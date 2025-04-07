VR-приложение пермяков позволит проводить химические опыты без риска

В Пермском Политехе разрабатывают инновационное VR-приложение «Химическая лаборатория», которое дает возможность школьникам и студентам проводить многочисленные опыты и эксперименты в трехмерном пространстве. Пользователи смогут многократно отрабатывать практические навыки в области химии, смешивать реактивы, получать новые уникальные элементы и наблюдать за реакцией без риска для здоровья.

В современном химическом образовании остается проблема нехватки дорогостоящих реактивов и оборудования. Плохое оснащение лабораторий не позволяет проводить частые опыты и эксперименты, что важно для полного понимания предмета. Кроме того, взаимодействие с химическими растворами может вызвать возгорание или навредить здоровью исследователя, например, есть риск получения ожогов или отравления парами.

Применение виртуальной реальности позволяет проводить любые эксперименты без ограничений. Достаточно надеть VR-очки, и человек погружается в симуляцию, где возможно все. Технология открыла новые возможности для сферы образования: появляется все больше VR-тренажеров для обучения врачей, пилотов, сварщиков и многих других. Создание же виртуальных лабораторий помогает более качественно и увлекательно изучать химию, биологию и физику с проведением безопасных опытов.

Студенты Пермского Политеха разрабатывают VR-приложение «Химическая лаборатория», которое позволит школьникам и студентам проводить реалистичные многочисленные эксперименты в трехмерном пространстве. Проект сочетает в себе авторские программные алгоритмы и новаторский подход, что повышает заинтересованность молодого поколения в области химии, а также решает проблемы недостатка химических реактивов в реальных лабораториях и низкой мобильности оборудования.

– В нашем приложении организованы два модуля: химические опыты и режим алхимика. Первый содержит ряд теоретического материала, подкрепляемого видеороликами, и позволяет учащимся проводить не менее 15 опытов, широко распространенных при изучении органической и неорганической химии. Второй включает более 250 базовых природных элементов, при смешении которых мы получаем уникальные вещества для дальнейшего использования в этом же режиме, например: вода + земля = глина, глина + огонь = керамика, – объясняет руководитель проекта, Мария Трофимова, студентка кафедры химических технологий ПНИПУ, главный специалист Бизнес-инкубатора «Динамика роста».

Для погружения потребуются VR-очки, а минимальные системные требования обеспечат работу даже на компьютерах среднего уровня. По подписке пользователь сможет скачать на устройство разработанный APK-файл приложения, доступ к которому будет открыт в любое время суток на протяжении месяца или года.

Уникальность продукта заключается в улучшенной 3D-визуализации, детальности, мобильности, новаторском режиме, эффекте присутствия и глубокого погружения, а также возможности просмотра реальных опытов, снятых в современной лаборатории. В сравнении с аналогами, которые предлагают базовое 2D качество, достигается более комфортная среда обучения и более качественная картинка.

Политехники отмечают, что, помимо учебного процесса, приложение может применяться учеными для моделирования и тестирования новых химических реакций, а также будет полезно инженерам в химической и фармацевтической промышленности для проведения экспериментальных разработок.

Разработка продукта ведется на платформе Unity с использованием современных VR-технологий. На данный момент уже готов прототип приложения, и в скором времени оно будет доступно образовательным учреждениям по подписке, которая делает его экономически выгодной альтернативой традиционным лабораториям.

VR-лаборатория студентов Пермского Политеха повысит вовлеченность школьников и студентов в учебный процесс и позволит детально изучать множество химических реакций не взаимодействуя напрямую с оборудованием и опасными веществами. Проект поможет сделать химическое образование в России более наглядным, доступным и безопасным.

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ПНИПУ 1046 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.