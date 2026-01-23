Искусственный интеллект стал главным помощником студентов при списывании

Большинство студентов использует нейросети при сдаче зачетов и экзаменов. Чаще всего к помощи искусственного интеллекта обращаются троечники и хорошисты. К такому выводу пришли эксперты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, проанализировав результаты опроса более 500 студентов из разных городов России.

Эксперты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург опросили более 500 студентов из университетов Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Тюмени, Йошкар-Олы и других городов, а также провели эконометрический анализ данных. В исследовании приняли участие доцент департамента экономики Иван Розмаинский и выпускницы вуза Виктория Кырма и Елизавета Орлова. Материалы опубликованы в «Журнале институциональных исследований».

«Причины и последствия списываний и использования нейросетей мне интересно изучать и как исследователю, и как практикующему преподавателю. Мы хотели представить комплексный взгляд на многофакторную проблему, чтобы найти способы искоренения этой практики», — пояснил Иван Розмаинский.

По данным опроса, регулярно списывают по старинке лишь 3,4 % студентов. А главным помощником в учебе стал искусственный интеллект: только 11 % респондентов никогда не обращались к нейросетям. С разной периодичностью для подготовки письменных работ или ответов к экзаменам искусственный интеллект используют почти 89 % учащихся.

Эксперты выявили интересную закономерность между обращением к нейросетям и успеваемостью. Чаще всего к помощи ИИ прибегают троечники и хорошисты — 88-89 %. На втором месте студенты с низким уровнем успеваемости — 40 %. При этом самые активные пользователи нейросетей — третьекурсники (91 %), а к выпуску показатели снижаются до 83 %.

«Резкий рост использования искусственного интеллекта — главный тренд. При этом нейросети несут риски снижения когнитивных способностей, ухудшения навыков критического мышления и поверхностного восприятия учебного материала, а также усвоения недостоверной информации. Отличники часто используют технологии в стремлении иметь высокие оценки любой ценой, а двоечники просто не считают это приоритетом», — отметил Иван Розмаинский.

Значимыми факторами, влияющими на академическую нечестность, ученый называет отсутствие порицания такой практики в окружении и даже размер города, где расположен университет. По мнению доцента, значительно сократить случаи нечестной сдачи зачетов и экзаменов поможет индивидуальный подход к работающим студентам и система гибких дедлайнов.

«Свою роль в сокращении масштабов списывания сыграют консультации по тайм-менеджменту и снижению стресса. Для прозрачности процесса нужно внедрить системы проверки на плагиат и установить четкие критерии честности. Внесение в образовательные программы воркшопов по академической этике также позволит сформировать необходимое понимание морали у студентов», — заключил ученый.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

НИУ ВШЭ 489 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».