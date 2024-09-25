Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Тюмени разработали авторский подход к лечению остеомиелита позвоночника
Авторский способ лечения пациентов с гематогенным остеомиелитом позвоночника и устройство для его применения, а также оптимальный подход к лечению больных в стационарах разработали травматологи Тюменского государственного медицинского университета.
Диагностика и лечение этой болезни считается одной из наиболее сложных междисциплинарных задач на стыке гнойной хирургии и ортопедии. Гематогенный остеомиелит – это инфекционно-воспалительное поражение костной ткани, которое возникает в результате гематогенного (за счет тока крови) распространения патогенных микробов в органы и ткани организма.
Чаще всего страдает губчатая костная ткань тел позвонков. Показатели заболеваемости в мире в последнее десятилетие существенно увеличились, особенно среди людей старше 65 лет. В Тюменской области за то же время число пациентов с таким диагнозом выросло в три раза, распространенность патологии составила 3,7 случаев на 100 тысяч населения в год.
В основе авторского метода лечения, разработанного учеными Тюменского медицинского университета, – использование комплексного диагностического подхода и персонифицированной лечебной тактики. Алгоритм и характер лечения определяется модифицированной лечебно-тактической классификацией, которая учитывает риск генерализации инфекции и коморбидность пациента.
Методика позволяет улучшить результаты лечения заболевания, снизить риск развития рецидивов и летального исхода. Учитывая конкретную клиническую форму заболевания, специалист может определить объем хирургического вмешательства (санация очага, стабилизация позвоночных сегментов, комбинация вмешательств) и точно прогнозировать его исход.
«Для лечения осложненных форм гематогенного остеомелита позвоночника дренирование выполняется через имплантат, который обладает сквозной пористостью. Тем самым реализуется эффект лечения ран отрицательным давлением в зоне реконструкции позвоночника с дренированием всех отделов зоны воспаления, граничащих с имплантатом. Это решает проблему радикальной санации гнойного очага, поскольку технологии одномоментной ликвидации бактериального загрязнения инфекционных ран сейчас не существует», – поясняют травматологи.
Установка имплантатов в гнойную рану часто ведет к рецидиву инфекции, поэтому тюменские ученые предлагают применять имплантаты, поверхность которых содержит микрочастицы меди. Это позволит предупредить активацию широкого спектра антибиотик-резистентных микроорганизмов. Сейчас проводится эксперимент на животных для обоснования их клинического применения.
Авторский способ лечения пациентов с гематогенным остеомелитом позвоночника и устройство для его применения используются в клинической практике тюменского областного травматолого-ортопедического центра и отделения нейрохирургии ОКБ № 2.
Итоговое исследование тюменских ученых в области клинической гнойной остеологии опубликовано в журнале «Травматология и ортопедия России» в 2023 году (т.29, №2), который входит в международную базу научного цитирования.
Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
Исследовательская группа из Делфтского технического университета в Нидерландах обнаружила на Марсе огромный плюм магмы, который медленно, но уверенно поднимается под вулканическим регионом Тарсис и простирается более чем на 1600 километров. Новое открытие свидетельствует о том, что в будущем самый высокий вулкан Красной планеты — гора Олимп — может проснуться.
Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
Группа приматологов наблюдала за поведением четырех групп западных равнинных горилл в Республике Конго и выяснила, что этот подвид приматов тоже питается грибами. Причем с завидной регулярностью, которую ранее не фиксировали: некоторые группы ели трюфели круглый год. Специалисты изучили сотни видеозаписей и попытались объяснить такое необычное поведение горилл.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 кругов ада для iPhone 6
Коронавирус, инкубационный период и самолеты: хорошие, плохие и никакие новости
Страшная сила
Дети-маугли
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии