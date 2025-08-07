Древние жители Кольского полуострова отказались от сложных орудий из-за плохого кремня

Ученые Института истории материальной культуры РАН проанализировали 518 кремневых артефактов, найденных на памятнике Маяк-2 на Кольском полуострове, и установили, что в эпоху раннего неолита (VI–V тысячелетий до нашей эры) местное население попыталось адаптировать сложные технологии изготовления орудий, но из-за низкого качества сырья было вынуждено от них отказаться.

Результаты исследования опубликованы в Stratum plus. Уникальный памятник Маяк-2 на северном побережье Кольского полуострова был открыт в 1978 году. В ходе раскопок 1979–1984 годов собрана обширная коллекция, включающая сотни тысяч костей морских животных, десятки тысяч каменных артефактов, а также изделия из кости и рога. Поселение древних охотников на морского зверя существовало на протяжении пяти тысяч лет — с VI тысячелетия до нашей эры до рубежа эр. Особую ценность представляет сохранность органических материалов, что редко встречается в археологических памятниках Северной Фенноскандии.

Предыдущие трасологические исследования выявили следы обработки кости и рога металлическими инструментами, что подтверждает использование металлов населением Европейской Арктики во II тысячелетии до нашей эры Коллекция до сих пор не обработана полностью, что открывает перспективы для дальнейших изысканий. Каменный инвентарь насчитывает десятки тысяч единиц, большую часть которых составляют кварцевые и сланцевые артефакты, а кремневые — лишь доли процента.

Специалисты ИИМК РАН провели детальный анализ 518 кремневых артефактов памятника Маяк-2, применив трасологический и типологический методы. Трасологический анализ — исследование микроскопических следов использования на орудиях — позволяет определить, для обработки каких материалов (дерева, кости, кожи) они применялись. В институте действует экспериментально-трасологическая лаборатория, являющаяся одним из мировых лидеров в этой области. Типологический метод заключается в классификации артефактов по форме, технике изготовления и другим видимым признакам, что помогает установить их назначение, культурную и хронологическую принадлежность. Вместе эти подходы дают комплексное представление о технологии производства и применения древних орудий.

Исследование показало, что большинство кремневых изделий использовалось для обработки дерева, шкур, мяса и мягких пород камня. При этом лишь на 8% предметов сохранились следы работы с костью и рогом, что необычно для памятника, где изготавливали множество орудий, предметов быта и украшений из этих материалов. Ученые предполагают, что обработка кости, рога и зубов животных велась кварцевыми инструментами, которые могли быть более эффективными.

«До нашего исследования было известно, что местные жители на протяжении тысячелетий получали “импортные” изделия из высококачественного кремня, но также использовали местные окремненные породы. Мы установили, что из низкокачественного сырья на поселении Маяк-2 пытались изготавливать бифасы — двусторонне обработанные орудия, такие как наконечники стрел, дротиков и угловые ножи. Это интересное наблюдение: применять плохой кремень для сложных технологий неудобно, что подтвердит любой экспериментатор. На материалах Кольского полуострова подобное зафиксировано впервые», — отметил младший научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК РАН Антон Мурашкин.

Место раскопок / © ИИМК РАН

О попытках производства бифасиальных орудий свидетельствуют находки заготовок и 20 характерных сколов утончения, сконцентрированных в слоях раннего неолита (VI–V тысячелетий до нашей эры) на небольшом участке раскопа. Это указывает на стремление местного населения воспроизвести принесенную извне технологию. Несовершенство материала часто не позволяло создать «идеальные» орудия, но не мешало их использованию, о чем говорят микроследы на нескольких изделиях.

Со временем производство двусторонних орудий из местного кремня прекратилось. Сравнение с материалами более поздних памятников региона показало отсутствие следов изготовления бифасов — ни заготовок, ни технологических сколов. Вероятно, в среднем и позднем неолите (IV–III тысячелетий до нашей эры) население отказалось от этой технологии при работе с кремнем, но могло сохранить ее для обработки сланца. При этом изделия из высококачественного кремня продолжали поступать через обменные сети, что говорит о высокой степени интеграции региона в межкультурные связи эпохи неолита — раннего железного века.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ИИМК РАН 8 статей Институт истории материальной культуры РАН — старейший в России институт, занимающийся археологическими исследованиями. Правопреемник петербургской Императорской археологической комиссии. Научная деятельность ИИМК РАН включает изучение широкого спектра археологических культур каменного века Евразии; исследование раннеземледельческих культур и городских цивилизаций Центральной Азии, Кавказа, Среднего и Ближнего Востока, а также археологических культур степной зоны Евразии; изучение греко-варварских контактов в Северном Причерноморье ; исследование взаимодействия племен и народов на территории Восточной Европы и в регионе Балтики, археология и история Древней Руси.