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Университет Лобачевского
1

В ННГУ провели эксперименты по разложению углекислого газа с помощью плазмотрона

4.4

Новая экспериментальная установка позволит исследовать перспективные подходы к достижению углеродной нейтральности. Экспериментальный стенд плазмохимического синтеза на основе мощного СВЧ-излучения, разработанный в Институте прикладной физики РАН, установлен на радиофизическом факультете ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

Университет Лобачевского
# парниковый эффект
# плазмотрон
# углекислый газ
# углеродная нейтральность
Экспериментальный стенд плазмохимического синтеза
Экспериментальный стенд плазмохимического синтеза / © Getty images

С помощью установки ученые лаборатории источников интенсивного излучения миллиметрового диапазона исследуют разложение углекислого газа — основу парникового эффекта планеты. Это одна из главных целей в борьбе с глобальным потеплением и достижении углеродной нейтральности.

«Уже произведены первые успешные запуски плазмотрона, мы наблюдали устойчивый плазменный факел с температурой до 8000 градусов. В этих условиях большинство молекул распадаются на атомы и происходят химические реакции, которые в других условиях невозможны», – сообщил руководитель работ, доктор физико-математических наук Александр Водопьянов.

Сотрудники лаборатории ННГУ проводят измерение эмиссионного спектра / © Пресс-служба ННГУ имени Лобачевского

Он отметил, что в 2020 году нижегородские ученые поставили мировой рекорд по степени конверсии углекислого газа в плазменных разрядах, которая определяется долей прореагировавших молекул CO2 в потоке излучения. На новом экспериментальном стенде предполагается еще больше нарастить эффективность процесса. Также плазменный способ открывает путь к экологичному получению азотной кислоты напрямую из воздуха и воды.

Свечение плазменного факела / © Пресс-служба ННГУ имени Лобачевского

«Ежегодно в мире производятся миллионы тонн азотной кислоты, при этом в атмосферу выбрасывается огромное количество парниковых газов. При помощи плазмы можно фиксировать азот из воздуха и воды, исключив из синтеза кислоты вредное производство аммиака», – сообщил Александр Водопьянов.

По словам ученых, использование возобновляемых источников электроэнергии для питания плазмотрона сделает производство азотной кислоты полностью экологичным. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». К исследованиям и работе на плазмотроне планируется активно привлекать студентов и аспирантов ННГУ.

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Университет Лобачевского
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Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - крупнейший вуз Нижегородской области. Основан 17 января 1916 года. За более чем столетнюю историю в Университете Лобачевского сложились крупные научно-исследовательские институты, научно-образовательное сотрудничество с Российской Академией наук. Вуз является ядром Нижегородского НОЦ "Платформа 2035". ННГУ развивает классические и инновационные научно-образовательные направления, такие как информационные технологии, биомедицина, киберпсихология и многие другие.
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Университет Лобачевского
# парниковый эффект
# плазмотрон
# углекислый газ
# углеродная нейтральность
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