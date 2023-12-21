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1 час назад
НИУ ВШЭ
24

Российские ученые улучшили мембраны для очистки и обессоливания воды

4.4

Химики из НИУ ВШЭ, Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова и Китайского университета науки и технологий создали мембраны с улучшенными свойствами. Исследователи экспериментально выявили влияние различных факторов на процесс обессоливания и величину селективности разделения ионов. Авторы считают, что работа поможет лучше прогнозировать свойства новых ионообменных мембран, которые используют для очистки и обессоливания воды.

НИУ ВШЭ
# вода
# мембраны
# обессоливание
# очистка воды
# электродиализ
Российские ученые улучшили мембраны для очистки и обессоливания воды
Российские ученые улучшили мембраны для очистки и обессоливания воды / © Getty images

Результаты исследования опубликованы в журнале Desalination. С каждым годом доступность пресной воды снижается из-за ее интенсивного использования, загрязнений и слабого развития систем водоочистки в промышленности и бытовом секторе. За последние 20 лет объем пресной воды в расчете на человека сократился на 20 процентов, и в 2023 году, по данным ООН, 2,4 миллиарда людей живут в странах с нехваткой пресной воды.

Один из путей получения питьевой воды — опреснение морской. Для этого применяют разные устройства, в том числе ионообменные мембраны — тонкие селективные пленки, в структуре которых специфические химические группы определяют, какие ионы пропустить, а какие блокировать. При опреснении используют метод электродиализа: под действием электрического поля ионы с одинаковым зарядом переносятся через полимерную мембрану и концентрируются в специальной камере.

При этом ионы с разной величиной заряда мембрана пропускает избирательно, например хлорид-ионы (Cl-) — эффективнее, чем сульфаты (SO42-). Это свойство называют селективностью. Ученым важно правильно оценивать селективность мембран с учетом влияния внешних факторов, чтобы сделать будущие устройства для очистки эффективнее.

Химики из НИУ ВШЭ, Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова и Китайского университета науки и технологий провели эксперименты по обессоливанию с использованием двух мембран — коммерческой и экспериментальной, которую они послойно модифицировали полиэлектролитами с разными ионными группами. Также они создали компьютерную модель, позволяющую оценить селективность мембран к однозарядным ионам с учетом влияния экспериментальных факторов. Исследователи изучили влияние перемешивания, концентрации растворов, наличия предобессоливания, величины тока, а также различия между симметричной и асимметричной системами.

«Мы систематизировали методологию процесса обессоливания и показали, что реальные данные совпадают с теоретической моделью. Надеемся, что наша работа позволит лучше предсказывать свойства будущих мембран», — комментирует один из авторов статьи, студент факультета химии НИУ ВШЭ Андрей Манин.

Модифицированная учеными мембрана оказалась эффективнее коммерческой в экспериментах по обессоливанию растворов солей. Причем эффективность разделения возрастала с ростом концентрации растворов. В дальнейшем исследователи планируют разработать новые мембраны с улучшенной селективностью для различных электрохимических приложений, например для извлечения полезных компонентов из стоков промышленных производств. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ.

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — одно из крупнейших и самых востребованных высших учебных заведений России, стран СНГ и государств Восточной Европы. В НИУ ВШЭ представлены все уровни образовательной подготовки (от лицея для школьников до аспирантуры и MBA) по широкому спектру направлений в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также творческих специальностей. Научные подразделения ВШЭ — институты, центры, лаборатории, возглавляемые ведущими российскими и зарубежными учеными, ориентированы как на фундаментальные исследования, так и на прикладные разработки по заказам федеральных и региональных органов власти, министерств и ведомств, российских и зарубежных компаний. Высшая школа экономики стабильно занимает высокие места в предметных рейтингах Times Higher Education (THE) и QS, а также является единственным российским университетом в топ-50 рейтингов молодых университетов сразу двух агентств.
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НИУ ВШЭ
# вода
# мембраны
# обессоливание
# очистка воды
# электродиализ
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