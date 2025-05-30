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Лекция
12+
Знание о космосе из учения древних

Слушатели узнают об астрономических наблюдениях древних народов.

Библиотека № 162 им. К.М. Симонова
3 июня, 15:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Коломенская ул., дом 9, стр. 5

О мероприятии

В ходе лекции участники мероприятия смогут  из нового подхода в изучении космоса для себя извлечь новые знания, которые лежат на поверхности, но ни кто не видит. Эти знания раскроют глубинные понимания и предназначения космического пространства для нас живущих на Земле.

Расписание
3
Вторник
Июнь 2025
Коломенская ул., дом 9, стр. 5 Москва
15:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Коломенская ул., дом 9, стр. 5

7 часов назад
Александр Речкин
4
# астрономия
# история
# космос
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Физика
# Гравитон
# квантовая гравитация
# квантовая механика
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НИУ ВШЭ
# билингвы
# правила
# русский язык
# числительные
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# New Shepard
# космос
# мифы
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# грибы
# зомби
# кордицепс
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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Riddler Mss
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Не стала бы доверять этим рейтингам, зная как они составляются :)

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Tatiana Revoluzer
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надежда бармина
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Cyber Man
1 час назад
Очередное высерское типа исследование от фашистов. Дада. Очень авторитетная инфа))) Предвзятый кусок г

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Igor Schatrov
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Nikolai Nikolaevich
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Без России график смотреть неинтересно)

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dmitrii mb
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Тпт Тт
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Библиотекарь с
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