  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
25 минут назад
МТУСИ
17

В МТУСИ узнали, как сделать тестирование приложений безопаснее

4.3

Приложениями ежедневно пользуются миллионы человек по всему миру, поэтому особенно актуальным становится вопрос обеспечения их безопасности. Безопасность приложений — это целый комплекс мер, направленных на защиту программного обеспечения от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения данных. Специалисты МТУСИ разработали рекомендации по использованию программных инструментов, которые позволят повысить эффективность тестирования безопасности при создании приложений.

МТУСИ
# безопасность данных
# приложение
# программное обеспечение
# тестирование
В МТУСИ узнали, как сделать тестирование приложений безопаснее / © Бекка Таперт, unsplash.com

Примечательно, что вопросы безопасности прорабатываются еще на этапе разработки, в этом случае один из эффективных инструментов — SAST. SAST (Static Application Security Testing), или же статистическое тестирование безопасности приложений, представляет собой процесс анализа исходного кода или бинарных файлов без их фактического выполнения. Важная особенность SAST — его способность обнаруживать потенциальные ошибки, уязвимости и недочеты в коде на ранних этапах разработки, когда их можно оперативнее исправить.

Сотрудники кафедры МКиИТ факультета «Информационные технологии» МТУСИ доктор технических наук, профессор Юрий Леохин и кандидат технических наук, доцент Тимур Фатхулин исследовали проблемы статического тестирования в жизненном цикле разработки безопасного программного обеспечения и предложили пути их решения.

Специалисты рассмотрели аспекты применения SAST, проанализировали опасности и риски, связанные с недостаточным управлением данными. «В ходе исследования были рассмотрены практические решения, используемые в таких организациях как Институт системного программирования РАН (инструмент Svace) и ПАО «Ростелеком» (анализатор ПО Solar appScreener). При сравнении наиболее часто применяемых систем управления результатами SAST выбраны три основных критерия: скорость обработки данных, точность обнаружения уязвимостей и простота использования», — рассказал Юрий Леохин.

Исследователи разработали рекомендации по использованию программных инструментов, которые позволят повысить эффективность применения SAST при создании ПО для определенных типов задач.

Рекомендуется применять автоматизацию с помощью искусственного интеллекта и методов машинного обучения, что позволит улучшить обнаружение угроз. Важна интеграция в DevSecOps и создание инструментов для новых языков программирования и многопоточных систем. Исследователи отметили, что использование гибкой политики безопасности дополнит защиту данных, делая разработку ПО с использованием SAST более эффективной и надежной.

Исследование опубликовано в трудах конференции 2024 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МТУСИ
42 статей
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.
Показать больше
МТУСИ
# безопасность данных
# приложение
# программное обеспечение
# тестирование
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
03 Сен
400
Изобретатели для мира
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Космическая архитектура будущего
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Николай II: личность, семья, культура
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Техническая революция: как меняется мир
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Физика фильма Марсианин
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Презентация
05 Сен
Бесплатно
Физика: 65 ½ (не)детских вопросов о том, как устроено все
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Физика магеструктур в Blame
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Сен
1000
Что такое микропластик и как он меняет нашу жизнь
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Созвездия
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:23
Андрей

Зоологи открыли новый вид амеб-вампиров, которые вскрывают добычу как пакетик сахара

Немецкие зоологи нашли в болотах Германии ранее неизвестных амеб-вампиров, которые гибнут на свету и питаются уникальным способом. Лабораторный анализ показал, что эти одноклеточные хищники разрывают клетки водорослей пополам, чтобы затем съесть содержимое. Специалисты назвали новый вид «разрушителем».

Биология
# амеба
# вампиры
# водоросли
# Германия
# питание
# хищничество
# эукариоты
30 августа
Татьяна

Во внешнем ядре Земли обнаружили структуру в виде пончика

Австралийские геофизики обнаружили глубоко в недрах, в пределах жидкого ядра Земли, необычную структуру. Она залегает параллельно экватору и видна только в низких широтах. Открытие позволит лучше понять динамику магнитного поля планеты.

Геология
# внешнее ядро
# магнитосфера
# мантия Земли
# сейсмическая томография
Позавчера, 10:02
Михаил Орлов

Палеонтологи выяснили, кто оставил после себя палеозойские «гантели»

Зачастую ученые располагают даже не остатками самого древнего организма, а только следами его питания или передвижения, так называемыми ихнофоссилиями. Правильно понять, с какими именно существами они связаны, — задача не из легких. Авторам нового исследования повезло: они решили загадку бифунгитов, широко распространенных ихнофоссилий, которые напоминают гантель или сросшиеся ножками грибы. Внутри нескольких из них бразильские палеонтологи обнаружили самого «строителя» бифунгитов.

Палеонтология
# окаменелости
# палеозой
# полихеты
# черви
# эволюция
28 августа
НИУ ВШЭ

Физики подтвердили результаты эксперимента 1969 года

Команда исследователей с участием физиков из НИУ ВШЭ повторила эксперимент 1969 года, связанный с изучением сверхпроводимости и ее свойств. Это первая удачная попытка за 55 лет. Ученые включали сверхпроводимость — специально ухудшали границы между слоями сверхпроводника и ферромагнетиков в системе — и получили лучшие характеристики спиновых клапанов по сравнению с классическим вариантом, где контакты между слоями идеальны. Такой подход может помочь при создании более эффективных устройств для хранения данных и вычислений.

НИУ ВШЭ
# сверхпроводимость
# сверхпроводники
# эксперимент
# электричество
29 августа
Полина Меньшова

Собаки осмысленно ответили на слова

Собаки способны реагировать непосредственно на звучание слова, а не на внешний вид предмета, который оно обозначает, или жесты хозяина. Это выяснила международная команда ученых с помощью дрессировочных кнопок с записью человеческого голоса.

Биология
# коммуникация с животными
# слова
# собаки
# человеческий язык
29 августа
Татьяна

Геологи объяснили периоды безжизненности океанов в мезозойскую эру

Эпизоды глобального дефицита кислорода в океанах случались в мезозое нередко. Согласно общепринятой гипотезе, дело в усиленном выветривании горных пород. В новой работе ученые показали, что разрушение суши и движение океанского дна во время распада Гондваны действительно могли запустить цепочку событий, приведших к массовому вымиранию морской биоты.

Геология
# аноксическое событие
# гондвана
# мезозойская эра
# тектоника плит
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
14 августа
Юлия Трепалина

У людей ослабло желание выделяться

Человеку важны самовыражение и уникальность, но стремление к ним может расходиться с другими социальными потребностями, связанными с чувством принадлежности к группе и общности с ней. Некоторые прошлые исследования показали, что в борьбе этих противоречий желание выделяться проигрывает и в последние годы снижается, но систематически тенденцию не изучали. Психологи из Университета штата Мичиган (США) решили выяснить, как изменилась потребность отличаться от других за последние 20 лет.

Психология
# индивидуальность
# общественное мнение
# общество
# поведение
# социальная группа
# уникальность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 59

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно