Ученый объяснил парадокс отсутствия следов цунами в каменноугольном периоде

Исследование ученого ЮФУ раскрыло интересную геологическую загадку каменноугольного периода, предлагая совершенно неожиданное объяснение парадоксальной редкости следов цунами этого времени. Оказалось, что научное сообщество попросту упускало эти свидетельства из виду. Этот вывод на стыке геологии и социологии демонстрирует, как исследовательские приоритеты могут влиять на наше восприятие истории Земли, и открывает новые перспективы для управления научными процессами.

Цунами — одно из самых разрушительных природных явлений, поражающее своей мощью и непредсказуемостью. Недавнее мощное землетрясение на Камчатке и последовавшее за ним цунами вновь напомнили о важности понимания рисков, готовности к ним и необходимости точного прогнозирования. Российские ученые всегда активно изучали это опасное природное явления, и накопленные ими знания и опыт как раз и позволили сформировать надежную основу для уверенных и правильных действий при возникновении соответствующих ситуаций.

Но насколько глубоко мы понимаем сам феномен цунами? Безусловно, в больших или меньших масштабах они происходят весьма регулярно, а исторические свидетельства таких катастроф хорошо известны. Но при этом не стоит забывать, что цунами – явление, вызываемое геологическими силами, а потому требует рассмотрения в соответствующем масштабе. Сегодня исследовательские тематики, связанные с древними цунами, активно развиваются, и интерес к ним со стороны российских ученых важен не только для развития фундаментальной науки, но и для укрепления научного лидерства страны.

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент Института туризма, сервиса и креативных индустрий ЮФУ Дмитрий Рубан задался вопросом о частоте цунами в далеком каменноугольном периоде, который начался около 360, а закончился приблизительно 300 миллионов лет назад.

«Вообще, ученым о древних цунами известно совсем немного, а выбранный для изучения период интересен тем, что Земля в то время имела сравнительно простое «устройство» (единый суперматерик и два крупных океана), а также подвергалась мощному оледенению. К слову сказать, на этот период пришелся первый расцвет наземных растений, результатом чего стало накопление пластов угля», — рассказал Дмитрий Рубан.

С помощью библиографических систем было проведено детальное изучение большого объема научной литературы, а также дана критическая оценка содержащейся в ней информации. Выяснилась удивительная вещь: геологические свидетельства о цунами каменноугольного периода публиковались в течение нескольких десятилетий, однако они исключительно редки и неопределенны. Да, они обнаружены в разных по возрасту отложениях данного интервала геологической истории и в разных палеогеографических областях. Но сведений этих очень мало, их приходится буквально по крупицам выделять из опубликованных результатов предшествующих исследований. Учитывая продолжительность периода, создается впечатление, что цунами тогда почти не происходило. Но так ли это? Ведь для других, даже более древних эпох, подобных свидетельств известно значительно больше.

«Может быть, условия геологической среды в каменноугольном периоде были неблагоприятны для образования цунами?» — задался вопросом ученый. Чтобы проверить эту гипотезу, он проанализировал данные о геологических процессах, вызывающих цунами, в том числе активности зон субдукции, подводном вулканизме, ударах космических тел. Оказалось, что они мало отличались от современных, а протяженность зон субдукции (и, следовательно, вероятность землетрясений) была даже больше. Тогда было высказано следующее предположение: возможно, береговые линии были короче, и цунами проявлялись менее масштабно? Но и это не объяснило загадку, поскольку в другие периоды с еще меньшей протяженностью побережий следов цунами найдено больше.

Так в чем же причина такой редкости? Ответ лежит в области не столько геологии, сколько философии и социологии науки. Ученые, как бы объективны они ни были, руководствуются своими исследовательскими интересами. Каменноугольный период известен в первую очередь своими наземными экосистемами и залежами угля, которые и привлекали основное внимание специалистов. Иными словами, цунами в этом периоде могло быть столько же, сколько и в настоящее время, а то и больше, но другое дело – насколько их свидетельства, запечатленные в осадочных породах, интересовали геологов. При изучении других интервалов геологической истории видно, как первичный интерес к проблеме древних цунами конкретного авторитетного ученого или целой исследовательской группы, публикация ими результатов в ведущих журналах влекли за собой дискуссии и проекты других специалистов. С каменноугольным периодом такого не произошло. Вот потому и о цунами этого возраста мы знаем так немного.

«Проведенное исследование позволило не только впервые обобщить разрозненные знания о цунами каменноугольного периода, что само по себе важно, но еще и обратить внимание на то, что решение тайн в науке вовсе не обязательно лежит в собственно исследовательской плоскости. Как бы ни привлекательным было объявить каменноугольный период почти что свободным от цунами, нужно смотреть шире и учитывать закономерности развития мировой науки», — отметил ученый.

Дмитрий Рубан также отметил, что данное исследование заставляет обратить внимание на еще две интересных особенности. Во-первых, часто ученые рассматривали цунами каменноугольного периода «вскользь», в дополнение к их основным исследованиям. Иными словами, сверхинтересный предмет для анализа долгое время оставался «в тени» классического исследовательского материала. Во-вторых, частота изучения цунами увеличилась после известных катастроф 2004 году в Индийском океане и 2011 году в Японии. Почему так случилось — вопрос, на который нужно отвечать с позиции философии и социологии науки.

Какой практический смысл подобных исследований? С одной стороны, результаты таких работ углубляют понимание природы цунами в долгосрочном геологическом контексте, что критически важно для совершенствования моделей прогнозирования. Кроме того, следы древних цунами часто находят в осадочных толщах, имеющих ценность как источник полезных ископаемых. Следовательно, учет этого фактора может играть важную роль при разведке и оценке месторождений. С другой стороны, сделанные выводы имеют фундаментальное значение для стратегического планирования научной деятельности. Оно должно учитывать не только объективные факты, но и субъективные факторы: как формируются исследовательские интересы, как научное сообщество выбирает приоритетные темы и самоорганизуется. Понимание этих процессов — ключ к тому, чтобы целенаправленно стимулировать прорывные направления и выстраивать по-настоящему эффективную систему управления наукой. Результаты исследования изложены в международном научном журнале Natural Hazards (Q1).







