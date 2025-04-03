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28 минут назад
ИФХЭ РАН
18

Краун-эфиры помогут извлекать металлы в 30 раз эффективнее

4.4

Ученые ИФХЭ РАН с коллегами из Федерального Кольского научного центра, МГУ, РУДН и МХТУ имени Д. И.Менделеева впервые синтезировали восемь комплексных соединений (солей аммония с тетраэдрическим моноанионом) с краун-эфирами в качестве лигандов и исследовали их кристаллическую структуру. Эксперименты проводились с технецием, рением, осмием и хромом в роли центральных атомов.

ИФХЭ РАН
# аммоний
# краун-эфиры
# металлы
# рений
# технеций
Краун-эфиры помогут извлекать металлы в 30 раз эффективнее – иллюстрация к материалу на Naked Science
Балаковская АЭС. Технеций (Tc) — радиоактивный элемент, образующийся в ядерных реакторах. Новый метод с краун-эфирами позволяет эффективнее извлекать Tc из растворов, что критично для безопасной утилизации отходов АЭС / © Александр Ситенький, ru.wikipedia.org

Все полученные кристаллы относятся к моноклинной сингонии. Все атомы металлов в этих соединениях находятся в высших степенях окисления: Re и Tc – в степени окисления +7, Cr в степени окисления +6 и Os в степени окисления +8.

С тех пор, как в конце 1960-х годов были открыты краун-эфиры, эти соединения нашли применение в экстракции и разделении химических элементов, органическом синтезе, супрамолекулярной химии и других, не менее перспективных и захватывающих, областях. Однако до настоящего времени не было изучено взаимодействие краун-эфиров с соединениями аммония в комплексах с тетраэдрическими моноанионами для переходных металлов.

Тетраэдрический моноанион имеет форму равносторонней треугольной пирамиды (тетраэдра). В центре пирамиды находится атом металла, а в вершинах – атомы окислителей (кислорода, но иногда один из атомов кислорода может быть замещен атомом галогена). В работе были изучены отрицательные анионы с центральным атомом металла TcO4, ReO4, CrO3F, OsO3N, CrO3Cl, CrO3Br, а также отрицательные анионы с неметаллическими центральными атомами – BF4 и ClO4.

Добавление краун-эфиров вызвало увеличение размеров кристаллов и включило в систему нековалентных межмолекулярных взаимодействий новые водородные связи. Аммоний встраивался внутрь кольца краун-эфира. Во всех случаях водородные связи формировались на вершинах тетраэдра.

Анализ методом сфер Хиршфельда показал, что размер тетраэдрического аниона влияет на формирование межмолекулярных нековалентных взаимодействий в кристаллах до такой степени, что меняется сам тип преобладающих в кристалле связей. Например, между двумя пертехнетат-ионами «встроилась» молекула воды, образуя водородные связи. Зато перренаты продемонстрировали большой вклад анион-анионных взаимодействий: тетраэдры взаимодействовали друг с другом сильнее, чем с краун-эфиром.

«Рений принято считать нерадиоактивным аналогом технеция, из-за чего в научном мире возникла тенденция проводить эксперименты с рением и затем экстраполировать их результаты для технеция, – отметил научный сотрудник лаборатории анализа радиоактивных материалов ИФХЭ РАН Антон Новиков. – Данная работа в очередной раз показала, что соединения рения и технеция могут сильно отличаться».

«Поскольку размер аниона, как выяснилось, играет решающую роль при формировании нековалентных межмолекулярных взаимодействий, очень интересно, как изменится кристаллическая структура и физические свойства вещества, когда мы перейдем к тетраэдрам большего размера, в вершинах которых, например, находятся не атомы кислорода, а атомы серы», – рассказал научный сотрудник лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН, кандидат химических наук Михаил Волков.

Краун-эфиры помогут извлекать металлы в 30 раз эффективнее – иллюстрация к материалу на Naked Science
© Пресс-служба ИФХЭ РАН

Эксперименты по термической деструкции показали, что, чем больше окислительный потенциал тетраэдрического аниона, тем быстрее разрушается соединение. Наименее стабильным оказалось комплексное соединение осмия, наиболее стабильным – рения.

Также было показано, что добавление краун-эфиров значительно повышает растворимость и коэффициент дистрибуции пертехнетат-иона в водном растворе хлороформа. «При добавлении краун-эфиров из воды в хлороформ перешло в 30 раз больше технеция, чем без них, – отметил Михаил Волков. — Этот результат может представлять интерес для извлечения Tc, Os и Re из разбавленных растворов, а также для улучшения переноса галоген-хроматных окислителей в неводные среды».

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.

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ИФХЭ РАН
34 статей
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук — один из ведущих химических институтов Российской академии наук. Насчитывает более 800 сотрудников, среди которых 7 академиков, 9 членов-корреспондентов РАН, более чем 100 профессоров и 260 кандидатов наук. Проводимые в ИФХЭ РАН фундаментальные и прикладные исследования характеризуются многопрофильностью и включают следующие научные направления: поверхностные явления в коллоидно-дисперсных системах, адсорбция, физико-химическая механика; супрамолекулярные и наноразмерные системы для использования в современных высоких технологиях; химическое сопротивление материалов, защита металлов и других материалов от коррозии и окисления; химия и технология радиоактивных элементов, радиоэкология и радиационная химия; электрохимия. Успехи сегодняшних исследований опираются на уникальную экспериментальную базу Центра Коллективного Пользования, позволяющую решать практически любую задачу физико-химического исследования вещества или свойств его поверхности разнообразными современными методами. В их числе: электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ, рентгеноструктурный анализ, рентгеновское малоугловое рассеяние, атомно-адсорбционный анализ, эллипсометрия, аннигиляция позитронов, хромато-масс-спектрометрия, инфракрасная, рамановская, фотоэлектронная, электронная спектроскопия, ядерный магнитный резонанс.
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