Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Приложение пермяков поможет сбалансировать работу и личную жизнь
По статистике, 45 процентов работающих россиян сталкивалось с профессиональным выгоранием. Во многом это зависит от неправильного распределения времени между работой и личной жизнью. Специалисты Пермского Политеха представили инновационное приложение для планирования, нацеленное решить проблему такого дисбаланса. Разработка позволит визуализировать прогресс пользователя в разных сферах и задачах, а внедренный ИИ-помощник составит персональные рекомендации для их грамотной постановки и анализа.
Ниша по созданию новых удобных планировщиков открыта, так как существующие приложения либо слишком простые (как обычный список дел), либо слишком перегружены сложным интерфейсом и лишним функционалом. Поэтому востребовано появление новых продуктов, в частности актуален инструмент, позволяющий разграничить рабочие и личные интересы и сделать жизнь пользователя более гармоничной.
Студенты Пермского Политеха работают над созданием планера нового формата, который основан на применении «Колеса баланса». Оно позволит отслеживать, как пользователь распределяет свое время по значимым для себя аспектам: работа, семья, здоровье и другие. Приложение не только фиксирует задачи, но и анализирует их выполнение, предлагая персонализированные рекомендации.
Например, были запланированы рабочие дела, дневное катание на лыжах и вечерние настольные игры с семьей. Пользователь проигнорировал рабочие планы, которые впоследствии пришлось решать, жертвуя другими занятиями. Все это будет отражено в «Колесе баланса», которое можно открыть и проанализировать в любой момент. ИИ-помощник же будет самостоятельно оценивать информацию, полученную на основании занятости пользователя, и давать рекомендации по корректировке, например, как лучше распределить время, чтобы успеть выполнить те или иные дела.
– Платформа VIZZY имеет простой интерфейс, очевидный и минимально необходимый функционал: фиксация и отметка выполнения своих регулярных задач. Разумеется, это не что-то уникальное, но это фундамент, на котором строится наше ключевое предложение, а именно отображение всех результатов планирования по методике «Колеса баланса». Здесь можно быстро и наглядно понять, какой из сфер было выделено недостаточно внимания. Здесь же доступно ведение «вишлистов» вроде списка книг, фильмов, дневников и любых других «хотелок», делающих жизнь человека более структурнее и организованнее, – рассказывает руководитель проекта Артем Новоселов, студент кафедры динамики и прочности машин ПНИПУ.
Политехники отмечают, что планируют внедрить в систему «сквозного» помощника на базе искусственного интеллекта для персональной помощи в постановке и анализе задач. Технология поможет пользователю определить, чего он хочет на самом деле и что может сделать его состояние лучше. То есть ИИ корректно сформулирует цели, желания и разработает планы для их реализации таким образом, чтобы их достижение было максимально эффективным и комфортным, а баланс в жизни был соблюден.
По словам разработчиков, название VIZZY характеризует слова: визуализируй, вдохновляйся, действуй, которые являются идеологией приложения.
– Я пришел к этой идее из-за того, что почувствовал дисбаланс в работе и жизни, не успевал пожить для себя и не понимал, как мне это исправить. Хотел структурировать задачи и поднять свою продуктивность, чтобы успевать больше. Меня не удовлетворяли обычные заметки на телефоне, а приложения для планирования не предоставляли всего, что я хотел видеть в одном месте. Позже оказалось, с тем же самым сталкиваются и другие люди в моем окружении и мой компаньон Герман Наумов. Поэтому я начал сам развивать идею такого продукта, который бы закрывал эти потребности, и нашел единомышленников, с которыми все становится возможно. Мы планируем сделать действительно полезный и приятный в использовании продукт, который получит признание как отдельных пользователей, так и крупных организаций, – поделился Артем Новоселов.
Целевая аудитория проекта включает: бизнесменов и менеджеров, перегруженных рабочими задачами; молодых специалистов и фрилансеров, стремящихся к эффективному тайм-менеджменту; а также студентов, которым важно грамотно распределять время между учебой и отдыхом.
Приложение разработано на базе React Native – фреймворка, позволяющего быстро масштабировать продукт на iOS, Android и другие популярные платформы. Сама система сейчас находится в стадии активной разработки, но альфа-версия уже опробована на Android у 15 пользователей и показала свою перспективность. Результаты подтвердили успешную реализацию базовых возможностей будущего приложения, такие как создание задач, установка сроков и назначение приоритетов.
Разработчики уже получили несколько предложений о сотрудничестве. В планах команды VIZZY – запустить корпоративные тарифы для B2B-сегмента (бизнес-компаний) и выйти на международный рынок.
Политехники отмечают, что в бесплатный базовый пакет будут входить все внедренные функции, кроме ИИ-консультанта. Его персональную помощь пользователь сможет получить при оплате подписки.
Проект студентов Пермского Политеха составит достойную конкуренцию на мировом рынке приложений для планирования. Простой, удобный функционал и персонализированный подход способствуют эффективному распределению и управлению задачами, а также более внимательному отношению к собственному психологическому состоянию.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Международная группа исследователей из Китая, США и Германии разработала метаматериал с выдающейся механической емкостью хранения энергии. Придать ему уникальные характеристики удалось за счет структуры — скрученных гибких стержней, деформирующихся по спирали.
Специалисты НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ разработали новый тест-набор для быстрой и точной оценки опасности для здоровья загрязняющих химических веществ — ксенобиотиков. Метод основан на использовании дрожжей, мутирующих под воздействием токсинов.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Два ключевых события сыграли решающую роль в формировании генетического профиля современных европейских народов. Первое связано с приходом ранних фермеров из Анатолии примерно восемь тысяч лет назад, второе — масштабная миграция на запад носителей ямной степной культуры, начавшаяся пять тысяч лет назад. Однако ученые видят множество отличий от общей картины в разных регионах. В новой работе они проанализировали ДНК древних жителей самого северо-запада Европы и обнаружили более тесную связь с охотниками-собирателями, чем где бы то ни было.
Ученые из Австралии исследовали влияние сексуальной активности, а именно — самоудовлетворения и полового контакта с партнером — на объективные и субъективные параметры сна, в том числе на мотивацию поутру и готовность к новому дню.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Сатурн в деталях: как много вы знаете о самой фотогеничной планете Солнечной системы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии