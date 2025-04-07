  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 часов назад
ПНИПУ
57

VR-приложение пермяков позволит проводить химические опыты без риска

4.4

В Пермском Политехе разрабатывают инновационное VR-приложение «Химическая лаборатория», которое дает возможность школьникам и студентам проводить многочисленные опыты и эксперименты в трехмерном пространстве. Пользователи смогут многократно отрабатывать практические навыки в области химии, смешивать реактивы, получать новые уникальные элементы и наблюдать за реакцией без риска для здоровья.

ПНИПУ
# VR-очки
# виртуальная лаборатория
# реактивы
# химические опыты
VR-приложение пермяков позволит проводить химические опыты без риска – иллюстрация к материалу на Naked Science
Химическая лаборатория в VR / © Марина Трофимова, пресс-служба ПНИПУ

В современном химическом образовании остается проблема нехватки дорогостоящих реактивов и оборудования. Плохое оснащение лабораторий не позволяет проводить частые опыты и эксперименты, что важно для полного понимания предмета. Кроме того, взаимодействие с химическими растворами может вызвать возгорание или навредить здоровью исследователя, например, есть риск получения ожогов или отравления парами.

Применение виртуальной реальности позволяет проводить любые эксперименты без ограничений. Достаточно надеть VR-очки, и человек погружается в симуляцию, где возможно все. Технология открыла новые возможности для сферы образования: появляется все больше VR-тренажеров для обучения врачей, пилотов, сварщиков и многих других. Создание же виртуальных лабораторий помогает более качественно и увлекательно изучать химию, биологию и физику с проведением безопасных опытов.

Студенты Пермского Политеха разрабатывают VR-приложение «Химическая лаборатория», которое позволит школьникам и студентам проводить реалистичные многочисленные эксперименты в трехмерном пространстве. Проект сочетает в себе авторские программные алгоритмы и новаторский подход, что повышает заинтересованность молодого поколения в области химии, а также решает проблемы недостатка химических реактивов в реальных лабораториях и низкой мобильности оборудования.

– В нашем приложении организованы два модуля: химические опыты и режим алхимика. Первый содержит ряд теоретического материала, подкрепляемого видеороликами, и позволяет учащимся проводить не менее 15 опытов, широко распространенных при изучении органической и неорганической химии. Второй включает более 250 базовых природных элементов, при смешении которых мы получаем уникальные вещества для дальнейшего использования в этом же режиме, например: вода + земля = глина, глина + огонь = керамика, – объясняет руководитель проекта, Мария Трофимова, студентка кафедры химических технологий ПНИПУ, главный специалист Бизнес-инкубатора «Динамика роста». 

Для погружения потребуются VR-очки, а минимальные системные требования обеспечат работу даже на компьютерах среднего уровня. По подписке пользователь сможет скачать на устройство разработанный APK-файл приложения, доступ к которому будет открыт в любое время суток на протяжении месяца или года.

Уникальность продукта заключается в улучшенной 3D-визуализации, детальности, мобильности, новаторском режиме, эффекте присутствия и глубокого погружения, а также возможности просмотра реальных опытов, снятых в современной лаборатории. В сравнении с аналогами, которые предлагают базовое 2D качество, достигается более комфортная среда обучения и более качественная картинка.

Политехники отмечают, что, помимо учебного процесса, приложение может применяться учеными для моделирования и тестирования новых химических реакций, а также будет полезно инженерам в химической и фармацевтической промышленности для проведения экспериментальных разработок.

Разработка продукта ведется на платформе Unity с использованием современных VR-технологий. На данный момент уже готов прототип приложения, и в скором времени оно будет доступно образовательным учреждениям по подписке, которая делает его экономически выгодной альтернативой традиционным лабораториям.

VR-лаборатория студентов Пермского Политеха повысит вовлеченность школьников и студентов в учебный процесс и позволит детально изучать множество химических реакций не взаимодействуя напрямую с оборудованием и опасными веществами. Проект поможет сделать химическое образование в России более наглядным, доступным и безопасным.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1046 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# VR-очки
# виртуальная лаборатория
# реактивы
# химические опыты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Астрономия: звезды
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Апр
800
Принципы функционирования мозга
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
08 Апр
Бесплатно
Книжная медицина
ВДНХ
Москва
Лекция
09 Апр
500
Техногенное засорение космоса
Московский Планетарий
Москва
Лекция
09 Апр
800
Осевой скелет, позвоночник и грудная клетка
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Апр
Бесплатно
Терменвокс: как звучит музыка космоса
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Солнечные бури и полярные сияния
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Бактериофаги и защитные системы прокариот
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
10 Апр
Бесплатно
Зимородок, неясыть, скопа и другие: названия птиц, связанные с легендами о них
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:07
Березин Александр

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?

С точки зрения науки
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
Вчера, 10:11
Evgenia

Физики нашли эмульсию, формирующую «амфору»

Исследователи из США обнаружили «жидкость, восстанавливающую форму», которая противоречит ряду классических представлений, основанных на законах термодинамики. Она состоит из воды, масло и намагниченных частиц никеля.

Физика
# вода
# масло
# математическое моделирование
# мягкое вещество
# никель
# эмульсии
4 апреля
Evgenia

Физики нашли в данных БАК указания на топоний

Ученые, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК), обнаружили в результатах экспериментов неожиданные данные. Они могут свидетельствовать о существовании топония, связанного состояния топ-кварка и его антикварка.

Физика
# CMS
# анти-топ-кварк
# антикварки
# БАК
# квантовая хромодинамика
# кварки
# кварконии
# топ-кварк
# ЦЕРН
1 апреля
СПбГУ

Петербургские химики нашли способ делать ценные вещества без опасных реактивов

Ученые СПбГУ предложили инновационный подход к синтезу виниловых соединений, значительно снизив количество отходов и риски, связанные с использованием ацетилена. Новый метод позволяет эффективно получать ценные химические соединения с минимальным воздействием на окружающую среду.

СПбГУ
# ацетилен
# винилы
# карбид кальция
# реактивы
4 апреля
Evgenia

Физики нашли в данных БАК указания на топоний

Ученые, работающие на Большом адронном коллайдере (БАК), обнаружили в результатах экспериментов неожиданные данные. Они могут свидетельствовать о существовании топония, связанного состояния топ-кварка и его антикварка.

Физика
# CMS
# анти-топ-кварк
# антикварки
# БАК
# квантовая хромодинамика
# кварки
# кварконии
# топ-кварк
# ЦЕРН
Вчера, 17:07
Березин Александр

Трамп объявил экономическую войну даже пингвинам: как это отразится на России?

В мировой экономике происходит переворот, которого не было с XIX века: ее главный игрок решил ввести беспрецедентно высокие пошлины, способные покончить с эрой глобализации и свободной торговли. Упали и российские биржи, хотя нашу страну пошлины как раз не коснулись. Это вообще отчего? Насколько негативно эти действия могут отразиться на нашем ВВП и росте зарплат? Сделают ли заградительные пошлины прямо из XIX века Америку слабее, или наоборот, как это сто лет назад с ней уже бывало?

С точки зрения науки
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
2 апреля
Березин Александр

NASA умолчало о том, что астронавты Starliner были близки к гибели

Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.

Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно