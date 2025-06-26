Нейролингвисты узнали, какие приложения эффективнее восстановят речь

Ученые Центра языка и мозга НИУ ВШЭ выявили факторы, которые делают цифровые приложения для реабилитации больных с афазией более эффективными. Обратная связь, разнообразие игровых задач, длительный период реабилитации и постоянный контакт с лечащим врачом оказались наиболее важными для восстановления речевой функции.

Статья опубликована в журнале NeuroRehabilitation. Афазия — это расстройство, при котором возникает полная или частичная утрата способности говорить и воспринимать речь других людей, что связано с поражением зон мозга, ответственных за речевые функции. Основные причины, вызывающие афазию, — инсульт, черепно-мозговые травмы, воспалительные заболевания мозга, опухоли мозга, деменция.

Афазия существенно снижает качество жизни человека, поэтому ученые уже давно ищут эффективные методы восстановления речевой функции. С распространением смартфонов и планшетов появилось еще одно перспективное и быстро развивающееся направление реабилитации — «серьезные игры» (SG) в приложениях.

Это особый тип цифровых игр, которые создаются не только для развлечения, но и для достижения конкретных образовательных, тренировочных или исследовательских целей. В сфере образования они помогают в профессиональной подготовке специалистов, обучении студентов, при изучении иностранных языков. В здравоохранении такие игры находят применение в реабилитации пациентов.

С помощью приложений человек с афазией может выполнять задания на тренировку речи и постепенно восстанавливать утраченную способность. Эффективность таких приложений уже доказана, однако оставалось неясным, какие именно задания и функции необходимо включить в приложения и как долго с ними работать, чтобы добиться максимального успеха.

Ученые Центра языка и мозга НИУ ВШЭ изучили базы данных PubMed и ScienceDirect и отобрали 18 статей, посвященных тестированию мобильных и компьютерных приложений для реабилитации при афазии.

Исследователи обращали особое внимание на ситуации, когда тренировка приводила к большим результатам. Например, пациент тренировал называние 100 слов, а улучшил называние 150 слов или смог применить выученные слова не только в устной речи, но и в письменной. Иногда использование умных игр приводило к развитию смежных навыков: например, человек тренировал речь, а улучшилось внимание.

В 14 статьях из 18 (78%) отмечалось, что использование пациентами приложения приводило к положительному эффекту. При этом большинство исследований доказали эффективность приложения по первичным критериям: улучшилось ровно то, что тренировали. А в восьми статьях (44%) сообщалось, что результаты превзошли ожидания. Чаще всего человек мог использовать тренируемое слово в других контекстах, например на письме. Кроме того, в двух статьях описывались улучшения других высших психических функций.

Как показал анализ, на эффективность работы приложений влияли такие факторы, как автоматическая обратная связь, разнообразие игровых задач, используемых в тренинге, длительные периоды лечения, а также взаимодействие пациента с врачом. Последний пункт особенно важен, поскольку реабилитологи дополнительно мотивируют человека и оценивают промежуточные результаты.

«В нашем центре мы ведем работу над созданием игры для реабилитации пациентов с афазией. Обзор исследований поможет протестировать ее в наиболее эффективном режиме, внедрить необходимые для успешной работы функции. В существующих приложениях зачастую мало элементов геймификации, по сути это электронные сборники упражнений. Этот недостаток мы постараемся исправить, чтобы повысить вовлеченность пользователей», — рассказал младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Георгий Горшков .

Исследование выполнено при поддержке правительства Москвы.

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НИУ ВШЭ 422 статей Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».