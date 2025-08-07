Комментарии и ссылки на авторов в соцсетях повысили доверие к новостному сайту у читателей

Исследователи из Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов НИУ ВШЭ выяснили, как «сигналы социальных возможностей» в оформлении новостных сайтов, будь то комментарии читателей, счетчик репостов или указание имени автора статьи, помогают завоевать доверие читателей. Эксперименте с участием 137 добровольцев показал, что такие элементы интерфейса делают сайт более надежным и убедительным в глазах пользователей, при этом самый весомый сигнал — ссылки на страницы в социальных сетях.

Результаты работы опубликованы в журнале Human-Computer Interaction. В цифровой среде пользователь чаще всего взаимодействует не с человеком, а с его цифровым аватаром: через текст, иконку, комментарий. Особенно это заметно в новостных интерфейсах, где пользователь остается один на один с потоком информации. Именно поэтому намек на присутствие других людей, например имя автора, написанное под заголовком статьи, или возможность поделиться своим мнением, играет важную роль в оценке самого контента.

Такие элементы называют сигналами социальных возможностей: они создают ощущение, что в интерфейсе есть кто-то помимо читателя, будь то автор, другой читатель или целое сообщество. Все это снимает ощущение одиночества и неопределенности. Однако влияние таких элементов на доверие к новостным сайтам раньше практически не изучалось. Поэтому команда исследователей из ВШЭ проверила, как оформление новостных сайтов влияет на первоначальное доверие пользователей.

В Лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов провели эксперимент, в ходе которого участникам показывали 60 пар скриншотов специально созданных макетов новостных интерфейсов. Каждая пара состояла из двух идентичных страниц, которые отличались только наличием социального сигнала: например, в одном интерфейсе была кнопка «поделиться» или было подписано имя автора статьи, а в другом интерфейсе любые социальные сигналы отсутствовали. Всего учeные проверили 12 типов сигналов — от счeтчика просмотров и количества репостов до формы обратной связи и ссылок на социальные сети.

«Когда мы видим, что у медиа есть активность в соцсетях, это создаeт ощущение открытости и вовлеченности. Пользователи чувствуют, что могут взаимодействовать с источником информации, а не просто пассивно еe потреблять, что и повышает доверие», — отмечает один из авторов исследования, младший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов департамента психологии НИУ ВШЭ Екатерина Косова .

Практически все социальные сигналы статистически значимо повышали уровень доверия к интерфейсу. Наибольший эффект оказали ссылки на страницы СМИ в социальных сетях, указание автора или редактора статьи и количество репостов статьи в соцсетях. Единственным исключением стала иконка чат-бота: ее влияние не было статистически значимым, хотя прослеживалась слабая тенденция к снижению доверия. По словам исследователей, дело, скорее всего, в непривычности: пользователи не ожидают увидеть чат-бот на новостном сайте и воспринимают его как неуместный элемент.

Перед началом эксперимента добровольцев разделили на три группы. Первой группе сообщили, что все новости в эксперименте фейковые, второй — что все новости настоящие, третьей группе не сообщили ничего. Это позволило исследователям проконтролировать и дополнительно измерить влияние предварительных убеждений на восприятие интерфейса.

Обнаружилось, что установки действительно имеют значение: если участник был заранее предупрежден, что все новости в исследовании фальшивые, он оценивал интерфейсы существенно ниже, чем респонденты из других групп. А вот между средними оценками от группы с правдивой установкой и группы без установки значимых различий не было, что может говорить о базовом доверии к новостным источникам.

Полученные результаты могут быть полезны разработчикам и дизайнерам новостных сайтов. По мнению авторов, использование элементов социального присутствия может помочь увеличить доверие пользователей и бороться с распространением фейковых новостей. Будущие исследования покажут, какие еще решения могут укрепить доверие аудитории и улучшить качество новостного контента.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

