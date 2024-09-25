В Тюмени разработали авторский подход к лечению остеомиелита позвоночника

Авторский способ лечения пациентов с гематогенным остеомиелитом позвоночника и устройство для его применения, а также оптимальный подход к лечению больных в стационарах разработали травматологи Тюменского государственного медицинского университета.

Диагностика и лечение этой болезни считается одной из наиболее сложных междисциплинарных задач на стыке гнойной хирургии и ортопедии. Гематогенный остеомиелит – это инфекционно-воспалительное поражение костной ткани, которое возникает в результате гематогенного (за счет тока крови) распространения патогенных микробов в органы и ткани организма.

Чаще всего страдает губчатая костная ткань тел позвонков. Показатели заболеваемости в мире в последнее десятилетие существенно увеличились, особенно среди людей старше 65 лет. В Тюменской области за то же время число пациентов с таким диагнозом выросло в три раза, распространенность патологии составила 3,7 случаев на 100 тысяч населения в год.

В основе авторского метода лечения, разработанного учеными Тюменского медицинского университета, – использование комплексного диагностического подхода и персонифицированной лечебной тактики. Алгоритм и характер лечения определяется модифицированной лечебно-тактической классификацией, которая учитывает риск генерализации инфекции и коморбидность пациента.

Методика позволяет улучшить результаты лечения заболевания, снизить риск развития рецидивов и летального исхода. Учитывая конкретную клиническую форму заболевания, специалист может определить объем хирургического вмешательства (санация очага, стабилизация позвоночных сегментов, комбинация вмешательств) и точно прогнозировать его исход.

«Для лечения осложненных форм гематогенного остеомелита позвоночника дренирование выполняется через имплантат, который обладает сквозной пористостью. Тем самым реализуется эффект лечения ран отрицательным давлением в зоне реконструкции позвоночника с дренированием всех отделов зоны воспаления, граничащих с имплантатом. Это решает проблему радикальной санации гнойного очага, поскольку технологии одномоментной ликвидации бактериального загрязнения инфекционных ран сейчас не существует», – поясняют травматологи.

Установка имплантатов в гнойную рану часто ведет к рецидиву инфекции, поэтому тюменские ученые предлагают применять имплантаты, поверхность которых содержит микрочастицы меди. Это позволит предупредить активацию широкого спектра антибиотик-резистентных микроорганизмов. Сейчас проводится эксперимент на животных для обоснования их клинического применения.

Авторский способ лечения пациентов с гематогенным остеомелитом позвоночника и устройство для его применения используются в клинической практике тюменского областного травматолого-ортопедического центра и отделения нейрохирургии ОКБ № 2.

Итоговое исследование тюменских ученых в области клинической гнойной остеологии опубликовано в журнале «Травматология и ортопедия России» в 2023 году (т.29, №2), который входит в международную базу научного цитирования.

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ТГМУ 22 статей Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.