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Ученые определили уровень радиационного загрязнения российского картофеля
Специалисты из Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы и МТУСИ оценили, насколько безопасен картофель, выращиваемый в Калужской области, в плане содержания опасного радионуклида — цезия-137. Этот элемент обладает периодом полураспада около 30 лет и способен серьезно навредить здоровью человека, попадая в организм через продукты. По статистике среднестатистический житель средней полосы России потребляет 300-370 килограммов растительных продуктов в год, большую часть из которых составляет картофель. Поэтому именно этот корнеплод стал объектом исследования ученых.
В 1986 году мир столкнулся с одной из самых разрушительных техногенных катастроф — аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Масштабное радиационное загрязнение широко распространилось по Европе, затронув и территорию России, в частности, Калужскую область.
Согласно действующему законодательству, в зависимости от уровня радиационного загрязнения, территории делятся на четыре зоны. Степень загрязнения почвы определяется в единицах активности — кюри (Ки), а перечень населенных пунктов и границы зон пересматриваются не реже одного раза в пять лет.
С момента аварии прошло уже более тридцати лет. Исследователи отмечают, что за это время естественные процессы распада радионуклидов и принятые защитные меры значительно снизили радиационный фон в Калужской области. Однако вопрос о загрязнении продуктов питания, особенно картофеля — «второго хлеба» для жителей средней полосы России, остается актуальным.
Для исследований использовалась передовая отечественная установка МКС-01А «МУЛЬТИРАД» с гамма-спектрометрическим трактом «МУЛЬТИРАД-гамма» (блок детектирования БДКС 63-01), расположенная в лаборатории кафедры «Экология» МТУСИ «Радиационная безопасность и информационная экология».
Благодаря современному гамма-спектрометрическому оборудованию ученым удалось провести точные измерения уровня цезия-137 в образцах картофеля, собранных в подсобных хозяйствах Козельского, Ульяновского, Дубровского и Думиничского районов Калужской области.
«На первом этапе клубни тщательно очистили от почвы. Затем их измельчили и поместили в 1,0-литровый сосуд Маринелли. Измерения проводились по методике, основанной на использовании сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». Результаты показали, что содержание цезия-137 в картофеле варьировалось от 0,2 до 10 Ки/км², что соответствует требованиям санитарного законодательства России», — поделилась исследованиемВиктория Ерофеева, кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедрой «Экология» факультета КиИБ МТУСИ.
Результаты исследования показали, что содержание цезия-137 в картофеле, выращенном в подсобных хозяйствах Козельского, Ульяновского, Дубровского и Думиничского районов Калужской области, значительно ниже допустимого уровня. Примечательно, что наибольшая концентрация цезия была обнаружена в Дунинском районе, который расположен ближе всего к Чернобылю, но и это значение не превышает санитарные нормы. Кроме того, другие опасные радионуклиды, такие как радий-226 и торий-232, были определены ниже предела обнаружения гамма-спектрометра.
Исследование подчеркивает важность постоянного мониторинга содержания радионуклидов в продуктах питания, а также демонстрирует существенное улучшение радиоэкологической ситуации в пострадавших от ЧАЭС регионах.
Работа продолжается на кафедре «Экология» под руководством В. В. Ерофеевой, кандидатом биологических наук, заведующей кафедрой «Экология» факультета КиИБ МТУСИ. В рамках НИР «Радиационная безопасность пищевых продуктов растительного и животного происхождения» реализованы научные проекты с использованием установки МКС-01А «МУЛЬТИРАД», с альфа-радиометрическим, бета- и гамма-спектрометрическим трактом. Исследования направлены на оценку рисков радиационного загрязнения продуктов и разработку методов их защиты. В проекте принимают активное участие студенты факультета КиИБ, магистранты и аспиранты, а в совместных исследованиях принимают участие студенты и аспиранты из Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы.
Материал подготовлен на основе статьи, опубликованной в журнале «Проблемы региональной экологии».
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