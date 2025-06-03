Ремонт жилья без головной боли: каких материалов стоит избегать

Яркие краски, стильные обои, практичный линолеум — все это может оказаться источником опасных токсинов, которые незаметно отравляют воздух в наших домах. Эксперты Пермского Политеха рассказали, почему пора прекратить строить дома и бани из железнодорожных шпал, что скрывает некачественный линолеум, почему асбестовый шифер вызывает рак, что не так с натяжными потолками, окнами и плинтусами, как правильно выбрать ламинат и обои для спальни?

Об этом пора забыть: почему нельзя строить из железнодорожных шпал?

Некоторые россияне до сих пор используют железнодорожные шпалы в качестве дешевого строительного материала для бань и жилых домов, хотя делать это категорически нельзя по ряду веских причин, связанных с безопасностью и долговечностью.

— Для защиты от гниения и разрушения абсолютно все железнодорожные шпалы обрабатываются токсичной пропиткой. Чаще всего для этих целей используется креозот — маслянистое вещество с сильным запахом, получаемое из древесного и каменноугольного дегтя и относящееся к третьему классу опасности в категории канцерогенов. Вдыхание его паров, а также длительный контакт с обработанной им древесиной могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая раздражение дыхательных путей, кожные заболевания и даже развитие онкологических заболеваний.

Например, в исследовании журнала «Отчеты о медицинских случаях» 2007 года описано развитие почечной недостаточности после вдыхания паров креозота у 56-летнего мужчины. В помещении токсичный аромат может держаться более 50 лет, — поясняет Регина Ларионова, старший преподаватель кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Пермского Политеха.

Стоит отметить, что обработанные креозотом шпалы считаются крайне пожароопасными. При возгорании постройка может мгновенно вспыхнуть, а выделяемые при горении вещества станут еще более ядовитыми.

Фенолы и пластификаторы: что скрывает некачественный линолеум?

— Обычно синтетический (ПВХ) линолеум изготавливается из пластичной массы, в состав которой входит поливинилхлорид, связующие вещества, пластификаторы, наполнители и красители. Некачественные варианты такого напольного покрытия могут выделять фенол, триметилбензол, ксилол, дихлорметан, тетрахлорметан и другие вещества. Некоторые из них относятся ко второму классу опасности и достаточно летучие. Предельные концентрации этих веществ в воздухе жилых помещений очень низкие и строго регламентируются. Для фенола это 0,003 мг/м³ (среднесуточная концентрация) и 0,01 мг/м³ (максимальная разовая концентрация). Концентрации бензола, ксилола и толуола также должны быть в пределах санитарных норм. В плохо проветриваемых помещениях они могут негативно влиять на здоровье — раздражать глаза, дыхательные пути, вызывать кожные заболевания, головокружение и головные боли, — говорит Регина Ларионова.

При выборе линолеума следует обращать внимание на экомаркировку безопасности международного уровня. В составе должно быть не менее 40% натурального сырья. Несмотря на то, что со временем концентрация вредных веществ при нормальной вентиляции будет снижаться, присутствие алкидных полиэфирных смол и формальдегида недопустимо. Кроме того, качественный материал не должен иметь сильного, а тем более едкого запаха.

Существует также натуральный линолеум, который изготавливается из растительных масел, древесной муки и других экологически чистых компонентов. Он является более безопасным вариантом для внутренней отделки и жилых помещений.

Канцероген над головой: почему асбестовый шифер лучше не использовать?

Главная опасность традиционного кровельного материала связана с асбестом —тончайшими, неуловимыми глазом, каменными нитями.

— Важно понимать, что опасность представляет не просто шифер, лежащий на крыше, а асбестовая пыль, которая образуется при его установке, демонтаже или разрушении. Согласно классификации Международного агентства по изучению рака (МАИР), асбест относится к канцерогенам первой группы и может вызывать рак легких, гортани и яичников, а также плевры и брюшины. Поэтому при выборе кровельного материала предпочтительнее использовать современные альтернативы, такие как металлочерепица или гибкие ее варианты, — рассказывает эксперт строительного факультета Пермского Политеха.

К слову, часто возникают опасения по поводу безопасности гибкой черепицы. На самом деле битум, входящий в ее состав в качестве гидроизоляции, в связанном твердом состоянии не выделяет ядовитых веществ. Высвобождение токсичных паров возможно только при плавлении материала, для чего он должен нагреться до температуры 120-210°C.

Как выбрать ламинат без головной боли?

Основной компонент этого напольного покрытия — древесно-стружечная плита (ДСП) или древесно-волокнистая плита (ДВП), изготавливаемая путем прессования целлюлозы с использованием связующих веществ. Напольное покрытие может выделять бензол, толуол, ксилол, различные альдегиды и формальдегид. Эти соединения могут вызывать раздражение слизистых оболочек, головные боли, головокружение, а при длительном воздействии — способствовать развитию хронических заболеваний и аллергических реакций.

— При выборе ламината важно обращать внимание на его класс износостойкости и наличие сертификатов, подтверждающих низкий уровень содержания формальдегида. Так, например, отметка Е0 говорит о том, что даже при нагревании теплым полом токсины из покрытия выделяться не будут. Е1 соответствует природному фону испарения опасных веществ, однако существуют некоторые ограничения для применения в спальнях и детских комнатах в сочетании с теплым полом. Е2 лучше не использовать в жилых помещениях. Е3 запрещены к производству на территории России, — отмечает Регина Ларионова, старший преподаватель кафедры строительного инжиниринга и материаловедения Пермского Политеха.

Что не так с натяжными потолками, окнами и плинтусами?

К сожалению, отделочные материалы, такие как окна и потолки из ПВХ, плинтусы, минеральная вата, используемая для утепления, могут в течение нескольких месяцев после установки выделять формальдегид – органическое соединение, входящее в список веществ с высокой степенью опасности.

— Длительный контакт с ним может вызвать целый букет неприятностей: от раздражения, зуда и сыпи до серьезных проблем со здоровьем. Но опасность формальдегида этим не ограничивается. Помимо аллергических реакций, он может стать причиной развития хронических респираторных заболеваний, таких как бронхит и астма. Особую тревогу вызывает повышенный риск онкологических заболеваний, в частности рака носоглотки и лейкемии. Симптомы отравления формальдегидом коварны: вялость, частые головные боли, бессонница, воспаление глаз и кожные проявления, — рассказывает Лариса Рудакова, заведующая кафедрой охраны окружающей среды Пермского Политеха, доктор технических наук.

Есть гигиенические нормативы содержания формальдегида. Допустимые значения находятся в диапазоне от 0,05 до 0,01 мг/м³ в атмосферном воздухе и воздухе жилых помещений. Снизить его концентрацию помогут комнатные растения, поддержание оптимальной влажности воздуха (40-60 %) и регулярная уборка. В настоящее время практически невозможно найти натуральные материалы для внутренней отделки, однако все из них должны соответствовать определенным стандартам и иметь сертификаты, подтверждающие выделение опасных веществ в пределах нормы. Натяжные потолки и другие ПВХ материалы, соответствующие классу E1, считаются безопасными для жилых помещений.

Для проверки воздуха в помещении на соответствие норм, можно вызвать специалиста из государственной лаборатории или приобрести для этого портативный анализатор, которые позволяют самостоятельно измерить уровень формальдегида и других загрязняющих веществ в воздухе. Однако стоит учитывать, что точность таких приборов может быть ниже, чем у профессионального оборудования.

Выбираем безопасные обои: почему винил не лучший вариант?

Современный рынок отделочных материалов предлагает широкий ассортимент обоев, но виниловые и некоторые виды флизелиновых в первые полгода после ремонта могут вызывать приступы удушья, головные боли, тошноту, раздражение глаз, горла и носа.

— Эти виды отделочных материалов могут выделять летучие органические соединения, такие как бензол, толуол и ксилол. Токсичность этих веществ подтверждена многочисленными исследованиями, однако опасность для здоровья в жилых помещениях представляет только превышение их максимально допустимых концентраций в воздухе. Кроме того, для придания ПВХ гибкости производители могут добавлять фталаты — эндокринные разрушители, способные нарушать гормональный баланс и вызывать проблемы с репродуктивной системой. Краски и пигменты, используемые для окрашивания полотен, иногда содержат тяжелые металлы (свинец, кадмий, хром), которые, накапливаясь в организме, могут наносить вред нервной системе, — говорит эксперт Пермского Политеха, Регина Ларионова.

Еще находясь в строительном магазине, запросите у продавца сертификаты, подтверждающие безопасность, и обратите внимание на маркировку, указанную на упаковке товара: это могут быть ГОСТ, А+, CE, GREENGUARD, FSC или PEFC. Лучшим выбором будут обои, не содержащие ПВХ и имеющие соответствующие экологические сертификаты.

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ПНИПУ 1118 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.