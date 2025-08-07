  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 августа, 11:02
НИУ ВШЭ
8

Комментарии и ссылки на авторов в соцсетях повысили доверие к новостному сайту у читателей

❋ 4.7

Исследователи из Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов НИУ ВШЭ выяснили, как «сигналы социальных возможностей» в оформлении новостных сайтов, будь то комментарии читателей, счетчик репостов или указание имени автора статьи, помогают завоевать доверие читателей. Эксперименте с участием 137 добровольцев показал, что такие элементы интерфейса делают сайт более надежным и убедительным в глазах пользователей, при этом самый весомый сигнал — ссылки на страницы в социальных сетях.

НИУ ВШЭ
# доверие
# интерфейс
# надежность
# Новости
# сайт
Комментарии и ссылки на автора сделали новостные сайты более надежными в глазах читателей / © Oleg Ivanov, unsplash.com

Результаты работы опубликованы в журнале Human-Computer Interaction. В цифровой среде пользователь чаще всего взаимодействует не с человеком, а с его цифровым аватаром: через текст, иконку, комментарий. Особенно это заметно в новостных интерфейсах, где пользователь остается один на один с потоком информации. Именно поэтому намек на присутствие других людей, например имя автора, написанное под заголовком статьи, или возможность поделиться своим мнением, играет важную роль в оценке самого контента.

Такие элементы называют сигналами социальных возможностей: они создают ощущение, что в интерфейсе есть кто-то помимо читателя, будь то автор, другой читатель или целое сообщество. Все это снимает ощущение одиночества и неопределенности. Однако влияние таких элементов на доверие к новостным сайтам раньше практически не изучалось. Поэтому команда исследователей из ВШЭ проверила, как оформление новостных сайтов влияет на первоначальное доверие пользователей.

В Лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов провели эксперимент, в ходе которого участникам показывали 60 пар скриншотов специально созданных макетов новостных интерфейсов. Каждая пара состояла из двух идентичных страниц, которые отличались только наличием социального сигнала: например, в одном интерфейсе была кнопка «поделиться» или было подписано имя автора статьи, а в другом интерфейсе любые социальные сигналы отсутствовали. Всего учeные проверили 12 типов сигналов — от счeтчика просмотров и количества репостов до формы обратной связи и ссылок на социальные сети.

«Когда мы видим, что у медиа есть активность в соцсетях, это создаeт ощущение открытости и вовлеченности. Пользователи чувствуют, что могут взаимодействовать с источником информации, а не просто пассивно еe потреблять, что и повышает доверие», — отмечает один из авторов исследования, младший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов департамента психологии НИУ ВШЭ Екатерина Косова.

Практически все социальные сигналы статистически значимо повышали уровень доверия к интерфейсу. Наибольший эффект оказали ссылки на страницы СМИ в социальных сетях, указание автора или редактора статьи и количество репостов статьи в соцсетях. Единственным исключением стала иконка чат-бота: ее влияние не было статистически значимым, хотя прослеживалась слабая тенденция к снижению доверия. По словам исследователей, дело, скорее всего, в непривычности: пользователи не ожидают увидеть чат-бот на новостном сайте и воспринимают его как неуместный элемент.

Перед началом эксперимента добровольцев разделили на три группы. Первой группе сообщили, что все новости в эксперименте фейковые, второй — что все новости настоящие, третьей группе не сообщили ничего. Это позволило исследователям проконтролировать и дополнительно измерить влияние предварительных убеждений на восприятие интерфейса.

Обнаружилось, что установки действительно имеют значение: если участник был заранее предупрежден, что все новости в исследовании фальшивые, он оценивал интерфейсы существенно ниже, чем респонденты из других групп. А вот между средними оценками от группы с правдивой установкой и группы без установки значимых различий не было, что может говорить о базовом доверии к новостным источникам.

Полученные результаты могут быть полезны разработчикам и дизайнерам новостных сайтов. По мнению авторов, использование элементов социального присутствия может помочь увеличить доверие пользователей и бороться с распространением фейковых новостей. Будущие исследования покажут, какие еще решения могут укрепить доверие аудитории и улучшить качество новостного контента.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
435 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# доверие
# интерфейс
# надежность
# Новости
# сайт
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Спасение птиц в Анапе
Московский зоопарк
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Мифы об Африке
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Величайшие вымирания в истории Земли
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
07 Авг
600
Новгородские берестяные грамоты. Письма из Средневековья
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
07 Авг
Бесплатно
Космические исследования на обитаемых подводных лабораториях
Русское географическое общество
Москва
Лекция
08 Авг
500
Горбатые киты: защитники океана
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Мультиагентные системы
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
750
Луна в вопросах и ответах
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
09 Авг
800
Зубы и губы у динозавров
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
4 августа, 12:43
ФизТех

Российский физик улучшил точность спутниковых снимков, снизив вероятность ошибки с 630 метров до 26

Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.

ФизТех
# Земля
# рельеф
# спутник
# спутниковые снимки
# фотографии
7 августа, 08:07
Юлия Трепалина

Скрининг помог чаще выявлять рак кишечника на ранних стадиях у людей до 50 лет

Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.

Медицина
# здоровье
# колоректальный рак
# онкология
# онкопатология
# онкоскрининг
# рак кишечника
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
3 августа, 12:57
Александр Березин

Фотосинтез в XXI веке ускорился по всей Земле

Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.

Биология
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# фотосинтез
5 августа, 11:50
ПНИПУ

Рекордные возраст и размер: ученый рассказал, стоит ли бояться приближающейся кометы 3I/ATLAS

В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.

ПНИПУ
# Земля
# комета
# Млечный путь
# Солнечная система
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно