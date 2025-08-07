Уведомления
Комментарии и ссылки на авторов в соцсетях повысили доверие к новостному сайту у читателей
Исследователи из Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов НИУ ВШЭ выяснили, как «сигналы социальных возможностей» в оформлении новостных сайтов, будь то комментарии читателей, счетчик репостов или указание имени автора статьи, помогают завоевать доверие читателей. Эксперименте с участием 137 добровольцев показал, что такие элементы интерфейса делают сайт более надежным и убедительным в глазах пользователей, при этом самый весомый сигнал — ссылки на страницы в социальных сетях.
Результаты работы опубликованы в журнале Human-Computer Interaction. В цифровой среде пользователь чаще всего взаимодействует не с человеком, а с его цифровым аватаром: через текст, иконку, комментарий. Особенно это заметно в новостных интерфейсах, где пользователь остается один на один с потоком информации. Именно поэтому намек на присутствие других людей, например имя автора, написанное под заголовком статьи, или возможность поделиться своим мнением, играет важную роль в оценке самого контента.
Такие элементы называют сигналами социальных возможностей: они создают ощущение, что в интерфейсе есть кто-то помимо читателя, будь то автор, другой читатель или целое сообщество. Все это снимает ощущение одиночества и неопределенности. Однако влияние таких элементов на доверие к новостным сайтам раньше практически не изучалось. Поэтому команда исследователей из ВШЭ проверила, как оформление новостных сайтов влияет на первоначальное доверие пользователей.
В Лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов провели эксперимент, в ходе которого участникам показывали 60 пар скриншотов специально созданных макетов новостных интерфейсов. Каждая пара состояла из двух идентичных страниц, которые отличались только наличием социального сигнала: например, в одном интерфейсе была кнопка «поделиться» или было подписано имя автора статьи, а в другом интерфейсе любые социальные сигналы отсутствовали. Всего учeные проверили 12 типов сигналов — от счeтчика просмотров и количества репостов до формы обратной связи и ссылок на социальные сети.
«Когда мы видим, что у медиа есть активность в соцсетях, это создаeт ощущение открытости и вовлеченности. Пользователи чувствуют, что могут взаимодействовать с источником информации, а не просто пассивно еe потреблять, что и повышает доверие», — отмечает один из авторов исследования, младший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов департамента психологии НИУ ВШЭ Екатерина Косова.
Практически все социальные сигналы статистически значимо повышали уровень доверия к интерфейсу. Наибольший эффект оказали ссылки на страницы СМИ в социальных сетях, указание автора или редактора статьи и количество репостов статьи в соцсетях. Единственным исключением стала иконка чат-бота: ее влияние не было статистически значимым, хотя прослеживалась слабая тенденция к снижению доверия. По словам исследователей, дело, скорее всего, в непривычности: пользователи не ожидают увидеть чат-бот на новостном сайте и воспринимают его как неуместный элемент.
Перед началом эксперимента добровольцев разделили на три группы. Первой группе сообщили, что все новости в эксперименте фейковые, второй — что все новости настоящие, третьей группе не сообщили ничего. Это позволило исследователям проконтролировать и дополнительно измерить влияние предварительных убеждений на восприятие интерфейса.
Обнаружилось, что установки действительно имеют значение: если участник был заранее предупрежден, что все новости в исследовании фальшивые, он оценивал интерфейсы существенно ниже, чем респонденты из других групп. А вот между средними оценками от группы с правдивой установкой и группы без установки значимых различий не было, что может говорить о базовом доверии к новостным источникам.
Полученные результаты могут быть полезны разработчикам и дизайнерам новостных сайтов. По мнению авторов, использование элементов социального присутствия может помочь увеличить доверие пользователей и бороться с распространением фейковых новостей. Будущие исследования покажут, какие еще решения могут укрепить доверие аудитории и улучшить качество новостного контента.
Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.
Медики ежегодно фиксируют рост числа случаев колоректального рака (КРР), одного из распространенных видов онкопатологий, в молодом возрасте. Американская коллегия гастроэнтерологов ранее рекомендовала начинать скрининг рака кишечника с 50 лет, но в 2018-м порог сдвинули до 45 лет (в России диапазон еще шире — с 40 лет). Как результат, в 2018-2022 годах число скрининговых обследований на КРР среди жителей США 45-49 лет увеличилось. Параллельно в той же возрастной группе стали чаще диагностировать злокачественные новообразования кишечника. Врачи до конца не понимали, следствие это более раннего скрининга или проявление тенденции к росту заболеваемости. Ситуацию прояснили два новых исследования специалистов Американского онкологического общества.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
