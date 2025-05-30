О мероприятии

Основоположник русского космизма, Н.Ф. Федоров, всю жизнь посвятил созданию набросков для проекта «Общего дела», предполагающего воскрешение всех когда-либо живших на Земле людей для преображенной бессмертной жизни и овладение космическими пространствами с целью их последующего заселения и преображения человеком. Идеи и личность Н.Ф. Федорова, хоть и не стали широко известны при жизни «московского сократа», но оказали существенное влияние на таких людей как В. С. Соловьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, также Федоров был помощником в обучении молодого К.Э. Циолковского. Однако после смерти философа, его идеи, позже названные «русским космизмом», вошли в научное, философское, художественное и культурное пространство начала XX века, а позже были подхвачены и советскими представителями науки, философии и литературы.

Доктор филологических наук Анастасия Гачева расскажет, как видели представители русского космизма — направления философской и научной мысли, сыгравшего важную роль на заре космической эры.

Расписание Гороховая, 47 Санкт-Петербург 19:00 Купить