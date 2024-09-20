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В МТУСИ выяснили, почему меломаны предпочитают аналоговое звучание
Для качества цифровой фонограммы существуют определенные нормативы, но в процессе ее создания возникает проблема: один из самых важных регламентов на нелинейные искажения задается не во всем диапазоне передаваемых уровней, а только для номинального (максимального) значения. Ученые МТУСИ показали, что на тихих звуках коэффициент гармоник для существующих аналого-цифровых преобразователей вместо нормируемых 1-2 процентов достигает 30. Примечательно, что искажения тихих звуков более заметны, чем громких, а ведь неизвестно, с какой громкостью будет прослушиваться фонограмма.
Вероятно, именно этот недостаток выявляется меломанами при прослушивании цифровых фонограмм. Проблема эта известна, и для ее решения предлагается оригинальное решение — увеличение числа разрядов до 24 или 32 с плавающей запятой с пропорциональным увеличением хранимой или передаваемой информации.
«Слушатель не замечает увеличения отношения сигнал/шум больше 56 дБ. Получается, что большие уровни защищены избыточно, а малые — на границе заметности искажений, в каналах с компактным представлением искажения еще больше. Добавляются искажения и при изменении частоты дискретизации в канале или выходном цифро-аналоговом преобразователе», – пояснили кандидаты технических наук профессор кафедры ТиЗВ МТУСИ Олег Попов и доцент той же кафедры Татьяна Чернышева.
В МТУСИ разработали оригинальные алгоритмы сжатия и расширения динамического диапазона сигнала, что позволяет передать его в зоне минимальных искажений при оцифровке. Создан также алгоритм изменения частоты дискретизации с искажениями, не превышающими одного шага квантования.
Проведенные измерения с использованием программных моделей алгоритмов подтвердили возможность повышения качества звучания цифровых фонограмм, сохранения студийного качества 24-разрядных записей при 16-разрядном представлении и 16-разрядного качества — при 8-разрядном.
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