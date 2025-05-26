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Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Транспортный коллапс вышел далеко за пределы городской черты. Пробки начинаются задолго до въезда в Алматы – в Талгаре, Бурундае, Каскелене. Белорусские инженеры предлагают решение которое поможет изменить логистику в одном из направлений.
Инженерные решения для борьбы с пробками
Транспортно-инфраструктурные комплексы uST – достойная альтернатива автобусам и маршрутным такси, которые развиты в регионе. Внедрение технологии uST позволит значительно улучшить ситуацию на таком загруженном маршруте как Каскелен – Барлык, существенно разгрузив дороги Алматинской области.
Проект предусматривает строительство двухпутной рельсо-струнной эстакады длиной 11,8 километров с двумя конечными станциями. 42-местные юнимобили будут развивать скорость до 112 км/ч. Планируется, что в часы пик на линии будет работать 31 электрический беспилотник, в обычном режиме – 15. Это обеспечит комфортную перевозку 5300 и 2500 человек в час соответственно. При этом, суточная пропускная способность составит 122 400 пассажиров.
Время в пути от начальной до конечной станции составит шесть минут, а стоимость проезда будет сопоставима с ценой билета на маршрутку. Планируется, что вложения в проект окупятся за срок до десяти лет, лет благодаря экономичности и оптимизации работы. При этом на текущем этапе не идёт речи о каких-либо дотациях со стороны региона, что, во многом, беспрецедентно, так как большинство существующих систем (метро, трамвайные линии и так далее) не просто не могут окупаться за столь короткие сроки, но выступают существенной дополнительной нагрузкой на бюджет регионов и стран. Срок службы комплекса, гарантированный разработчиками, – не менее 50 лет, что означает возможность для реализаторов проекта получения прибыли на протяжении 40 лет.
Комфорт и надежность в любую погоду
Рельсовый беспилотник (юнимобиль) «Карат» U4-212 имеет не только высокие технические характеристики, но и продуманный дизайн. Панорамное остекление обеспечит обзор на 360 градусов, а расположение эстакады на шестиметровой высоте позволит пассажирам наслаждаться видами города во время комфортной поездки. Предполагается, что вдоль маршрута будут возводиться новые жилые районы и иные строения, которые сразу же будут обеспечены хорошей транспортной доступностью.
Система разработана с учетом климатических особенностей региона и будет функционировать при любых погодных условиях – будь то снегопад, гололед, ураганный ветер или проливной дождь. «Карат» U4-212 работает от контактной сети. На случай отключения электричества предусмотрен бортовой накопитель энергии, поэтому юнимобиль сохранит работоспособность и довезет пассажиров до станции даже в нештатной ситуации.
Гармонично впишется в архитектуру города
Эстакада для рельсовых беспилотников органично впишется в городскую застройку, не создаст препятствий для наземного транспорта и потребует минимального землеотвода – менее 0,01 гектара на километр пути.
Размещение рельсо-струнной трассы на втором уровне, использование электрической тяги, экономичность – все это сделает комплексы uST эффективной заменой привычным видам транспорта.
Внедрение технологии uST окажет многосторонний эффект на логистическую систему Алматинской области и самого Алматы. Перераспределение транспортных потоков и перенос пассажирских перевозок на второй уровень разгрузят наземные дороги. Кроме того, улучшится и экологическая ситуация в городе. Это произойдет за счет уменьшения количества автомобилей и внедрения «зеленых» транспортных технологий с минимальным влиянием на природу.
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