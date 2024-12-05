Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Московские ученые рассказали, как в будущем люди смогут выбирать профессию
Специалисты МГППУ предложили создать информационную систему на основе симуляций для профориентации и самопознания. Специальная система будет использовать симуляции, чтобы показать различные карьерные пути и дать возможность людям изучить свои интересы и способности. Это поможет пользователям приложения понять себя и выбрать профессию.
Исследователи МГППУ Ирина Нуркаева, Егор Савенков и Дмитрий Катышев разработали модель приложения, которое сможет показывать пользователям различные карьерные пути и давать возможность изучить их интересы и способности. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Моделирование и анализ данных».
В образовательной среде роль проводника в самопознании и просветителя при профориентации выполняет психолог. Разработка, предложенная учеными МГППУ, может компьютеризировать работу практического психолога и дать возможность большему количеству людей получить помощь при самопознании и выборе будущей карьеры.
В системе самопознания (приложении) пользователи могут свободно выбирать и изучать себя, взаимодействуя с другими, а также получать дополнительную информацию для понимания окружающего мира. Все действия они могут совершать в удобном для себя темпе.
Система самопознания включает три этапа: просмотр искусства, рефлексия в группе и обратная связь. Она использует симуляцию городка для взаимодействия с искусством и общения с другими пользователями.
Первый этап — просмотр произведений искусства: пользователи могут просматривать цифровое искусство в симуляции городка. Здесь фотографии-кнопки ведут к различным локациям и произведениям искусства, расположенным в художественной галерее.
Второй этап — рефлексия. После просмотра пользователи могут выразить свои мысли и чувства в специальном интерфейсе, где можно обсудить как всю выставку, так и отдельные произведения. Пользователи могут оставлять свои сообщения для других. Для третьего этапа будет создан глобальный чат, где пользователи смогут делиться своими мыслями и получать обратную связь от других.
Система автоматически будет фиксировать все действия пользователей. Это позволит находить схожесть между людьми и выявлять общие интересы. В то же время через систему работодатели смогут находить потенциальных кандидатов и связываться с ними, используя информацию о предпочтениях и навыках пользователей приложения.
Эффективность системы будет проверяться на основе опросов и наблюдений, чтобы понять, помогает ли приложение в самопознании и выборе карьерного пути.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным
Сражались ли амазонки на территории нашей страны, как развивались первые крупные города и чем древний геном выносливее современного — об этом нам рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ.
На IV Конгрессе молодых ученых, прошедшем на федеральной территории Сириус, активно обсуждали не только атомную энергетику, но и перспективные термоядерные проекты. Сотрудник Naked Science задал вопрос о том, может ли российское участие в ИТЭР постигнуть судьба российского же участия в ЦЕРН, из которого отечественных ученых «попросили». Представитель госкорпорации отметил ряд причин, по которым такой сценарий сомнителен.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Последние полвека темпы развития науки снижаются. В быту это пока незаметно, потому что от фундаментального открытия до его реализации в технике проходят десятки лет. Но замедление длится слишком долго, то есть вскоре мы столкнемся с замедлением развития техники в целом. Naked Science решил дать перевод видео физика и популяризатора Сабины Хоссенфельдер на эту тему. Что же не так с современной наукой и можно ли что-то исправить?
«Зарождение многих цивилизаций связано с территорией России, здесь они появились и развивались». Интервью с Харисом Мустафиным
Сражались ли амазонки на территории нашей страны, как развивались первые крупные города и чем древний геном выносливее современного — об этом нам рассказал Харис Мустафин, заведующий лабораторией исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Дирижер атомного взрыва: тело и жизнь самой тайной части ядерного заряда
Революции и войны. Тест по истории Нового времени от Naked Science
Землетрясение в Спитаке
К звездам! Разбираетесь ли вы в современных и перспективных космических двигателях? — Тест
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии