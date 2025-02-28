Ученые рассказали, какие кнопки нужны московскому транспорту

Специалисты РТУ МИРЭА представили проект, в котором работали над систематизацией кнопок при входе в общественный транспорт. В качестве примера они рассмотрели транспорт Москвы. Этот вопрос важен для создания безбарьерной среды в автобусах, троллейбусах, электробусах, трамваях, электричках, метро с учетом потребностей различных групп населения, включая людей с ограниченными возможностями.

Проект предполагает использование современных инструментов, таких как сенсорные кнопки, лифты, эскалаторы и траволаторы, для создания среды доступной каждому. Особое внимание уделяется вопросам тактильной доступности, поскольку сенсорные и тактильные кнопки, установленные в различных видах транспорта, обладают разной функцией. Каждая из которой может быть модернизирована и объединена в комбинированный вид.

«Наиболее приемлемым решением проблемы является внедрение комбинированных кнопок, которые будут обладать как сенсорным, так и тактильным откликом», — подчеркнула Юлия Суравцова, дизайнер, старший преподаватель кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА.

Она также предложила рассмотреть возможность установки кнопок с датчиками движения, которые уже успешно применяются в общественных помещениях. «Их применение имеет преимущество перед полностью сенсорными кнопками, так как пользователю не нужно к ним прикасаться, что делает пользование городским транспортом более гигиеничным», – объяснила Алена Столярова, студентка второго курса кафедры компьютерного дизайна, ИПТИП РТУ МИРЭА.

Алена Столярова, студентка второго курса кафедры компьютерного дизайна РТУ МИРЭА, на конференции «Инклюзивный дизайн — возможности для всех» / © Фото из личного архива, пресс-служба РТУ МИРЭА

Результаты проекта представлены на IV Национальной конференции с международным участием «Инклюзивный дизайн — возможности для всех».

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РТУ МИРЭА 31 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».