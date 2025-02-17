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Тюменский историк пересмотрел время появления древнерусских летописей
Историк ТюмГУ проанализировал заглавия различных изданий и списков «Русской Правды» и выдвинул предположение, что «Пространная Правда» была создана в ХIII веке.
Статья «Заголовки списков Правды Русской» историка Сергея Пашина вышла в журнале «Древняя Русь – вопросы медиевистики». Краткая редакция Правды Русской, или Краткая Правда дошла до нас только в двух списках –Новгородской первой летописи (НПЛ) младшего извода 1016 года.
Ранее историки ТюмГУ опубликовали статью, в которой обстоятельно рассмотрели события после смерти Владимира Святого, приведшие к появлению в НПЛ Краткой Правды. В статье констатировалось, что «вывод о появлении Правды Ярослава, или Древнейшей Правды, в связи с волнениями в Новгороде и началом борьбы Ярослава Мудрого за Киев в 1015–1016 годов — это всего лишь субъективное мнение автора протографа НПЛ младшего извода, новгородца, жившего в первой половине XV века и стремившегося донести до читателей свое представление о том, какие события должны были произойти в Новгороде и под Киевом четыре столетия тому назад «на самом деле».
Это субъективное мнение средневекового хрониста до сих пор некритически воспринимается многими историками, тиражируется в учебной и справочной литературе, несмотря на то, что гораздо больше аргументирована гипотеза о появлении Правды Ярослава в 30-х годах XI века. Спорность датировки Краткой Правды периодически порождает сомнения в самой возможности появления и Правды Ярослава, и ее дополнений в виде Правды Ярославичей.
К примеру, Василий Ключевский в семинарском курсе о Русской Правде (1883 год) писал: «Я склонен более к тому предположению, что краткая редакция есть сокращение пространно, сделанное тем или другим составителем летописного свода. В летописях Правда помещается обыкновенно после борьбы Ярослава с братом Святополком, когда он отпустил домой помогавших ему новгородцев, причем дал им какой-то устав. Летописцы, думая, что этим уставом была Русская Правда, обыкновенно и помещают ее вслед за этим известием; не желая выписывать всю, они сами ее сокращали».
В 2009 году еще более решительно сформулировал свой главный вывод о Краткой Правде историк Алексей Толочко: «Как бы ни перетасовывать взаимоотношения новгородских сводов начала XV века, в любом случае ясно, что Краткая редакция Правды русской была создана, чтобы снабдить читателя летописи удобным и необременительным текстом «Ярославлевой грамоты». Она создавалась в расчете на летопись и никогда вне летописи не существовала… По существу, создание Краткой правды представляет собой подлог, фальсификат».
В отечественной историографии до сих пор есть немало сторонников и противоположно точки зрения. Тюменский историк пополнил ряды защитников Краткой Правды и привел весомый аргумент в пользу ее приоритета перед Пространной Правдой.
Автор статьи, не претендуя на окончательное решение поставленных вопросов, постарался показать плодотворность учета как текстологических, так и палеографических особенностей списков Правды Русской.
По его мнению, весьма полезно учитывать и литературное окружение Просторной Правды в составе того или иного рукописного сборника. Сделанные автором наблюдения позволяют присоединиться к мнению о том, что Пространная Правда была составлена во второй половине XIII века – возможно, в коротки промежуток времени между проведением Владимирского собора 1273 года и созданием новгородской Синодальной Кормчей 1280-х годов.
Время создания Краткой Правды – тема отдельного исследования, однако очевидно, что она появилась ранее Пространной Правды, и составитель Краткой был хорошо знаком с содержанием Просторной.
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