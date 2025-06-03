Слушатели узнают о современном оборудовании для измерения тока в линиях электропередачи.

О мероприятии

Экскурсоводы на макетах и подлинных образцах покажут, как генерируется, передается и используется электроэнергия и как остроумно преодолеваются сложности на этом пути.

Слушатели узнают о современном оборудовании для измерения тока в линиях электропередачи, модели некогда крупнейшей в мире одновальной паровой турбины, макете одной из крупнейших теплоэлектростанций России, приборах XIX века для получения напряжения в сотни киловольт, устройстве, позволяющем питать радиоприемник напрямую от керосиновой лампы.

Расписание Волгоградский проспект, д. 42, стр. 10 Москва 13:00 Купить