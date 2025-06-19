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Повторное использование интерфейса помогло привыкнуть к его новой версии
Пользователи часто предпочитают старые версии интерфейсов новым из-за когнитивного искажения, известного как синдром утенка. Он возникает, когда первый опыт взаимодействия с интерфейсом становится эталоном, с которым сравниваются все последующие обновления. Однако эксперимент исследователей НИУ ВШЭ показал обнадеживающий результат: простое повторное использование интерфейса помогает снизить эффект искажения и улучшить общее восприятие новой версии.
Исследование опубликовано в Cognitive Processing. Мобильные и компьютерные интерфейсы плотно вошли в нашу жизнь: в 2024 году россияне проводили в интернете в среднем восемь часов в сутки — почти половину времени бодрствования. Все это время мы используем программы, приложения и сайты, которые помогают нам общаться, работать и развлекаться. При этом многие люди с недоверием относятся к обновлениям, даже если они действительно делают интерфейс лучше. Исследователи объясняют это синдромом утенка — когнитивным искажением, из-за которого первое впечатление об интерфейсе становится эталоном.
До сих пор синдром утенка в основном изучался в контексте пользовательского опыта (UX) и дизайна интерфейсов. Большинство данных поступало от UX-дизайнеров и специалистов по юзабилити, которые делились своими наблюдениями в блогах и статьях. Однако научных данных о психологических механизмах этого феномена мало. Исследователи Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов НИУ ВШЭ провели два эксперимента, чтобы объяснить, почему пользователи так неохотно воспринимают изменения в дизайне интерфейсов.
В первом эксперименте ученые сравнивали восприятие старой и новой версий приложения для аренды жилья Airbnb. Участникам нужно было выполнить ряд стандартных задач: найти жилье с помощью фильтров, сохранить информацию о нем и настроить аккаунт. Второй эксперимент проводился на специально созданном студенческом портале, имевшем две версии, которые отличались цветовой схемой и расположением элементов меню. В обоих случаях исследование проводилось на экспериментальных и контрольных группах: первые работали с двумя разными версиями интерфейса, вторые дважды использовали одну и ту же версию.
После выполнения задач испытуемые оценивали удобство и общее впечатление от интерфейсов с помощью стандартных шкал: System Usability Scale (SUS), которую исследователи лаборатории недавно адаптировали для русскоязычных пользователей, и SUPR-Q, а также семантического дифференциала.
В обоих исследованиях наблюдалась отчетливая тенденция: пользователи склонны оценивать выше тот интерфейс, с которым они взаимодействовали впервые, независимо от его реальных характеристик. Например, в эксперименте с Airbnb старая версия приложения получила более высокие оценки, хотя по функционалу новая версия была усовершенствованной. В случае со студенческим порталом также первая увиденная версия набирала больше положительных откликов, хотя различия в дизайне были минимальны.
«Важно отметить, что синдром утенка обусловлен не только привычкой, связанной с регулярным использованием интерфейса, но и более глубокими психологическими механизмами: первое взаимодействие с системой формирует эмоциональный якорь, который сложно преодолеть», — отмечает один из авторов исследования, младший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов Екатерина Косова.
Любопытно, что различия между восприятием новых и старых версий интерфейсов проявлялись не только на уровне осознанных оценок, но и в таких показателях, как скорость выполнения задач и эмоциональная вовлеченность участников.
Однако ученые заметили, что простое увеличение времени использования интерфейса способствует укреплению положительной оценки. В контрольных группах, где участники дважды работали с одной и той же версией сайта, при повторном использовании фиксировался небольшой рост оценок. Это означает, что формирование положительного отношения к интерфейсу возможно и после повторных взаимодействий. Следовательно, увеличение частоты и продолжительности использования интерфейса помогает сгладить негативные впечатления от обновлений.
По мнению исследователей, компании, разрабатывающие цифровые продукты, могут использовать эти знания для снижения негативного восприятия пользователями новых версий интерфейсов.
«Эти данные важны для дизайнеров и разработчиков интерфейсов: они помогают понять, почему пользователи могут негативно воспринимать изменения. Учитывая синдром утенка, компании могут разрабатывать стратегии плавного внедрения обновлений и более эффективно объяснять новые функции, чтобы облегчить адаптацию пользователей», — резюмирует один из авторов исследования, младший научный сотрудник Научно-учебной лаборатории когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов Надежда Глебко.
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