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Создана интеллектуальная система контроля работы 3D-принтеров
Команда Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ разработала инновационную интеллектуальную систему контроля 3D-печати, заменяющую глаза оператора при изготовлении изделий из металла с помощью аддитивных технологий. Система успешно прошла испытания и готовится к внедрению на предприятиях Росатома.
Система представляет собой программное обеспечение, устанавливающееся на работающий с металлом или песчано-полимерными формами 3D-принтер; пользуясь имеющейся у принтера видеокамерой, система обнаруживает дефекты в изготавливаемых изделиях и вносит коррективы в работу принтера или сообщает о них оператору (через мессенджер, компьютер или в журнале печатающего устройства). На ПО получено свидетельство о регистрации.
Проект стартовал год назад в рамках уральской смены в «Сириусе», где команда тогда еще школьников под руководством преподавателей вуза Александра Пильщикова, Никиты Теплых и Александра Горбатова представила свою идею. После победы в «Сириусе» проект получил мощный импульс в Университетском акселераторе НИЯУ МИФИ и ГК «Росатом», где команда привлекла финансирование и довела концепцию до реального, востребованного продукта.
С 16 по 20 декабря 2024 года система успешно прошла испытания на предсерийном образце принтера по технологии SLM, RusMelt 300, производства ФГУП «ПСЗ» (г. Трехгорный), разработанного ООО «РосАТ» (Русатом – Аддитивные технологии). В ходе испытаний в реальных производственных условиях система продемонстрировала способность не только обнаруживать дефекты, но и автоматически корректировать параметры печати для их устранения.
Уникальность решения подтверждается подготовкой заявки на патентование. К разработке в данный момент привлечена распределенная междисциплинарная команда, в которую входят студенты различных вузов: Московской площадки МИФИ, ИТМО, ВШЭ (подросшие участники смены в «Сириусе»), Студенческое Конструкторское бюро СФТИ НИЯУ МИФИ, в которое входят студенты и сотрудники института и даже сотрудники Яндекса и Газпром Банка.
В рамках проекта разрабатывается несколько продуктов, востребованных на российском рынке аддитивных технологий:
– Базовая версия для интеграции в новые принтеры (успешно прошла испытания и будет внедрен на принтерах РосАТа);
– Отдельное решение для установки на существующее оборудование (тестируется и на других площадках, в том числе на зарубежном оборудовании: разрабатывается версия, которая сможет работать как «наблюдатель» на любых принтерах, даже не имеющих изначально такой возможности;
– Высокоточная система контроля (не имеет аналогов в мире, находится на стадии патентования): обеспечивает высочайшую точность контроля и уже вызвала серьезный интерес у участников рынка; система будет включать в себя отдельную видеокамеру и компьютер и будет способна обнаруживать дефекты в масштабах 0,01 миллиметра на пиксель изображения.
– Портал оператора — программный продукт, объединяющий все системы мониторинга и предоставляющий централизованное управление участком аддитивных технологий.
Примечательно, что система полностью совместима с отечественным программным обеспечением (например, Astra Linux) и может работать в закрытом контуре, что критически важно для многих предприятий.
По результатам испытаний РосАТ подтвердил заинтересованность в продукте и инициировал процедуру закупки неисключительных лицензий на систему. Планируется, что разработанное решение станет стандартной опцией для отечественных промышленных 3D-принтеров, особенно тех, что используются в отраслях с высокими требованиями к качеству деталей.
Важно отметить, что стоимость системы составляет незначительную часть от общей стоимости принтера, при этом срок её окупаемости составляет около полугода, что делает решение экономически привлекательным для заказчиков.
Создатели продукта планируют реинвестировать прибыль в развитие всех перечисленных направлений, а также в дальнейшее совершенствование системы.
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