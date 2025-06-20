Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новая технология 3D-печати снизит брак при производстве зубных протезов и лопаток двигателей
Фотополимеры — жидкие смолы, затвердевающие под УФ-излучением, — широко используются в авиации, автомобилестроении, ювелирном деле и стоматологии. На 3D-принтере из них печатают модель детали, затем помещают в огнеупорную форму и обжигают. Смола выгорает, оставляя полость для расплавленного металла. После застывания форму разрушают, получая готовое изделие. Однако при нагреве фотополимер расширяется, что может повредить форму и привести к браку. В ПНИПУ разработали компьютерную модель для отслеживания поведения фотополимеров, чтобы прогнозировать их состояние. Разработка позволит предсказать свойства полимеров с точностью до 95% и не допустить появления дефектов.
В таких отраслях промышленности, как авиа-, ракето-, автомобилестроение, ювелирное дело и стоматология, широко применяются фотополимеры. Это специальные жидкие смолы, затвердевающие под воздействием ультрафиолетового излучения. На 3D-принтере печатают точную модель детали из фотополимерной смолы и помещают ее в огнеупорную форму из гипса или формовочных смесей, а затем ставят в печь при экстремальных температурах. Смола выжигается, оставляя полость, в которую заливают расплавленный металл. Когда он застывает, форму разрушают и достают заготовку. Таким образом делают импланты, сложнопрофильные детали (например, лопатки газотурбинного двигателя) и многое другое. Проблема в том, что при нагреве фотополимер расширяется и может повредить форму, в результате изделие получится бракованным.
– Процесс изготовления начинается с того, что из фотополимеров печатают модель будущей детали. Затем формируется огнеупорная форма из современных формовочных смесей или гипса. Далее модель выжигается, оставляя пустоту, в которую заливается расплавленный металл. После остывания форму разбивают и получают готовую металлическую деталь. Проблема заключается в том, что при выжигании фотополимеры сильно расширяются. Из-за этого в литейных формах образуются деформации и трещины, и по итогу они часто приходят в негодность. Неравномерное расширение материала портит качество отливок и увеличивает процент брака, – рассказывает Вероника Струкова, руководитель студенческого проектно-конструкторского бюро «Технологическая механика аддитивных и литейных процессов», ассистент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.
Чтобы отслеживать этот процесс, ученые Пермского Политеха изучили, как ведет себя фотополимерный материал при нагреве. На основе экспериментальных данных они создали компьютерную модель, которая позволяет прогнозировать свойства материала в зависимости от температуры. Это позволит минимизировать образование дефектов.
– Наша модель предсказывает поведение фотополимеров при нагреве и позволяет контролировать его режимы. Мы провели многофакторное моделирование и сравнили результаты с экспериментальными данными и опытными разработками, ранее реализованными в рамках коллаборации ученых ПНИПУ. В результате получилось, что виртуальная копия фотополимеров допускает погрешность менее 5% (при определенных температурах) учитывает скорость нагрева и 40 ключевых параметров. Это позволяет заранее выявлять риски деформаций и трещин, оптимизировать процесс выжигания моделей и снижать брак, а также сократить производственные потери, – комментирует Анна Каменских, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика», заведующий лабораторией цифрового инжиниринга машиностроительных процессов и производств, кандидат технических наук.
Исследование позволяет предсказывать, как меняются механические свойства материала в зависимости от температуры и скорости нагрева.
– Сейчас собираются данные о том, как настройки 3D-печати (скорость, температура, освещение) влияют на качество фотополимерных моделей, и как эти материалы ведут себя при нагреве. Вся информация заносится в цифровую базу, которая постоянно обновляется по мере поступления новой информации. Это поможет быстрее подбирать материал, оптимальные режимы печати и выжигания моделей, сократив время и брак в производстве литейных форм, – поясняет Дмитрий Пустовалов, старший преподаватель кафедры «Инновационные технологии машиностроения» ПНИПУ.
Модель, разработанная учеными ПНИПУ, способствует повышению качества изделий и снижению производственных затрат. Результаты будут особенно полезны в отраслях промышленности, где используется фотополимерное производство, например, в аэрокосмической, автомобильной сфере, машиностроении, а также – в стоматологии и ювелирном деле.
Статья опубликована в журнале «Вестник ЧГПУ имени И. Я. Яковлева». Исследование проведено в рамках программы Передовой инженерной школы «Высшая школа авиационного двигателестроения» при поддержке Правительства Пермского края на создание и развитие студенческих проектно-конструкторских бюро.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Лето — время сбора грибов, ягод и работы на даче, но не все дары природы безобидны. Некоторые представители флоры могут нанести вред здоровью, а их выращивание — обернуться штрафом. Эксперты Пермского Политеха рассказали, какие растения запрещено разводить в огороде, что делать, если встретились с борщевиком, какие кустарники лучше не высаживать на участках, где есть дети, от сбора каких трав и грибов лучше отказаться и почему некоторые лесные ягоды лучше никогда не класть в корзинку.
Богомолы единственные среди насекомых обладают стереоскопическим зрением, как у человека. Британские биологи провели эксперимент над богомолами, надев на них 3D-очки и подвесив вниз головой. Специалисты проверяли, как охотники отреагируют на стимулы с разной и одинаковой контрастностью. В итоге опыт стал иллюстрацией парадокса буриданова осла.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.
Ученые проанализировали сохранившиеся следы языка гуннов и пришли к неожиданному выводу: он принадлежал к енисейской семье языков. По их мнению, потомками гуннов были аринцы, до XVIII века проживавшие в районе Красноярска и совершавшие набеги на русские опорные пункты.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Война будущего
Как Гитлер избавил Чемберлена от войны со Сталиным: самая абсурдная операция Второй мировой
Большая красная кнопка
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии