В МГПУ узнали приоритеты московских пенсионеров

Исследование Московского городского педагогического университета показало: 42 процента московских пенсионеров предпочитают семейное общение, 26 — заботятся о здоровье и лишь 14 процентов выбирают саморазвитие.

Благодаря развитию современных инновационных технологий во всех областях человеческой деятельности, в том числе и повышения качества комфортной городской среды, увеличивается продолжительность жизни. У людей старшего поколения появляются возможности прожить полноценную «третью фазу» жизни — период, когда, выполнив основные социальные обязательства, можно посвятить время себе, своим интересам и саморазвитию. Но насколько готово общество к этому новому этапу жизни?

Чтобы ответить на этот вопрос, команда Центра аналитических исследований и моделирования в образовании НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ под руководством доктора педагогических наук, доцента Светланы Вачковой провела масштабное исследование проблемы социальной активности граждан пенсионного и предпенсионного возраста Москвы. Работа проводилась совместно с экспертами проекта мэра Москвы «Московское долголетие».

Авторы проекта изучили опыт планирования, практики «стратегирования», мотивационные особенности лиц пенсионного и предпенсионного возраста применительно ко времени выхода на пенсию. В исследовании приняли участие 1025 человек, представляющих различные возрастные группы пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Среди участников были как мужчины, так и женщины в возрасте от 51,5 до 66,5 лет.

Директор НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Светлана Вачкова отмечает: «Исследование показало, что многие люди начинают задумываться о жизни на пенсии задолго до ее наступления. Однако между намерениями и реальными действиями по подготовке к этому периоду существует значительный разрыв».

Исследование выявило несколько основных «паттернов поведения» или направлений активности, в которые пенсионеры и люди предпенсионного возраста «инвестируют» свои усилия. Наиболее распространенным оказалось общение с семьей, которому отдают предпочтение 42 процента респондентов. Забота о здоровье на втором месте по популярности, ей уделяют внимание 26 процентов опрошенных. Саморазвитием занимаются 14 процентов участников исследования, а поиском стабильности — 13. Меньшая часть респондентов проявляет интерес к общественной активности или вовсе отказывается от активных действий.

Кроме того, были определены группы мотивов москвичей-пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Среди них — дачная деятельность, стремление к спокойной жизни, продолжение работы, общественная активность и неопределенность планов. Каждая из данных групп мотивов связана с определенными паттернами поведения и жизненными приоритетами.

Светлана Вачкова подчеркивает: «Важно понимать, что выход на пенсию — это не завершение активной фазы жизни, а начало нового этапа. Это время, когда человек может переосмыслить свои приоритеты и найти новые источники удовлетворения и радости в жизни».

Результаты проведенного исследования указывает на то, что успешная адаптация к жизни после выхода на пенсию часто связана с гибкостью при ее планировании, готовностью к новому опыту и поддержанием социальных связей.

Выводы по результатам исследования будут использованы командой проекта для разработки совместно с МД эффективных программ подготовки к выходу на пенсию и улучшения качества жизни пожилых людей в городской среде. С результатами исследования можно познакомиться в дайджесте «Активное долголетие лиц “третьего возраста” в фокусе отдельных аспектов городской социальной инфраструктуры г. Москвы».

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МГПУ 16 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.