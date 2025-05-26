О мероприятии

Участников мероприятия ждет тематическая экскурсия от историка астрономии Сергея Масликова, который много лет изучает старинные и современные инструменты, побывал во многих обсерваториях мира, знает методы использования астролябий, телескопов и других астрономических инструментов, своими глазами видел шесть полных солнечных затмений, написал несколько книг по истории астрономии.

Во время мероприятия экскурсанты узнают, почему один из павильонов напоминает инопланетный космический корабль, кто придумал телескоп, всегда направленный на одну и ту же звезду, и сколько панелей у большого солнечного радиотелескопа.

Расписание Пулковское шоссе, д. 65, к. 1 Санкт-Петербург 19:00 Купить