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Экскурсия
12+
Повышение напряжения

Слушатели узнают о современном оборудовании для измерения тока в линиях электропередачи.

Политехнический музей
5 июня, 13:00 Идет 1 ч 30 мин
500 Стоимость
Москва Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10

О мероприятии

Экскурсоводы на макетах и подлинных образцах покажут, как генерируется, передается и используется электроэнергия и как остроумно преодолеваются сложности на этом пути.

Слушатели узнают о современном оборудовании для измерения тока в линиях электропередачи, модели некогда крупнейшей в мире одновальной паровой турбины, макете одной из крупнейших теплоэлектростанций России, приборах XIX века для получения напряжения в сотни киловольт, устройстве, позволяющем питать радиоприемник напрямую от керосиновой лампы.

Расписание
5
Четверг
Июнь 2025
Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10 Москва
13:00
Купить
Адрес

Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10

Только что
Александр Речкин
2
# технологии
# физика
# электричество
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# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
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