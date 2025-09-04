  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 сентября, 10:02
ЮФУ
5

Ученый объяснил парадокс отсутствия следов цунами в каменноугольном периоде

❋ 5.1

Исследование ученого ЮФУ раскрыло интересную геологическую загадку каменноугольного периода, предлагая совершенно неожиданное объяснение парадоксальной редкости следов цунами этого времени. Оказалось, что научное сообщество попросту упускало эти свидетельства из виду. Этот вывод на стыке геологии и социологии демонстрирует, как исследовательские приоритеты могут влиять на наше восприятие истории Земли, и открывает новые перспективы для управления научными процессами.

ЮФУ
# каменноугольный период
# социология
# стереотипы
# цунами
Наиболее вероятные цунами каменноугольного периода в геологическом времени и пространстве / © Пресс-служба ЮФУ

Цунами — одно из самых разрушительных природных явлений, поражающее своей мощью и непредсказуемостью. Недавнее мощное землетрясение на Камчатке и последовавшее за ним цунами вновь напомнили о важности понимания рисков, готовности к ним и необходимости точного прогнозирования. Российские ученые всегда активно изучали это опасное природное явления, и накопленные ими знания и опыт как раз и позволили сформировать надежную основу для уверенных и правильных действий при возникновении соответствующих ситуаций.

Но насколько глубоко мы понимаем сам феномен цунами? Безусловно, в больших или меньших масштабах они происходят весьма регулярно, а исторические свидетельства таких катастроф хорошо известны. Но при этом не стоит забывать, что цунами – явление, вызываемое геологическими силами, а потому требует рассмотрения в соответствующем масштабе. Сегодня исследовательские тематики, связанные с древними цунами, активно развиваются, и интерес к ним со стороны российских ученых важен не только для развития фундаментальной науки, но и для укрепления научного лидерства страны.

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент Института туризма, сервиса и креативных индустрий ЮФУ Дмитрий Рубан задался вопросом о частоте цунами в далеком каменноугольном периоде, который начался около 360, а закончился приблизительно 300 миллионов лет назад.

«Вообще, ученым о древних цунами известно совсем немного, а выбранный для изучения период интересен тем, что Земля в то время имела сравнительно простое «устройство» (единый суперматерик и два крупных океана), а также подвергалась мощному оледенению. К слову сказать, на этот период пришелся первый расцвет наземных растений, результатом чего стало накопление пластов угля», — рассказал Дмитрий Рубан.

С помощью библиографических систем было проведено детальное изучение большого объема научной литературы, а также дана критическая оценка содержащейся в ней информации. Выяснилась удивительная вещь: геологические свидетельства о цунами каменноугольного периода публиковались в течение нескольких десятилетий, однако они исключительно редки и неопределенны. Да, они обнаружены в разных по возрасту отложениях данного интервала геологической истории и в разных палеогеографических областях. Но сведений этих очень мало, их приходится буквально по крупицам выделять из опубликованных результатов предшествующих исследований. Учитывая продолжительность периода, создается впечатление, что цунами тогда почти не происходило. Но так ли это? Ведь для других, даже более древних эпох, подобных свидетельств известно значительно больше.

«Может быть, условия геологической среды в каменноугольном периоде были неблагоприятны для образования цунами?» — задался вопросом ученый. Чтобы проверить эту гипотезу, он проанализировал данные о геологических процессах, вызывающих цунами, в том числе активности зон субдукции, подводном вулканизме, ударах космических тел. Оказалось, что они мало отличались от современных, а протяженность зон субдукции (и, следовательно, вероятность землетрясений) была даже больше. Тогда было высказано следующее предположение: возможно, береговые линии были короче, и цунами проявлялись менее масштабно? Но и это не объяснило загадку, поскольку в другие периоды с еще меньшей протяженностью побережий следов цунами найдено больше.

Так в чем же причина такой редкости? Ответ лежит в области не столько геологии, сколько философии и социологии науки. Ученые, как бы объективны они ни были, руководствуются своими исследовательскими интересами. Каменноугольный период известен в первую очередь своими наземными экосистемами и залежами угля, которые и привлекали основное внимание специалистов. Иными словами, цунами в этом периоде могло быть столько же, сколько и в настоящее время, а то и больше, но другое дело – насколько их свидетельства, запечатленные в осадочных породах, интересовали геологов. При изучении других интервалов геологической истории видно, как первичный интерес к проблеме древних цунами конкретного авторитетного ученого или целой исследовательской группы, публикация ими результатов в ведущих журналах влекли за собой дискуссии и проекты других специалистов. С каменноугольным периодом такого не произошло. Вот потому и о цунами этого возраста мы знаем так немного.

«Проведенное исследование позволило не только впервые обобщить разрозненные знания о цунами каменноугольного периода, что само по себе важно, но еще и обратить внимание на то, что решение тайн в науке вовсе не обязательно лежит в собственно исследовательской плоскости. Как бы ни привлекательным было объявить каменноугольный период почти что свободным от цунами, нужно смотреть шире и учитывать закономерности развития мировой науки», — отметил ученый.

Дмитрий Рубан также отметил, что данное исследование заставляет обратить внимание на еще две интересных особенности. Во-первых, часто ученые рассматривали цунами каменноугольного периода «вскользь», в дополнение к их основным исследованиям. Иными словами, сверхинтересный предмет для анализа долгое время оставался «в тени» классического исследовательского материала. Во-вторых, частота изучения цунами увеличилась после известных катастроф 2004 году в Индийском океане и 2011 году в Японии. Почему так случилось — вопрос, на который нужно отвечать с позиции философии и социологии науки.

Какой практический смысл подобных исследований? С одной стороны, результаты таких работ углубляют понимание природы цунами в долгосрочном геологическом контексте, что критически важно для совершенствования моделей прогнозирования. Кроме того, следы древних цунами часто находят в осадочных толщах, имеющих ценность как источник полезных ископаемых. Следовательно, учет этого фактора может играть важную роль при разведке и оценке месторождений. С другой стороны, сделанные выводы имеют фундаментальное значение для стратегического планирования научной деятельности. Оно должно учитывать не только объективные факты, но и субъективные факторы: как формируются исследовательские интересы, как научное сообщество выбирает приоритетные темы и самоорганизуется. Понимание этих процессов — ключ к тому, чтобы целенаправленно стимулировать прорывные направления и выстраивать по-настоящему эффективную систему управления наукой. Результаты исследования изложены в международном научном журнале Natural Hazards (Q1).


Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ЮФУ
126 статей
Южный федеральный университет образован в рамках национального проекта "Образование" распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2006 года N1616-р (pdf) и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N1447 путем присоединения к Ростовскому государственному университету трех вузов: Таганрогского государственного радиотехнического университета, Ростовского государственного педагогического университета, Ростовской государственной академии архитектуры и искусств.
Показать больше
ЮФУ
# каменноугольный период
# социология
# стереотипы
# цунами
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
04 Сен
500
Изобретатели для мира
Политехнический музей
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Тайны Квантунской армии
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Истоки русской математики
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Сен
Бесплатно
Одноклеточная палеонтология
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Сен
700
Суперорганизмы: как живут сверхсоциальные виды, как возникла многоклеточность и причем тут рак?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Сиденья автомобилей и системы повышения комфорта в салоне автомобиля
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Сен
2000
Детство в палеолите
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
1500
Когда витамины убивают
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
06 Сен
Бесплатно
Затмения: чудо небесной механики
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
3 сентября, 17:18
Юлия Трепалина

Выявлен тип музыки, способный помочь при укачивании

Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.

Психология
# морская болезнь
# музыка
# тошнота
# укачивание
3 сентября, 14:59
ФизТех

Новая теория раскрыла связь квантовых флуктуаций и судьбы Вселенной

Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.

ФизТех
# вакуум
# вселенная
# квант пространства
# пространство-время
3 сентября, 07:56
Адель Романова

Астрофизики назвали четыре возможных признака искусственного происхождения межзвездного объекта

Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
2 сентября, 08:20
Александр Березин

Массовое лекарство для сердечников оказалось бесполезным для мужчин и вредным для женщин

Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.

Медицина
# здоровье
# инфаркт миокарда
# лекарства
# медицина
1 сентября, 09:25
ТПУ

Добавление воды в топливо ускорило его сгорание

Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.

ТПУ
# вода
# горение
# керосин
# топливо
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
12 августа, 11:29
Юлия Трепалина

Психологи узнали, в каких парах любовь сильнее — у нашедших друг друга онлайн или в жизни

Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.

Психология
# знакомство
# интернет
# любовь
# онлайн-знакомство
# романтические отношения
# удовлетворенность отношениями
16 августа, 19:09
Адель Романова

На третьем межзвездном объекте нашли воду, и для кометы он выделяет ее необычно интенсивно

Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно