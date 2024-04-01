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1 час назад
ТюмГУ
17

В ТюмГУ узнали, какие «зеленые» инициативы практикуют жители Тюмени

4.3

Ученые ТюмГУ исследовали экологические практики жителей крупнейшего города в Западной Сибири — Тюмени, а также ценности и смыслы, которые мотивируют их участвовать в «зеленых практиках». Исследователи рассмотрели вовлечение жителей в инициативы, такие как вегетарианство и веганство, рациональное потребление, уход за бездомными животными, уборка и озеленение территории, раздельный сбор отходов.

ТюмГУ
# бездомные животные
# вегетарианство
# зеленые инициативы
# Тюмень
# экология
В ТюмГУ узнали, какие «зеленые» инициативы практикуют жители Тюмени
В ТюмГУ узнали, какие «зеленые» инициативы практикуют жители Тюмени / © Getty images

Ухудшение состояния окружающей среды, нехватка ресурсов, увеличение выбросов и изменение климата вынуждают человечество переориентировать социальные практики, чтобы сделать их более экологичными. Социальные практики — это совокупность мероприятий, осуществляемых населением на определенной территории для удовлетворения потребностей общества.

«Зеленые» инновационные инициативы могут поддерживаться и расширяться коллективными и индивидуальными участниками «зеленых» практик. Расширение «зеленых» инициатив сопряжено с определенными трудностями. Например, ученые отнесли деятельность активных жителей городов и общественных организаций к «зеленым» инициативам «снизу» («народным») и отметили, что обычно этим инициативам не хватает ресурсов и поддержки для реализации их потенциала, хотя они могли бы решить важные социальные проблемы и изменить социальные практики местных сообществ.

Поэтому важно расширять «зеленые» инициативы, с одной стороны, за счет увеличения числа практик и территориального охвата, с другой стороны, за счет использования опыта местных инициатив в управленческих решениях на всех уровнях государственного управления.

В России данные о распространенности «зеленых практик» представлены в опросах, проведенных различными организациями, такими как Центр изучения общественного мнения, Фонд «Общественное мнение» и аналитический центр «Левада-Центр» (включен в реестр иностранных агентов).

Кроме того, существуют научные исследования отдельных практик, например, раздельного сбора отходов; сокращения потребления, а также факторов и условий для вовлечения населения России в «зеленые практики». Но до настоящего времени не проводилось исследований, касающихся ценностей и смыслов, которые побуждают жителей крупных российских городов участвовать в таких инициативах.

Статья «Зеленые практики тюменцев: традиции, ценности и смыслы» ученых ТюмГУ Ольги Захаровой и Егине Карагулян вышла в Lagoonscapes. The Venice Journal of Environmental Humanities. Исследование сосредоточено на «зеленых практиках» и экологических ценностях жителей Тюмени — одного из крупнейших городов России с населением 700 тысяч человек.

В городе существует несколько сообществ: забота о бездомных животных, продвижение экопродуктов. Сообщества, которые организуют раздельный сбор отходов, – самые многочисленные. Экологические сообщества регулярно организуют эко-фестивали, на которых экоактивисты рассказывают о возможностях участия в волонтерских организациях, показывают фильмы, организуют мастер-классы, проводят демонстрации повторного использования вещей и проводят экологические игры. Многие жители города регулярно участвуют в уборке и озеленении территории.

Тем не менее, за последние два года опросы показывают, что недовольство жителей экологической ситуацией в городе растет, что усугубляется возросшим загрязнением окружающей среды и накоплением отходов, а также увеличением миграции, связанной с региональным экономическим ростом. Согласно рейтингу качества жизни, Тюмень занимает в рейтинге из 250 крупных российских городов четвертое место по индексу экологического благополучия.

Городские власти и местные жители пока практически не взаимодействуют. Основная причина этого факта — недостаточная осведомленность жителей о «зеленых практиках», а также о ценностях и смыслах, которые мотивируют жителей участвовать в подобных инициативах.

В своей работе ученые рассмотрели вовлечение жителей в «зеленые практики», такие как вегетарианство и веганство, рациональное потребление, уход за бездомными животными, уборка и озеленение территории, раздельный сбор отходов.

Ученые провели социологический опрос, в котором приняли участие 635 жителей города.
Результаты анализа показывают, что взаимодействие между жителями и властями недостаточно развито для содействия «экологизации» общества. Обнаружен разрыв между экологическими практиками жителей и политикой власти в отношении определенных видов практики — некоторые из них не поддерживаются государством.

Ученые считают, что «зеленые практики» жителей могут стать основой для развития экономики замкнутого цикла в городе, поскольку волонтерские организации накопили значительный опыт по внедрению раздельного сбора отходов в повседневную жизнь и выстраиванию логистических цепочек для транспортировки отходов на переработку.

Этот опыт может быть использован для обучения людей, стимулирования небольших компаний к производству товаров из переработанных материалов и развитию инфраструктуры для раздельного сбора отходов. Многие жители вовлечены в практику ухода за бездомными животными, неправительственные организации имеют опыт организации приютов для бездомных животных.

Практика, направленная на сокращение потребления, должна получать постоянную поддержку со стороны властей, поскольку одной адаптации к изменениям окружающей среды недостаточно. Важно экономить ресурсы и сокращать количество отходов, поддерживая такие практики, как повторное использование, обмен, совместное использование, переработка отходов, отказ от покупки, ремонт и так далее.

Следует использовать совместные усилия жителей и властей, вовлекать мужчин в экологическую практику, которые реже, чем женщины, участвуют в экологических практиках. Организация таких мероприятий, как ремонтные кафе, позволила бы не только вовлечь население в практики, направленные на сокращение потребления, но и привлечь мужчин к зеленым практикам, поскольку мужчины чаще участвуют в ремонтах техники.

По мнению ученых, необходима организация мероприятий на основе общих ценностей и намерений, разделяемых большинством жителей: уборка города, улучшение экологической ситуации в городе, озеленение. Важность зеленых практик для создания рабочих мест, улучшения благосостояния жителей, повышения доверия к властям и сокращения бедности в городе должна подчеркиваться на экофестивалях и мероприятиях защитников окружающей среды. Результаты исследования могут быть полезны как экоактивистам, так и властям для принятия решений о продвижении «зеленых практик».

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# бездомные животные
# вегетарианство
# зеленые инициативы
# Тюмень
# экология
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