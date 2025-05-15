  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
44 минуты назад
РТУ МИРЭА
27

Московские ученые разработали прототип модульного 3D-принтера

4.4

Специалисты РТУ МИРЭА представили рабочий прототип модульного 3D-принтера. В отличие от обычных 3D-принтеров, их разработка обладает модульной конструкцией.

РТУ МИРЭА
# 3D-принтер
# аддитивное оборудование
# аддитивные технологии
# модульные принтеры
Прототип модульного 3D-принтера / © Никита Кочетов, руководитель инженерной группы по разработке модульного 3D-принтера, пресс-служба РТУ МИРЭА

«Наш принтер использует проверенную FDM-технологию, но выводит ее на новый уровень, – поясняет Никита Кочетов, студент четвертого курса бакалавриата кафедры цифровых и аддитивных технологий из Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА. — Модульная система позволяет легко добавлять, снимать, заменять компоненты, адаптируя устройство под разные задачи, без необходимости покупать жестко сконфигурированное оборудование — от создания прототипов до мелкосерийного производства».

В отличие от традиционных 3D-принтеров, которые часто представляют собой жестко скомпанованные устройства с ограниченным набором функций, разработка студентов из РТУ МИРЭА основана на концепции модульной аддитивной платформы.

Представьте себе знакомый с детства конструктор LEGO, где из различных блоков можно собрать практически что угодно. Подобным образом, функциональность этого 3D-принтера определяется набором взаимозаменяемых модулей. Это означает, что пользователи могут адаптировать принтер к своим конкретным задачам (от скоростной печати декоративным полимером до мультиматериальной печати композитами), добавлять новые модули для расширения его возможностей и, как следствие, экономить средства, избегая покупки нескольких специальных устройств. Такой модульный подход делает принтер не просто устройством для печати, а гибким и многофункциональным инструментом, который может быть настроен под индивидуальные требования и задачи.

Сегодня существует не так много принтеров подобной конфигурации, а на российском рынке и вовсе практически невозможно найти подобное оборудование для FDM-печати, поэтому в РТУ МИРЭА решили задать тренд на доступное и гибкое аддитивное оборудование.

Работа велась в рамках инициативы Министерства образования и науки «Стартап как диплом», направленной на поддержку студенческих проектов и практико-ориентированного обучения.

Проект получил поддержку на «Акселераторе РТУ МИРЭА». В настоящее время команда активно занимается тестированием и отладкой устройства, стремясь оптимизировать его функционал и улучшить качество печати. Модульный 3D-принтер не только расширит возможности для научных исследований и разработок на базе кафедры, но и послужит основой для будущих стартапов в области аддитивных технологий.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
59 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
# 3D-принтер
# аддитивное оборудование
# аддитивные технологии
# модульные принтеры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Май
Бесплатно
Ацетогенные микробы: ключ к решению насущных проблем
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Астероидно-кометная опасность. Курс на столкновение
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Облака в высоких слоях атмосферы
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
15 Май
Бесплатно
Нужна ли философия наукам о мозге и разуме?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
История Балтийского моря
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Май
Бесплатно
Индустриальный Кузбасс
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Май
Бесплатно
Шифровки со станции
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
17 Май
Бесплатно
Что ясно про неясыть?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
17 Май
Бесплатно
Механические головоломки
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:02
ФизТех

Физики разработали новый метод «скручивания» пространства-времени

Ученые из МФТИ и МГУ провели важное исследование фундаментальных законов природы, значительно расширив возможности одного из самых перспективных инструментов для исследования М-теории — гипотетической «теории всего». Они обобщили математический метод, известный как три-векторные деформации, на полные, без каких-либо упрощений, уравнения 11-мерной супергравитации в рамках исключительной теории поля. Результатом стали явные «рецепты» того, как можно систематически изменять (или «деформировать») геометрию и поля любого известного 11-мерного пространства-времени, чтобы получить новые, ранее неизвестные решения, подчиняющиеся тем же элегантным алгебраическим условиям, что и в более простых случаях.

ФизТех
# векторы Киллинга
# измерения
# М-теория
# пространство-время
# теория всего
Вчера, 12:53
Андрей

Геологические свидетельства отвергнутой эпохи антропоцена оказались убедительнее, чем у голоцена

Споры вокруг выделения антропоцена в самостоятельную геологическую эпоху не утихли после официального отказа Международного союза геологических наук, наоборот, разожглись сильнее. Шведские геологи, придерживаясь логики союза, решили оценить легитимность других периодов кайнозойской эры и выяснили, что доказательства в пользу голоцена слабее, чем у антропоцена. Если идти дальше, то и половину ступеней кайнозоя можно откинуть.

Геология
# антропоцен
# великое ускорение
# голоцен
# изменение климата
# кайнозой
# межледниковье
Позавчера, 13:27
ФизТех

Ученые выяснили, сколько данных нужно для искусственного интеллекта

Одна из фундаментальных проблем при создании эффективных моделей машинного обучения — определение необходимого и достаточного количества данных для их обучения. Слишком мало данных — модель будет неточной, слишком много — неоправданные затраты времени и ресурсов на сбор и обработку информации. Ученые из МФТИ предложили два новых метода для решения этой задачи, основанных на анализе функции правдоподобия с использованием техники бутстрэпа.

ФизТех
# бутстрэп
# данные
# искусственный интеллект
# машинное обучение
# модель
11 мая
Редакция Naked Science

Футуристический дизайн техники от Мохаммада Х. Аттарана — художника из Великобритании

Мохаммад Х. Аттаран (Mohammad H. Attaran) — концепт-дизайнер и цифровой художник, работающий в Великобритании. В своих проектах он сочетает эстетику научной фантастики с элементами, вдохновлёнными природой, особенно анатомией насекомых. Его машины, мехи и транспортные средства выглядят одновременно инопланетно и инженерно достоверно. Ну или почти.

Sci-Fi
# 3D-дизайн
# Mohammad H. Attaran
# биомеханика
# Великобритания
# концепт-арт
# концепт-дизайнер
# научная фантастика
# футуристический транспорт
# цифровая иллюстрация
# цифровое искусство
9 мая
Татьяна

Генетики раскрыли историю Y-хромосомы в Нидерландах за последние 1500 лет

Исследуя генетическое происхождение мужского населения Нидерландов, ученые заметили географические особенности распределения гаплогрупп. Теперь, чтобы их объяснить, проанализировали Y-хромосомы сотен человек, начиная с раннего Средневековья, в сравнении с геномами современного населения страны. Авторы рассчитывали обнаружить непрерывность популяций, однако столкнулись с неожиданными сложностями.

Археология
# Y-хромосома
# Нидерланды
# палеогенетика
# Средние века
Позавчера, 09:09
Полина Меньшова

Ученые выяснили, почему пальцы морщатся в воде

Когда пальцы долго находятся в воде, кожа на них начинает морщиться. Из-за чего и по какому принципу это происходит, долгое время известно не было. Однако специалисты по биомедицине из США нашли ответы на оба вопроса.

Биология
# вода
# кровеносные сосуды
# отпечатки пальцев
# пальцы
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
16 апреля
Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
6 мая
Березин Александр

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно