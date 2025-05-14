О мероприятии

Представьте: раннее утро на космодроме, все службы работают на максимуме. В назначенное время — контакт подъема, ракета с полезной нагрузкой взлетает вверх — все выдохнули, пуск прошел успешно.

Но для тех, кто управляет космическими аппаратами, которые запустили под головным обтекателем, работа только начинается. Ведь нужно добиться того, чтобы каждый сориентировался в пространстве, провел необходимые маневры, вышел на нужную орбиту, состыковался с космической станцией. А далее — выполняли программу полета, проводили коррекции своей орбиты, при необходимости уклонялись от космического мусора.

Как космический аппарат узнает свое положение в пространстве? Что такое орбитальная система координат? Откуда берется «нечистая сила»? Как на МКС уживаются сразу две системы управления и как всем этим делом управляют из ЦУПа? Об этом и многом другом расскажет специалист по системе управления движением Главной оперативной группы управления РС МКС Сергей Успенский.

Расписание ул. Большая Черкизовская, 4, к. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация