В МТУСИ узнали, как сделать тестирование приложений безопаснее

Приложениями ежедневно пользуются миллионы человек по всему миру, поэтому особенно актуальным становится вопрос обеспечения их безопасности. Безопасность приложений — это целый комплекс мер, направленных на защиту программного обеспечения от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения данных. Специалисты МТУСИ разработали рекомендации по использованию программных инструментов, которые позволят повысить эффективность тестирования безопасности при создании приложений.

Примечательно, что вопросы безопасности прорабатываются еще на этапе разработки, в этом случае один из эффективных инструментов — SAST. SAST (Static Application Security Testing), или же статистическое тестирование безопасности приложений, представляет собой процесс анализа исходного кода или бинарных файлов без их фактического выполнения. Важная особенность SAST — его способность обнаруживать потенциальные ошибки, уязвимости и недочеты в коде на ранних этапах разработки, когда их можно оперативнее исправить.

Сотрудники кафедры МКиИТ факультета «Информационные технологии» МТУСИ доктор технических наук, профессор Юрий Леохин и кандидат технических наук, доцент Тимур Фатхулин исследовали проблемы статического тестирования в жизненном цикле разработки безопасного программного обеспечения и предложили пути их решения.

Специалисты рассмотрели аспекты применения SAST, проанализировали опасности и риски, связанные с недостаточным управлением данными. «В ходе исследования были рассмотрены практические решения, используемые в таких организациях как Институт системного программирования РАН (инструмент Svace) и ПАО «Ростелеком» (анализатор ПО Solar appScreener). При сравнении наиболее часто применяемых систем управления результатами SAST выбраны три основных критерия: скорость обработки данных, точность обнаружения уязвимостей и простота использования», — рассказал Юрий Леохин.

Исследователи разработали рекомендации по использованию программных инструментов, которые позволят повысить эффективность применения SAST при создании ПО для определенных типов задач.

Рекомендуется применять автоматизацию с помощью искусственного интеллекта и методов машинного обучения, что позволит улучшить обнаружение угроз. Важна интеграция в DevSecOps и создание инструментов для новых языков программирования и многопоточных систем. Исследователи отметили, что использование гибкой политики безопасности дополнит защиту данных, делая разработку ПО с использованием SAST более эффективной и надежной.



Исследование опубликовано в трудах конференции 2024 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications.

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МТУСИ 42 статей Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) — ведущее отраслевое техническое высшее учебное заведение Центральной России по подготовке кадров для IT и телеком-индустрии, подведомственное Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Основан в 1921 году на базе Московского электротехнического института народной связи им. В.Н. Подбельского. Ежегодно МТУСИ выпускает востребованных специалистов в области связи, информационных технологий, квантовых коммуникаций, робототехники, информационной безопасности и цифровой экономики. В состав университета входят 5 факультетов, 34 кафедры, 2 филиала (Волго-Вятский и Северо-Кавказский), Колледж телекоммуникаций, Музей электросвязи, Квантовый центр, Центр робототехники, Лаборатория AR/VR, Центры заочного обучения бакалавров и магистров, Центр индивидуального обучения.