Московские ученые рассказали, как в будущем люди смогут выбирать профессию

Специалисты МГППУ предложили создать информационную систему на основе симуляций для профориентации и самопознания. Специальная система будет использовать симуляции, чтобы показать различные карьерные пути и дать возможность людям изучить свои интересы и способности. Это поможет пользователям приложения понять себя и выбрать профессию.

Исследователи МГППУ Ирина Нуркаева, Егор Савенков и Дмитрий Катышев разработали модель приложения, которое сможет показывать пользователям различные карьерные пути и давать возможность изучить их интересы и способности. Результаты работы опубликованы в научном журнале «Моделирование и анализ данных».

В образовательной среде роль проводника в самопознании и просветителя при профориентации выполняет психолог. Разработка, предложенная учеными МГППУ, может компьютеризировать работу практического психолога и дать возможность большему количеству людей получить помощь при самопознании и выборе будущей карьеры.

В системе самопознания (приложении) пользователи могут свободно выбирать и изучать себя, взаимодействуя с другими, а также получать дополнительную информацию для понимания окружающего мира. Все действия они могут совершать в удобном для себя темпе.

Система самопознания включает три этапа: просмотр искусства, рефлексия в группе и обратная связь. Она использует симуляцию городка для взаимодействия с искусством и общения с другими пользователями.

Первый этап — просмотр произведений искусства: пользователи могут просматривать цифровое искусство в симуляции городка. Здесь фотографии-кнопки ведут к различным локациям и произведениям искусства, расположенным в художественной галерее.

Второй этап — рефлексия. После просмотра пользователи могут выразить свои мысли и чувства в специальном интерфейсе, где можно обсудить как всю выставку, так и отдельные произведения. Пользователи могут оставлять свои сообщения для других. Для третьего этапа будет создан глобальный чат, где пользователи смогут делиться своими мыслями и получать обратную связь от других.

Система автоматически будет фиксировать все действия пользователей. Это позволит находить схожесть между людьми и выявлять общие интересы. В то же время через систему работодатели смогут находить потенциальных кандидатов и связываться с ними, используя информацию о предпочтениях и навыках пользователей приложения.

Эффективность системы будет проверяться на основе опросов и наблюдений, чтобы понять, помогает ли приложение в самопознании и выборе карьерного пути.

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МГППУ 77 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.