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Ученые узнали, в каких случаях асимметрия в репродуктивной женской системе не опасна
Один из частых признаков беспокойства женщины — изменение размеров органов малого таза. Например, увеличение правого яичника. Такая асимметрия характерна при ряде заболеваний, но также может быть индивидуальной особенностью. Чтобы избежать ошибок при постановке диагноза, важно понимать, в чем причина асимметрии, когда она — вариант нормы, а когда нет. Эксперты Пермского Политеха и ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера выяснили, существуют ли анатомические различия между правым и левым яичниками и маточными трубами у здоровых женщин. Результаты помогут врачам точнее интерпретировать результаты УЗИ и других исследований.
Статья опубликована в «Казанском медицинском журнале». При осмотре репродуктивной системы женщины важно точно разграничивать норму и патологию, чтобы минимизировать вероятность ошибки в медицинском заключении. Иначе могут быть серьезные последствия, например, когда кисту или раннюю стадию рака не замечают и принимают за вариант нормы, или наоборот, небольшое изменение в размере яичников принимают за опухоль. Поэтому наличие асимметрии в маточных придатках – это параметр, о котором специалист должен знать и учитывать при постановке диагноза.
Ученые ПНИПУ и ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера провели исследование различных отделов яичников и маточных труб у рожавших женщин и выявили особенности их асимметрии.
С помощью УЗИ эксперты выполнили морфометрию правых и левых яичников – измерили длину, ширину, переднезадний размер и объем яичника. В обследовании участвовали женщины в возрасте от 30 до 55 лет без патологий органов репродуктивной системы, с нормальным размером таза и не более чем двумя беременностями в анамнезе.
Также ученые провели исследования маточных труб на секционном материале — тканях умерших женщин аналогичного возраста и с аналогичным анамнезом. Эксперты провели забор фрагментов в местах маточной ткани, перешейка, ампулы и воронки, измерили толщину слизистой и мышечной оболочек.
– Результаты показали, что в среднем исследуемые параметры правого яичника на 1,5% больше, чем левого. Правая маточная труба также крупнее, в среднем на 0,6%, слизистая оболочка ее маточной части толще на 1,8%, а мышечная оболочка воронки – на 0,7%. Статистически эта разница незначительна и не является критичной, но выявленную асимметрию необходимо учитывать при диагностике, чтобы не перепутать нормальное состояние органов с патологией или наоборот, – рассказывает Владислав Никитин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.
Так, зная норму в разнице между правым и левым органом, специалист своевременно сможет диагностировать заболевание на ранней стадии. Например, если правый яичник увеличен более чем на 1,5%, это показатель для поиска причины возможной патологии.
Откуда же возникает асимметричность тела человека? Эксперты отмечают, что в случае репродуктивной системы женщины лево-правая асимметрия генетически обусловлена. То есть подобные различия между сторонами тела (органами и конечностями) заложены в наших генах и передаются по наследству.
– Асимметрия оказывает ключевое влияние на топографо-анатомическую локализацию той или иной патологии органов репродуктивной системы. В дальнейшем необходим исключительно системный подход к изучению асимметрии, в котором объединены морфологические, генетические и молекулярно-клеточные исследования в комплексе с прижизненными методами диагностики для более точного понимания нормального функционирования репродуктивной системы женщины, – поясняет Анатолий Баландин, доктор медицинских наук, доцент кафедры «Нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии» ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера.
Таким образом, ученые выявили новые особенности анатомических различий органов репродуктивной женской системы. Результаты будут полезны специалистам фундаментальных дисциплин, врачам-клиницистам в диагностической практике, патологоанатомам и судебно-медицинским экспертам.
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