Обманчивое похудение: пермские ученые опровергли мифы о «здоровых» продуктах

С приближением сезона отпусков многие стремятся привести фигуру в порядок, обращаясь к так называемым «пп-продуктам». Однако прежде чем слепо доверять ярким надписям на упаковках, стоит внимательно изучить состав и разобраться, действительно ли они так полезны, как кажется на первый взгляд. Эксперты Пермского Политеха рассказали, что скрывается под надписями: «БИО» и «без сахара», эффективны ли хлопья, мюсли и гранола для похудения, почему не стоит злоупотреблять протеиновыми батончиками, могут ли хлебцы заменить хлеб в рационе и почему «легкие» соусы и обезжиренные творожки не работают.

Маркетинговый миф: почему фитнес-продукты не всегда полезны?

Рекламные кампании часто акцентируют внимание на отдельных полезных свойствах продуктов питания, опуская информацию о менее привлекательных компонентах, что может ввести потребителя в заблуждение. Так, некоторые производители на упаковке яиц выделяют содержание белка, витаминов A, D и E, благодаря чему у покупателя создается ощущение, что тот же десяток в обычной упаковке менее эффективным.

— Еще одна уловка — использование слов со «здоровой» аурой, которые общество тесно связывает с природой, здоровьем: «эко», «натуральный», «органик», «без ГМО», «без сахара», «БИО», «функциональный продукт». Также очень хорошо работают цифры и статистика – маркетологи указывают процент питательных веществ в составе. Обычно крупным шрифтом или ярким цветом, — рассказывает Гульназ Суздалева, доцент кафедры менеджмента и маркетинга Пермского Политеха, кандидат экономических наук.

Также распространены манипуляции с указанием пищевой ценности небольшой порции, что создает обманчивое впечатление о низкой калорийности и содержании сахара. Кроме того, «зеленые» и «землистые» цвета в дизайне упаковки, изображения фруктов, овощей и злаков подсознательно ассоциируются со здоровьем и чистотой.

Делают акцент на традициях и происхождении, например, упоминая выражения «бабушкин рецепт» и «традиционный», вызывая ассоциации с домашней здоровой едой, даже если продукт производится в промышленных масштабах и содержит искусственные консерванты.

По словам эксперта, часто бренды демонстрируют, насколько хорошо работает продукт, с помощью лидеров мнений или референтных групп (инфлюенс-маркетинг). Если позиция этого конкретного человека авторитетна для потребителя, то товар точно будет им воспринят как полезный.

Покупатели доверяют науке. Поэтому, если продукт протестирован и исследован, лояльность к нему растет. Бренды, демонстрирующие результаты научных исследований, укрепляют свою репутацию.

Здоровый ли завтрак: хлопья, мюсли и гранола

Многие хлопья для завтрака, гранола и мюсли позиционируются как источник клетчатки и энергии, кроме того, они активно рекламируются как «легкий» и вкусный прием пищи, благодаря которому можно сбросить лишние килограммы.

— Основным ингредиентом мюсли и гранолы (запеченной) является овсянка. Состав сухих завтраков более разнообразен и может включать в себя разные культуры — кукурузу, рис, амарант и другие крупы. Сами по себе все эти продукты не несут вреда, если употреблять их в пищу с достаточным количеством жидкости для профилактики нарушения моторики кишечника (запоров). Риски для здорового образа жизни несут добавки, которые большинство производителей предпочитают включать в свои продукты. Например, кусочки шоколада, цукаты, избыточное количество добавленного сахара (в виде сахарозы, глюкозы, фруктозы, кукурузного сиропа). Он быстро усваивается, вызывая резкие скачки уровня глюкозы в крови, что чревато проблемами с весом, настроением и даже риском развития диабета, — говорит Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха.

По словам эксперта, многие детские хлопья и подушечки — это сладкий десерт, замаскированный под полезный завтрак. Регулярное употребление таких продуктов способствует формированию неправильных пищевых привычек у детей, повышая риск развития ожирения и других заболеваний.

— Помимо сахара, в состав часто входят гидрогенизированные растительные масла (трансжиры), искусственные ароматизаторы, красители и консерванты (против слеживания, для вкуса, аппетитного вида). Все эти компоненты не имеют никакой питательной ценности, но могут вызывать аллергические реакции и другие нежелательные эффекты. Клетчатки, о которой часто упоминают в рекламе, обычно содержится очень мало, и она не компенсирует вред от избытка сахара и других добавок, — поделился Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологий Пермского Политеха, говорит:

Протеиновые, злаковые и энергетические батончики

Эти продукты предназначены для восполнения запасов энергии. Покупая протеиновые, злаковые батончики и печенье, стоит остерегаться большого количества скрытого сахара (глюкозного сиропа, фруктозы, сахарозы), который зачастую занимает одно из первых мест в списке ингредиентов, гидрогенизированных жиров (пальмового масла), искусственных подсластителей (сукралозы, аспартама), ароматизаторов, красителей и консервантов. Если есть их помногу, можно легко превысить дневную норму калорий и начать толстеть, даже если это «полезный» перекус. Протеиновые батончики часто содержат 250–400 ккал/шт. – столько же, сколько целая плитка молочного шоколада (например, «Милка» – 550 ккал/100 г).

— Такие, казалось бы, полезные сладости проигрывают простому черному шоколаду из-за искусственного состава: он содержит меньше добавок, антиоксидантов, а какао-масло полезнее гидрогенизированных жиров. Батончики, несмотря на рекламу как «здорового перекуса», часто являются продуктом глубокой переработки с высокой калорийностью и минимальной питательной ценностью, провоцируя скачки сахара в крови, — отмечает Никита Фаустов.

Без глютена, но с лишними калориями

Глютен — это группа сложных растительных белков, которые содержатся в зерне ряда злаковых, в частности, в ячмене, ржи, пшенице, овсе и родственных им культурах, а также в их производных вроде полбы и булгура.

Безглютеновые продукты изначально разрабатывались для людей с целиакией — аутоиммунным заболеванием, при котором необходимо исключить растительный белок из рациона. Некоторые здоровые люди стараются избегать клейковины, считая такие продукты более полезными. Однако в этом нет необходимости. Данные изделия, особенно десерты, часто содержат больше жиров для достижения желаемой консистенции и вкуса. Например, безглютеновое печенье или торт могут содержать больше сахара, чтобы компенсировать вкусовые качества утраченных компонентов. В хлебе и выпечке часто используется миндальная мука, богатая жирами, что делает продукт калорийнее.

— Здоровым людям следует избегать безглютеновых аналогов макаронных изделий, хлеба, выпечки и десертов. Они часто имеют низкую питательную ценность и могут быть вредны для людей с метаболическим синдромом, диабетом 2-го типа и жировой болезнью печени. Целиакия в сочетании с этими заболеваниями требует индивидуального подхода к питанию под контролем врача, — отмечает Сергей Солодников, кандидат медицинских наук, научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ «ХимБио» Пермского Политеха.

Могут ли хлебцы заменить хлеб?

Хлебцы из цельного зерна или цельнозерновой муки, делятся на два основных типа: выпеченные в духовке и изготовленные методом мгновенной горячей экструзии. Данный процесс начинается с заполнения камеры увлажненным зерном, которое затем сжимается поршнем под высоким давлением и при нагревании до 300 °C. При резком перепаде температур и давления влага внутри зерна мгновенно вскипает и «взрывает» зерно. В результате образуется объемное пористое изделие.

— Разнообразие злаков позволяет производить ржаные, пшеничные, рисовые, кукурузные, овсяные и гречневые хлебцы. Благодаря низкой влажности в них достигается высокая концентрация микро- и макроэлементов, а длительный срок хранения, в отличие от обычного хлеба, не влияет на питательную ценность. Несмотря на высокую энергетическую насыщенность (около 300 ккал на 100 г против 200 ккал у дарницкого хлеба) 2-3 сухих пластинки дают более сильное насыщение, — делится Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологий Пермского Политеха.

По словам эксперта, хлебцы можно использовать как для общего питания, так и в диетическом для диабетиков и сердечников. Помимо прочего, они содержат гораздо больше клетчатки – природных пищевых волокон, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Однако именно по этой причине их не стоит давать детям до четырех лет. Это связано с тем, что из-за повышенного содержания клетчатки, они могут перегрузить еще не до конца сформированную пищеварительную систему детского организма и вызвать запоры и боли. Кроме того, продукт не рекомендуются людям, страдающим приступами диареи, синдромом раздраженного кишечника, повышенной кислотностью желудочного сока, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при эрозиях слизистой оболочки кишечника.

Маркетинг или польза? Разбираем состав джемов «без сахара»

Джемы и варенья с пометкой «низкокалорийные» или «без сахара» требуют внимательного изучения состава.

— Стевия и эритрит считаются одними из самых безопасных заменителей сахара. Они обладают минимальной калорийностью и практически не влияют на уровень глюкозы в крови. Сорбит и мальтит относятся к сахарным спиртам, которые, хотя и имеют более низкий гликемический индекс по сравнению с сахаром, все же способны повышать уровень глюкозы в крови, особенно при употреблении в больших количествах. Кроме того, они обладают слабительным эффектом, и их избыток может привести к вздутию живота, диарее и другим расстройствам пищеварения, — рассказывает эксперт Пермского Политеха.

Помимо подсластителей, важно обращать внимание на другие компоненты низкокалорийных джемов и варенья, такие как: загустители (пектин, агар-агар). Они обычно безопасны, но в больших количествах могут вызывать чувство переполненности желудка.

Консерванты, ароматизаторы, красители: как и в любых переработанных продуктах, могут присутствовать в низкокалорийных джемах и вареньях. Людям с аллергией или чувствительностью к определенным добавкам следует внимательно изучать состав.

Почему «легкие» соусы и обезжиренные творожки не работают?

Споры о пользе обезжиренного творога не утихают. С одной стороны, стремление к стройности подталкивает к исключению жиров из рациона. С другой — существует мнение, что варианты с пониженным содержанием не дают длительного насыщения и не обеспечивают организм достаточной энергией. Для ее восполнения может потребоваться больше обезжиренных молочных продуктов, поскольку полезные вещества из них воспринимаются организмом менее эффективно. Например, усвоение кальция снижается на 30–40% по сравнению с обычным творогом, так как необходимое количество жирорастворимого витамина D содержится только в продуктах со средней и высокой жирностью. Витамины А и Е также отсутствуют в аналогах без жира.

— Важно помнить, что животные жиры играют ключевую роль в работе мозга, и их дефицит может негативно сказаться на его функциях — ухудшается память и снижается концентрация внимания. Кроме того, для улучшения вкуса и консистенции в обезжиренный творог часто добавляют крахмал, ароматизаторы и растительные жиры. Важно помнить, что «творожок», «творожный продукт» и «творожная масса» — это не полноценный продукт, так как в их составе есть растительные жиры, — говорит Никита Фаустов.

Совсем лишив свой организм животных жиров, можно уже через месяц заметить, как волосы и ногти стали ломкими, а кожа сухой.

Обезжиренные майонезы, стремясь снизить калорийность, часто содержат повышенное количество сахара, крахмала и различных загустителей для сохранения текстуры и вкуса. Однако ключевым моментом является тип растительных жиров, используемых в их составе. Нередко это гидрогенизированные растительные масла и трансжиры, которые даже в небольших количествах оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. Трансжиры способствуют повышению уровня «плохого» холестерина и снижению «хорошего», увеличивая риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, замена жира избытком сахара, крахмала и трансжиров в обезжиренном майонезе не делает его полезнее для здоровья, а скорее наоборот.

Почему соки проигрывают цельным фруктам?

Цельные овощи и фрукты полезнее соков, так как в них сохраняется клетчатка, необходимая для нормализации пищеварения, контроля уровня сахара в крови и поддержания микробиоты кишечника. Соки же содержат концентрированные сахара, быстро усваиваются, вызывая резкий скачок уровня глюкозы, и лишены значительной части питательных веществ, которые теряются при переработке.

— Покупные соки, особенно нектары, вредны из-за высокого содержания добавленного сахара, искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов, не имеющих питательной ценности. По сравнению с восстановленным соком, они содержат еще меньше фруктового пюре и разбавляются водой, — добавляет Никита Фаустов.

По данным центр гигиены и эпидемиологии России, в среднем суточная норма любого сока для взрослого человека — 500–700 миллилитров, превышать ее не рекомендуется.

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ПНИПУ 1067 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.