Роль администраторов в вузе оказалась неожиданно разной для научных и образовательных университетов
Международная команда исследователей при участии ученых из НИУ ВШЭ проанализировала, как количество неакадемического персонала влияет на эффективность вуза. Оказалось, что результативность зависит от профиля учебного заведения: в научно-исследовательских университетах доля административных и вспомогательных сотрудников не сказывается на эффективности, тогда как в образовательно-ориентированных вузах наблюдается положительная зависимость.
Результаты опубликованы в журнале Applied Economics. В современных вузах доля академического персонала в среднем составляет менее 50%. При этом количество административных и вспомогательных сотрудников вузов по всему миру увеличивается. В Австралии, например, за 20 лет (с 1997 по 2017 год) доля неакадемического персонала возросла на 53%, а в Дании — на 93%. Исследователи Института образования НИУ ВШЭ вместе с коллегами из Италии, Великобритании и Германии проанализировали ситуацию в России, чтобы выяснить, есть ли связь между эффективностью вуза и количеством вспомогательного, технического и административного персонала.
Авторы изучили данные 252 государственных вузов с 2012 по 2021 год. В этих учебных заведениях учится 67% всех студентов страны. При этом исследователи разделили вузы на две категории: научно-исследовательские и образовательно-ориентированные. Основным критерием классификации послужила доля доходов от НИОКР, которая в вузах научно-исследовательского профиля составляет не менее 10%. При оценке эффективности учитывалось количество студентов в вузах, а в случае научно-исследовательских заведений — количество публикаций в рецензируемых научных журналах и доходы от НИОКР.
Результаты анализа показали, что в исследовательских университетах связь между количеством неакадемического персонала и эффективностью отсутствует. В образовательно-ориентированных вузах, напротив, выявлена положительная зависимость: чем выше доля административных и вспомогательных сотрудников, тем эффективнее работает вуз. Дополнительный анализ подтвердил, что именно административные кадры играют ключевую роль в повышении результативности.
«Исследование говорит о том, что единая кадровая политика для всех университетов может быть неэффективной. Так, для преподавательских вузов расширение штата неакадемических сотрудников помогает справляться с административной нагрузкой и поддерживать образовательный процесс. А вот для исследовательских университетов важнее не численность, а специализация и функции администраторов», — считает Павел Серебренников, один из авторов работы, младший научный сотрудник проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» НИУ ВШЭ.
Исследование основано на современном методе условной эффективности (conditional efficiency). Он не позволяет говорить о причинно-следственных связях, но дает возможность максимально точно зафиксировать факт с учетом сложной природы университета.
«Это не означает, что университет должен неукоснительно следовать этим рекомендациям, однако для регулятора они могут быть полезны при распределении ресурсов и разработке стимулов для вузов», — отмечают авторы статьи.
Полученные результаты могут быть полезны при формировании образовательной политики с учетом различных миссий и организационных моделей вузов. В дальнейшем исследователи планируют изучить роль различных типов неакадемического персонала в эффективности учебного заведения.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
