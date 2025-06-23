Археологи воссоздали среду обитания людей средневековья Западной Сибири

Ученые ТюмГУ и Тюменского научного центра СО РАН реконструировали природное окружение и сельскохозяйственную деятельность средневековых обитателей Усть-Терсюкского городища. Анализ обнаруженных образцов показал угольные остатки раннего (бакальского) периода — деревья: лиственницу, березу и сосну.

Усть-Терсюкское городище представляет собой мощную крепость и расположено в лесостепном Приисетье (Западная Сибирь). По словам археологов, его культурные напластования свидетельствуют о длительном периоде существования укрепленного поселения.

«В образцах объектов юдинской культуры мы обнаружили остатки грибов. Это свидетельствует о наличии леса в начале этого периода. Кроме того, зафиксировали сорняки: белую марь, горец птичий, щавель, а также культурные остатки пшеницы и производственного от нее мусора. Присутствие остатков культурных злаковых говорит о зачатках земледельческой традиции в хозяйственном комплексе зауральского населения», — сообщила профессор ТюмГУ Наталья Матвеева.

Во время археоботанических исследований ученые методом стереомикроскопии проанализировали макроостатки и угольные фрагменты.

Как пояснили специалисты, сельскохозяйственные занятия остаются слабоизученным видом деятельности у средневекового населения западной части Западной Сибири. Это связано со сложностью выделения земледельческого инвентаря из общего массива артефактов, а также с неразработанностью критериев отличия собирательства от начальных форм земледелия.

По мнению археологов, занятия обитателей Усть-Терсюкского городища выплавкой железа и кузнечным ремеслом скорее всего позволят обнаружить земледельческие орудия на памятнике. Без них нельзя реконструировать форму предполагаемого полеводства.

«Население городища на всех этапах — с IV по XIII века — проживало в смешанном хвойнолиственном лесу. На постройки и топливо использовали березу, лиственницу и сосну, но в разном процентном соотношении. Важно отметить, что современный лесной покров отличается от средневековового. Территория городища сейчас покрыта лесом с большим количеством осины и кустарников, лиственница отсутствует. Полученные данные остаются неполными и не позволяют достаточно достоверно охарактеризовать региональную экосистему. Для этого необходимы дополнительные естественно-научные исследования», — пояснила Наталья Петровна.

Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда «Оборонительная архитектура западносибирских городищ раннего средневековья». Результаты опубликованы в «Вестнике археологии, антропологии и этнографии».

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