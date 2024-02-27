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Вчера, 13:46
ПНИПУ
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В ПНИПУ разработали дешевый и надежный способ сборки авиадвигателей

4.3

Согласно планам России по развитию авиастроения, к 2030 году будет произведено свыше тысячи отечественных самолетов. Перед промышленными предприятиями сейчас стоит масштабная задача — ускорить цикл проектирования, производства и сервиса авиационных двигателей. Во время их сборки могут возникать дефекты, которые тормозят процесс и снижают показатели эффективности. Один из наиболее распространенных дефектов — дисбаланс ротора, основной части турбины двигателя. Он приводит к повышению нагрузки, меняет режим работы и ускоряет разрушение двигателя. Ученые ПНИПУ предложили минимизировать начальный дисбаланс ротора с помощью выбранного метода сборки, а остаточный дисбаланс — балансировкой.

ПНИПУ
# авиадвигатели
# двигатель
# самолеты
# сборка
# турбина
В ПНИПУ разработали дешевый и надежный способ сборки авиадвигателей
В ПНИПУ разработали дешевый и надежный способ сборки авиадвигателей / © Getty images

Исследование опубликовано в сборнике «Материалы VIII Международного научно-технического семинара “Современные технологии сборки “». Разработка проведена при финансовой поддержке гранта РНФ.

Основная часть турбины – ротор – это вращающаяся деталь, состоящая из вала с насаженным на нем рабочим колесом, на котором укреплены лопатки. Ротор служит для преобразования кинетической и потенциальной энергии газового потока в механическую работу двигателя.

Дисбаланс ротора – один из наиболее распространенных дефектов оборудования, который сопровождается резким увеличением вибрации. Он возникает, когда в механизме не совпадают центр массы и оси вращения. Причиной могут быть ошибки при изготовлении или материал разной плотности. Дисбаланс приводит к повышению нагрузки, меняет режим работы и ускоряет разрушение двигателя. Ученые ПНИПУ предложили свой алгоритм сборки турбины. По сравнению с современной серийно применяемой технологией новый алгоритм долговечнее и дешевле.

Для сборки колеса турбины используется специальное программное обеспечение, разработанное учеными ПНИПУ. Оно заранее моделирует погрешности. Перед сборкой лопатки сортируют по мере уменьшения их относительной статической неуравновешенности и укладывают попарно. Затем проводят контроль по специальной программе, корректируют смоделированный комплект.

«Правильная укладка обеспечивает соблюдение требований к неуравновешенности лопаток и уменьшает этот показатель у колеса. Постоянный контроль величины и направления дисбаланса после укладки каждой группы лопаток позволяет вовремя вносить корректировки. Если все сделано правильно, то сборка выполняется по подготовленному варианту. В таком случае колесо уже не требует балансировки», – объясняет младший научный сотрудник и инженер центра высокопроизводительных вычислительных систем ПНИПУ Маргарита Серегина.

«Разработанный нами алгоритм минимизирует начальные дисбалансы ротора при установке каждого элемента и нормализует локальные монтажные дисбалансы при его установке в двигатель. По сравнению с современной серийно применяемой технологией, наш способ снижает стоимость процесса сборки», – подводит итог доцент кафедры инновационных технологий машиностроения ПНИПУ Сергей Белобородов.

Метод ученых ПНИПУ повышает точность сборки ротора и позволяет создать автоматизированные рабочие места с постоянным контролем, а применение расчетов сокращает объем работ. Это позволит в скором будущем быстро создавать конкурентоспособные и надежные отечественные двигатели для авиатехники.

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ПНИПУ
573 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# авиадвигатели
# двигатель
# самолеты
# сборка
# турбина
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С точки зрения науки
# Neuralink
# Илон Маск
# нейроинтерфейс
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Вчера, 13:46
ПНИПУ

В ПНИПУ разработали дешевый и надежный способ сборки авиадвигателей

Согласно планам России по развитию авиастроения, к 2030 году будет произведено свыше тысячи отечественных самолетов. Перед промышленными предприятиями сейчас стоит масштабная задача — ускорить цикл проектирования, производства и сервиса авиационных двигателей. Во время их сборки могут возникать дефекты, которые тормозят процесс и снижают показатели эффективности. Один из наиболее распространенных дефектов — дисбаланс ротора, основной части турбины двигателя. Он приводит к повышению нагрузки, меняет режим работы и ускоряет разрушение двигателя. Ученые ПНИПУ предложили минимизировать начальный дисбаланс ротора с помощью выбранного метода сборки, а остаточный дисбаланс — балансировкой.

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# авиадвигатели
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# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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Комментарии

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1 Комментарий

Владимир Ванян
Владимир Ванян
5 часов назад
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Кроме статического и динамической дисбаланса есть ещё аэродинамическая неравномерная нагрузка. Причём статический и динамический дисбаланс ротора будет по нолям. Не всё так просто. И одно дела хотеть выпустить за 6 лет 1000 самолётов и совсем другое выпустить 100. Тут объемом вливаний не обойтись.
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