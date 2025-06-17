В Волгоградской области нашли следы древней «краски» возрастом около 160 тысяч лет

Археологи Института истории материальной культуры РАН обнаружили на памятнике «Челюскинец II» под Волгоградом фрагменты красочной суспензии из охры. Это вторая подобная находка в Европе, свидетельствующая о применении таких «красок» неандертальцами в эпоху среднего палеолита — 160 тысяч лет назад.

«Челюскинец II» — уникальный археологический объект эпохи среднего палеолита, расположенный на юго-восточной границе Русской равнины, недалеко от Волгограда. Это один из немногих памятников открытого типа в регионе, что делает его особенно ценным для изучения культуры древних неандертальцев. Раскопки здесь ведутся с 1980-х годов.

Памятник открытого типа в археологии — памятник, не имеющий очевидных границ конструктивного (городища или курганы) или природного (гроты, пещеры) характера.

Памятник датируется периодом около 160 тысяч лет назад. В ходе полевого сезона 2024 года на одном из участков (исследованная площадь составила всего пять квадратных метров, и работы носили разведочный характер) ученые обнаружили 19 образцов охры. Некоторые из них достигали трех сантиметров в поперечнике. Столь крупные куски охры крайне редко встречаются на среднепалеолитических памятниках открытого типа. Ближайшая аналогия — значительно более мелкие образцы из культурного слоя стоянки Маастрихт-Бельведер в Нидерландах, хотя они и древнее.

Обнаруженные археологами следы охры / © Пресс-служба ИИМК РАН

«Мы обнаружили уникальную для среднего палеолита Русской равнины серию минеральных пигментов — следы сложной обработки охры неандертальцами. Среди находок — пастообразные красящие массы и остатки пигментов с явными следами скобления. Это свидетельствует о применении красок в данном регионе в среднем палеолите», — рассказала научный сотрудник отдела палеолита ИИМК РАН Мария Желтова.

По ее словам, ученые провели комплексный анализ образцов, применив несколько современных методов. Сначала с помощью микроскопии удалось выявить следы механической обработки — царапины от скобления и участки интенсивного перетирания, что указывает на намеренное измельчение пигмента. Химико-минералогический анализ подтвердил состав: красные оттенки давал гематит, а желтые — гетит.

Кроме того, в пяти образцах, возможно, содержался органический компонент — связующее вещество белкового или жирового. Для проверки этой гипотезы планируется провести газовую хроматографию и рамановскую спектроскопию. Первый метод позволяет выявить органические соединения, а второй — определить молекулярный состав вещества без его разрушения.

Полученные данные указывают на сложную цепочку действий: неандертальцы не просто собирали охру, но, вероятно, подвергали ее термической обработке, тщательно растирали и смешивали с вяжущими веществами. Назначение таких смесей до конца не ясно из-за плохой сохранности и малого количества находок. В ближайшем полевом сезоне ученые надеются обнаружить новые образцы и связать их с археологическими структурами.

Работы проведены в рамках проекта РНФ «Технологические новации среднего и верхнего палеолита как критерии для уточнения периодизации и индустриальной вариабельности» под руководством старшего научного сотрудника отдела палеолита ИИМК РАН Ксении Степановой. Полевые работы на памятнике Челюскинец II проведены при поддержке гранта РНФ «Палеолит Понто-Каспия: изменения материальной культуры и природной среды в плейстоцене (археология, хронология, палеогеография)» (рук. д.и.н. А.А. Анойкин, ИАЭТ СО РАН).

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ИИМК РАН 6 статей Институт истории материальной культуры РАН — старейший в России институт, занимающийся археологическими исследованиями. Правопреемник петербургской Императорской археологической комиссии. Научная деятельность ИИМК РАН включает изучение широкого спектра археологических культур каменного века Евразии; исследование раннеземледельческих культур и городских цивилизаций Центральной Азии, Кавказа, Среднего и Ближнего Востока, а также археологических культур степной зоны Евразии; изучение греко-варварских контактов в Северном Причерноморье ; исследование взаимодействия племен и народов на территории Восточной Европы и в регионе Балтики, археология и история Древней Руси.