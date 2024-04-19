  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
31 минута назад
МТУСИ
13

В МТУСИ создали защищенные каналы связи для АЭС

4.3

Эксперты МТУСИ выполнили расчеты для нескольких крупных АЭС и показали, что решения на основе применения установок атмосферных оптических линий связи способны обеспечить высокоскоростной и защищенный от прослушивания обмен данными на всей территории комплекса в течении календарного года. Это особенно актуально при физическом повреждении проводных систем связи. Результаты исследований можно использовать для построения эффективных и надежных сетей связи на территории промышленных предприятиях, способных стабильно функционировать в аварийных ситуациях.

МТУСИ
# АЭС
# волоконно-оптические связи
# каналы связи
# промышленность
АЭС
АЭС / © Lukáš Lehotský, unsplash.com

Высокоскоростные и надежные системы передачи данных для современных промышленных объектов — важнейший элемент с точки зрения безопасности и эффективной эксплуатации объекта. В дополнение к традиционным волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС), предусмотренным на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ), необходимо всегда иметь резервные каналы передачи информации, способные обеспечить высокую скорость передачи, надежность и защищенность передаваемой информации, которая будет устойчива к различным внешним воздействиям, в том числе к террористическим угрозам.

В современных условиях многие специалисты повышенное внимание уделяют системам атмосферной и спутниковой оптической связи, на которых сегодня реализуется технология квантового распределения ключа, позволяющая двум пользователям на линии связи создать общий криптографический ключ и шифровать информацию кодом, устойчивым к атакам самых совершенных вычислительных машин, в том числе квантовых компьютеров.

Над проработкой вариантов организации на промышленных энергетических комплексах беспроводных и при этом защищенных от перехвата информации каналов связи сейчас трудятся ученые МТУСИ и АО «Мостком». Эксперты выполнили расчеты для нескольких крупных АЭС, и результаты показали, что решения на основе применения установок АОЛС способны обеспечить высокоскоростной и защищенный от прослушивания обмен данными на всей территории комплекса в течении всего календарного года, что становится особенно актуальным при физическом повреждении проводных систем связи.

«Моделирование работы систем атмосферной оптической связи, построенных на основе терминалов АОЛС, выпускаемых АО «Мостком», проводилось с привязкой к конкретным АЭС, на территории которых функционируют мощные градирни, испаряющих в атмосферу свыше одной тонны воды каждую секунду (при мощности энергоблока около 1 ГВт). Анализ влияния градирен на функционирование терминалов АОЛС показал, что в районе АЭС, повышенная влажности от работы градирен, не оказывает существенного влияния на доступность канала атмосферной оптической связи», — рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры НТС МТУСИ Наталия Пчелкина.

«Исследования подтвердили, что АОЛС, обеспечивая повышенную безопасность канала связи, имеют высокую скорость развертывания, низкие требования к энергопотреблению, достаточно малую стоимость и дают возможность надежного, высокоскоростного обмена данными на расстояниях до одного километра», — отметил доктор физико-математических наук, профессор кафедры НТС МТУСИ Сергей Казанцев.

«Можно констатировать, что в условиях террористических угроз на ОИАЭ или прилегающей территории реализация резервных каналов связи на основе АОЛС представляется самым оптимальным решением для обеспечения высокоскоростного и защищённого канала связи», — отметил кандидат технических наук, декан факультета СиСС МТУСИ Юрий Миронов.

Результаты исследований будут использованы для построения эффективных и надежных сетей связи на территории промышленных предприятиях, способных стабильно функционировать в аварийных ситуациях. А еще они будут полезны для доработки серийных устройств АО «Мостком», чтобы увеличить возможности применений технологии квантового распределения ключей в свободном пространстве. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МТУСИ
37 статей
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
Показать больше
МТУСИ
# АЭС
# волоконно-оптические связи
# каналы связи
# промышленность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Апр
Бесплатно
Встреча с космонавтом Сергеем Ревиным
Milmax Science
Казань
Лекция
20 Апр
700
Создание партии «Народная Воля» (1860-1879)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Декабристы. Литературные и исторические фигуры
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Облака между Землей и Космосом
Экспериментаниум
Москва
Лекция
20 Апр
1000
По естественным причинам: почему мы умираем
Medio Modo
Москва
Лекция
20 Апр
Бесплатно
Солнечная система: что мы нашли и что надеемся найти
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Апр
500
Русско-иранские отношения: обзор
Центр «Архэ»
Онлайн
Презентация
20 Апр
Бесплатно
Пульсирующая Вселенная. Тайна природы темной материи
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
21 Апр
900
Загадка черных дыр
Medio Modo
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:00
Андрей

Палеонтологи открыли древнюю гигантскую змею

Индийские палеонтологи обнаружили 27 крупных позвонков древней змеи эпохи раннего эоцена, которую отнесли к новому виду. По оценкам исследователей, это самый крупный представитель семейства Madtsoiidae, чей рост мог достигать 15 метров. Ему дали имя в честь индийского божества.

Палеонтология
# древние виды
# змеи
# Индия
# эоцен
Вчера, 13:05
Юлия Трепалина

Скрытый эксперимент заставил европейских туристов резко снизить потребление воды

Во время проживания в отелях туристы, как правило, расходуют ощутимо больше воды, чем у себя дома: из-за долгого плескания в душе разница может доходить до 250 литров в день. В новом исследовании ученые с помощью эксперимента показали, как побудить отдыхающих пользоваться водными ресурсами экономнее.

Психология
# вода
# водоснабжение
# ЖКХ
# потребление
# туристы
# экономия
Позавчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.

НИУ ВШЭ
# Бронзовый век
# генетика
# Железный век
# Кавказ
# кобанская культура
16 апреля
Ольга Иванова

Ученые нашли еще один механизм выживания тихоходок в открытом космосе

Американские исследователи пришли к выводу: тихоходки способны повышать уровень продуктов генов репарации ДНК до такой степени, что это позволяет сделать их одними из самых распространенных в своем геноме. Среди прочего это помогает им выдерживать экстремальную радиацию.

Биология
# гамма-излучение
# геном
# ДНК
# репарация ДНК
# тихоходки
Позавчера, 11:00
НИУ ВШЭ

Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.

НИУ ВШЭ
# Бронзовый век
# генетика
# Железный век
# Кавказ
# кобанская культура
Позавчера, 11:48
Игорь Байдов

Оплошность ученых позволила выяснить, что шмели живут под водой неделю

Во время лабораторного эксперимента канадские биологи проявили неосторожность, благодаря чему узнали, что шмели куда менее уязвимы к экстремальным погодным условиям и более выносливы, чем считалось ранее.

Биология
# животные
# насекомые
# Опылители
# шмели
# эксперимент
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
28 марта
Игорь Байдов

Самолет с уникальной конструкцией крыла получил разрешение на первый полет

Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.

Оружие и техника
# JetZero
# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
# самолеты
# смешанное крыло
21 марта
Дарья Г.

Найден лучший кандидат в обитаемые водные миры

По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.

Астрономия
# водный мир
# Джеймс Уэбб
# обитаемые планеты
# планета
# планета-океан
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 51

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить