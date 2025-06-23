Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Археологи воссоздали среду обитания людей средневековья Западной Сибири
Ученые ТюмГУ и Тюменского научного центра СО РАН реконструировали природное окружение и сельскохозяйственную деятельность средневековых обитателей Усть-Терсюкского городища. Анализ обнаруженных образцов показал угольные остатки раннего (бакальского) периода — деревья: лиственницу, березу и сосну.
Усть-Терсюкское городище представляет собой мощную крепость и расположено в лесостепном Приисетье (Западная Сибирь). По словам археологов, его культурные напластования свидетельствуют о длительном периоде существования укрепленного поселения.
«В образцах объектов юдинской культуры мы обнаружили остатки грибов. Это свидетельствует о наличии леса в начале этого периода. Кроме того, зафиксировали сорняки: белую марь, горец птичий, щавель, а также культурные остатки пшеницы и производственного от нее мусора. Присутствие остатков культурных злаковых говорит о зачатках земледельческой традиции в хозяйственном комплексе зауральского населения», — сообщила профессор ТюмГУ Наталья Матвеева.
Во время археоботанических исследований ученые методом стереомикроскопии проанализировали макроостатки и угольные фрагменты.
Как пояснили специалисты, сельскохозяйственные занятия остаются слабоизученным видом деятельности у средневекового населения западной части Западной Сибири. Это связано со сложностью выделения земледельческого инвентаря из общего массива артефактов, а также с неразработанностью критериев отличия собирательства от начальных форм земледелия.
По мнению археологов, занятия обитателей Усть-Терсюкского городища выплавкой железа и кузнечным ремеслом скорее всего позволят обнаружить земледельческие орудия на памятнике. Без них нельзя реконструировать форму предполагаемого полеводства.
«Население городища на всех этапах — с IV по XIII века — проживало в смешанном хвойнолиственном лесу. На постройки и топливо использовали березу, лиственницу и сосну, но в разном процентном соотношении. Важно отметить, что современный лесной покров отличается от средневековового. Территория городища сейчас покрыта лесом с большим количеством осины и кустарников, лиственница отсутствует. Полученные данные остаются неполными и не позволяют достаточно достоверно охарактеризовать региональную экосистему. Для этого необходимы дополнительные естественно-научные исследования», — пояснила Наталья Петровна.
Исследование выполнено по гранту Российского научного фонда «Оборонительная архитектура западносибирских городищ раннего средневековья». Результаты опубликованы в «Вестнике археологии, антропологии и этнографии».
Исследователи из Новой Зеландии посчитали угрозу для озонового слоя при достижении землянами хотя бы пары тысяч ракетных запусков в год. По их расчетам, он должен начать существенно деградировать. Интересно, что Илон Маск планирует несколько тысяч запусков ежегодно, то есть даже больше. Несмотря на это, некоторые проблемы в работе делают ее выводы далеко не бесспорными.
Паукообразные существа, обитающие на дне океана, куда практически не проникает солнечный свет, выработали уникальную стратегию выживания. Вместо охоты или поиска падали они научились сотрудничать с бактериями, которые обеспечивают морских пауков необходимой для жизни энергией. Ничего ранее у морских членистоногих ученые не наблюдали.
Цветковые, или покрытосеменные, растения окружают нас со всех сторон. Мы видим их на газонах, клумбах, в горшках на окне, каждый день едим и носим в виде одежды. Все остальные отделы растений теряются на этом фоне. Более того, приматы (стало быть и люди) просто не могли бы возникнуть, не случись «цветковая революция» — появление этих чрезвычайно успешных растений. Однако как, когда и где распустился первый на Земле цветок? Тайна не дает покоя биологам со времен Дарвина. Naked Science разбирается с новыми находками, которые делают ответ на «проклятый вопрос» палеонтологии близким как никогда.
Археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили на памятнике «Челюскинец II» под Волгоградом фрагменты красочной суспензии из охры. Это вторая подобная находка в Европе, свидетельствующая о применении таких «красок» неандертальцами в эпоху среднего палеолита — 160 тысяч лет назад.
Ученые показали, что у полевых мышей, обитающих в городе, разнообразие генов главного комплекса гистосовместимости класса II (MHC–II), отвечающих за устойчивость организма к паразитарным заболеваниям, связано со степенью урбанизации парков, в которых грызуны живут. Так, чем сильнее парки напоминали естественные биотопы, тем больше вариантов этих генов встречалось в популяции. Это может быть связано с большим разнообразием патогенов в «природных» парках и, соответственно, низкой вероятностью для каждой конкретной мыши встретить определенного возбудителя заболевания. Таким образом, полевые мыши потенциально могут использоваться для отслеживания распространения паразитов в парках.
Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Найди в себе рыбу
Новые публикации по вакцине Pfizer показали ее высокую эффективность и возможность необычных нежелательных последствий
Ревакцинироваться нельзя избежать. Где жителям России поставить запятую?
Вместо Луны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии