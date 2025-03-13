Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Белорусские инженеры рассказали о преимуществах колес из полиуретана
Компания UST Inc. постоянно совершенствует свои транспортно-инфраструктурные комплексы. Работы ведутся, в том числе, над созданием более надежных и долговечных узлов для подвижного состава комплексов uST — рельсовых беспилотников. Один из таких механизмов — опорные колеса. Белорусские инженеры провели анализ механических свойств состояния полиуретановых колес с использованием материалов УП «ФАМ» и vulkollan, чтобы выяснить, какой из них надежнее и долговечнее.
Почему полиуретан?
Полиуретан — один из самых популярных материалов для изготовления колес. Его востребованность объясняется рядом ключевых преимуществ. В первую очередь это устойчивость к истиранию, порезам и механическим повреждениям, что делает материал подходящим вариантом для интенсивного использования.
Также полиуретан обладает более высокими амортизационными свойствами по сравнению со стальными колесами и обеспечивает надежное сцепление с различными покрытиями. В отличие от металлических колес, полиуретановые значительно снижают уровень шума при движении.
Ну и главное — полиуретан обладает высокой грузоподъемностью. Колеса из этого материала способны выдерживать значительные нагрузки без деформации. Они легче, дешевле и менее шумные по сравнению с металлическими.
Продукт УП «ФАМ» — это литьевой полиуретан, в отличие от резины более выносливый к атмосферным, температурным и силовым воздействиям, благодаря чему срок службы колес в несколько раз больше, чем у резино-металлических опорных частей.
Vulkollan выделяется своими исключительными показателями механической стойкостью и динамической несущей способностью близкой к стальными колесами. Поэтому он идеально подходит для применения при больших нагрузках и высоких скоростях во многих технических областях.
Как проходили испытания?
Тестирование колес с полиуретановым бандажом для определения механических свойств было проведено на универсальной испытательной машине Galdabini Quasar 250 на плоской опорной поверхности и радиусном имитаторе рельса шириной 70 миллиметров. Для нагрева и охлаждения колеса использовалась климатическая камера СМ-60/150 80 ТВХ.
Во время испытаний инженеры получили на миллиметровой бумаге отпечатки тестируемых образцов колес с бандажом vulkollan и бандажом УП «ФАМ» на плоской поверхности и радиусном имитаторе рельса.
Их анализ позволил определить величину смещения оси колеса относительно ненагружаемого положения. Также была установлена зависимость площади контакта колеса от нагрузки при различной температуре на плоской поверхности и радиусном имитаторе.
Что показали результаты?
Испытания продемонстрировали: при равной нагрузке с повышением температуры полиуретан УП «ФАМ» имеет большую «текучесть», что увеличивает пятно контакта. У полиуретана vulkollan такой зависимости нет, а изменение температуры практически не влияет на изменение площади пятна контакта.
Преимущества полиуретана vulkollan:
● чрезвычайно высокая стойкость к механическим нагрузкам;
● высокая динамическая несущая способность;
● термостабильность – сохранение физико-механических свойств при изменении температуры;
● большое сопротивление к надрыву и образованию трещин;
● высокая устойчивость к растворителям, клеям, бензинам, маслам;
● удовлетворительная стойкость к действию УФ-излучения и озона;
● высокая износостойкость;
● высокая эластичность по отскоку.
Для УП «ФАМ» данные показатели немного снижены, о чем сказано выше.
Согласно данным полученных при определении смещения оси относительно не нагружаемого положения при изменении температуры, определено, что полиуретан (УП «ФАМ») соблюдает положительную линейную зависимость, а изменение температуры для полиуретана («Vulkollan») не оказывает существенного влияния на смещение оси.
Таким образом материал vulkollan менее зависим от температурных показателей, а это позволяет использовать его в более широком климатическом диапазоне.
Зачем нужны такие исследования?
Термомеханические исследования имеют важное значение для определения условий эксплуатации конструктивных элементов. Это позволяет увеличивать время между техническим обслуживанием и ремонтами, создавать более надежные узлы и агрегаты, а также уменьшать затраты на эксплуатацию транспортно-инфраструктурных комплексов компании.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
Еще в 2017 году у шестой планеты нашей системы насчитывали всего 50 лун. Благодаря новым наблюдениям их число выросло уже до 274. Это вдвое больше, чем у остальных планет Солнечной системы, вместе взятых. Астрономы, зафиксировавшие открытие, полагают, что такое изобилие — итог катастрофического разрушения. В то же время работа крымских ученых, опубликованная еще в 1995 году, предсказала группу спутников с орбитами как у многих из вновь открытых, без предположений о каких-либо катастрофах.
Этой зимой в районе озера Гурон в штате Мичиган (США) заметили необычную полярную сову с ярко-оранжевым оперением вместо традиционного белоснежного. Снимки птицы, сделанные местными фотографами и опубликованные в соцсетях, привлекли внимание орнитологов-любителей и ученых. Специалисты не знают, как сова, прозванная Рыжиком, приобрела свою уникальную расцветку, и выдвинули на этот счет разные гипотезы.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?
Многомировая интерпретация квантовой механики: как родилась одна из самых смелых идей
Летопись на коже: зачем древние люди наносили на тело татуировки и что они означают?
Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?
«Стартест» от NASA
Окситоцин: молекула любви
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии