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Петербургские социологи выяснили, какие люди склонны к шопоголизму
Ученые СПбГУ совместно с исследователями Высшей школы экономики и Костромского государственного университета изучили экономическое поведение россиян и определили, какие особенности личности делают жителей нашей страны более склонными к шопоголизму.
С 1980-х годов ученым известно, что шопоголизм, или компульсивные покупки, — одна из зависимостей, которая может негативно сказывается на жизни людей. Шопоголиков мучают навязчивые мысли о покупках, они тратят большие суммы на ненужные вещи и не обращают внимание на финансовые трудности: с легкостью берут займы на новые товары, накапливают большие долги, а в некоторых случаях ради получения желаемого преступают закон. Главная отличительная черта компульсивного шопинга заключается в том, что он приносит людям недолгое удовольствие, за которым обязательно следует чувство вины за трату денег и невозможность остановиться.
Свойственно ли такое поведение россиянам, выяснили ученые Санкт-Петербургского университета, Высшей школы экономики (ВШЭ) и Костромского государственного университета (КГУ). Для этого исследователи опросили более 500 человек. В выборку вошли мужчины и женщины в возрасте от 18 лет с разным уровнем образования и доходов. Респонденты являлись жителями областных центров (34 процента опрошенных), городов-мегаполисов (29 процентов), районных центров (23 проццента) и Москвы (14 процентов).
Участники исследования заполняли анкету, в которую вошли вопросы, позволяющие установить уровень стресса, наличие депрессии у респондентов, их отношение к деньгам и степень тревожности по поводу материального положения. Также в опросник включили шкалу навязчивых покупок — методику, с помощью которой можно определить покупательское поведение. Ранее она была доступна только за рубежом, Ученые СПбГУ совместно с коллегами впервые в отечественной науке адаптировали шкалу для русскоязычной аудитории.
Опрос показал, что большинство респондентов не склонны к патологическому шопингу и не любят ходить по магазинам. Тем не менее ученые установили, что в период экономических санкций часть россиян все же совершает компульсивные покупки.
«Мы выяснили, что степень выраженности шопоголизма связана с половозрастными особенностями респондентов. Так, женщины чаще покупают вещи, которые им не нужны, а мужчины получают меньше удовольствия от покупок. Представители старшего поколения реже чувствуют побуждение ходить по магазинам и тратить деньги, когда у них нет ни времени, ни финансовых возможностей. Кроме того, они реже покупают вещи, когда им ничего не нужно», — рассказал один из авторов исследования, профессор СПбГУ, исполняющая обязанности заведующего кафедрой политической психологии Ольга Дейнека.
Социологи также установили, что шопоголизм связан с отношением к финансам: более склонны к компульсивным покупкам оказались люди с повышенным уровнем беспокойства по поводу своего материального положения, а также те, кто привык использовать деньги как инструмент влияния на других, или те, для кого финансы — показатель успеха, залог уважения и признания. Меньше подвержены шопинг-зависимости люди, оценивающие свои доходы как высокие.
Кроме того, результаты исследования показали, что компульсивным покупкам больше подвержены люди, переживающие стресс, тревогу, а также находящиеся в состоянии депрессии». По данным ученых, к патологическому шопингу сильнее склонны и люди с повышенной тревожностью. При этом семейное положение и уровень образования на зависимость от покупок не влияют.
По словам Ольги Дейнеки, проведенное исследование помогло не только больше узнать о покупательском поведении россиян, но и внесло вклад в развитие экономической психологии. Применение адаптированной шкалы навязчивых покупок в рамках опроса оказалось успешным, поэтому ученые признали ее эффективной. Теперь этой методикой могут пользоваться и другие российские исследователи, а также психологи-консультанты для работы с людьми, у которых наблюдаются симптомы патологического шопоголизма.
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