное решение жилого небоскреба высотой 450 метров, который планируется построить на территории «Москва-Сити». После реализации проекта он станет самым высоким жилым зданием Европы.
Небоскреб разместят на улице Антонова-Овсеенко, на территории перспективного комплекса «Сити-2». Проект разработало архитектурное бюро «Меганом». Здание рассчитано на 95 надземных и пять подземных этажей. В нем запроектировано 1 018 квартир, а общая площадь комплекса составит более 225 000 квадратных метров.
Официальные визуализации проекта пока не опубликованы. Однако ранее концепты здания сравнивали с конструкцией настольной игры «Дженга»: архитектура предполагает выступающие объемы, террасы, лоджии и балконы, расположенные с эффектом смещения относительно друг друга.
Застройщиком выступает компания, связанная с бывшим совладельцем «Донстроя» Максимом Блажко и структурами Промсвязьбанка.
Напомним, что самым высоким зданием Европы остается «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге — его высота достигает 462 метров. При этом в августе Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию «Лахта Центр – 2». Заявленная высота второй башни комплекса составит 703 метра.
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