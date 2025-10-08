Роль администраторов в вузе оказалась неожиданно разной для научных и образовательных университетов

Международная команда исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ проанализировала, как количество неакадемического персонала влияет на эффективность вуза. Оказалось, что результативность зависит от профиля учебного заведения: в научно-исследовательских университетах доля административных и вспомогательных сотрудников не сказывается на эффективности, тогда как в образовательно-ориентированных вузах наблюдается положительная зависимость.

Результаты опубликованы в журнале Applied Economics . В современных вузах доля академического персонала в среднем составляет менее 50%. При этом количество административных и вспомогательных сотрудников вузов по всему миру увеличивается. В Австралии, например, за 20 лет (с 1997 по 2017 год) доля неакадемического персонала возросла на 53%, а в Дании — на 93%. Исследователи Института образования НИУ ВШЭ вместе с коллегами из Италии, Великобритании и Германии проанализировали ситуацию в России, чтобы выяснить, есть ли связь между эффективностью вуза и количеством вспомогательного, технического и административного персонала.

Авторы изучили данные 252 государственных вузов с 2012 по 2021 год. В этих учебных заведениях учится 67% всех студентов страны. При этом исследователи разделили вузы на две категории: научно-исследовательские и образовательно-ориентированные. Основным критерием классификации послужила доля доходов от НИОКР, которая в вузах научно-исследовательского профиля составляет не менее 10%. При оценке эффективности учитывалось количество студентов в вузах, а в случае научно-исследовательских заведений — количество публикаций в рецензируемых научных журналах и доходы от НИОКР.

Результаты анализа показали, что в исследовательских университетах связь между количеством неакадемического персонала и эффективностью отсутствует. В образовательно-ориентированных вузах, напротив, выявлена положительная зависимость: чем выше доля административных и вспомогательных сотрудников, тем эффективнее работает вуз. Дополнительный анализ подтвердил, что именно административные кадры играют ключевую роль в повышении результативности.

«Исследование говорит о том, что единая кадровая политика для всех университетов может быть неэффективной. Так, для преподавательских вузов расширение штата неакадемических сотрудников помогает справляться с административной нагрузкой и поддерживать образовательный процесс. А вот для исследовательских университетов важнее не численность, а специализация и функции администраторов», — считает Павел Серебренников , один из авторов работы, младший научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» НИУ ВШЭ.

Исследование основано на современном методе условной эффективности (conditional efficiency). Он не позволяет говорить о причинно-следственных связях, но дает возможность максимально точно зафиксировать факт с учетом сложной природы университета.

«Это не означает, что университет должен неукоснительно следовать этим рекомендациям, однако для регулятора они могут быть полезны при распределении ресурсов и разработке стимулов для вузов», — отмечают авторы статьи.

Полученные результаты могут быть полезны при формировании образовательной политики с учетом различных миссий и организационных моделей вузов. В дальнейшем исследователи планируют изучить роль различных типов неакадемического персонала в эффективности учебного заведения.

