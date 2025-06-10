В России разработали обучающий тренажер для будущих врачей-рентгенологов

Коллектив молодых ученых из РТУ МИРЭА представил учебно-игровой симулятор под названием Radiologist, предназначенный для подготовки будущих врачей-рентгенологов и специалистов компьютерной томографии. Симулятор — эффективная платформа для тренировки навыков интерпретации патологических изменений на медицинских изображениях посредством уникальной системы анализа и обратной связи.

Особенность разработки состоит в ее игровой концепции, позволяющей студентам осваивать необходимые знания и компетенции в форме игры. Созданная командой авторов из Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эта система стала новым словом в подготовке профессионалов в сфере визуальной медицинской диагностики.

Приложение предоставляет пользователям возможность практиковаться в диагностике различных состояний организма, используя материалы КТ и МРТ. Уже реализованы начальные этапы, ориентированные на изучение патологии головного мозга. По словам руководителя команды Анны Веселовой, игровой элемент значительно упрощает освоение сложного материала и способствует лучшему усвоению практических навыков.

«Разработанный тренажер призван решить проблему нехватки опытных радиологов, — отметили Арина Богомольная, Анастасия Теплинская и Александра Кутькина, соавторы проекта, студентки Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА. — Поскольку традиционная практика требует наличия реального медицинского оборудования и непосредственного взаимодействия с пациентами».

Научная группа студентов кафедры биотехнических систем и технологий РТУ МИРЭА: Веселова Анна, Богомольная Арина, Кутькина Александра, Теплинская Анастасия. Команда работала над проектом девять месяцев / © Фото из личного архива, пресс-служба РТУ МИРЭА

Благодаря новому инструменту студенты смогут многократно повторять процедуры диагностики без риска нанести ущерб пациенту.

Симулятор превосходит аналогичные образовательные платформы своей универсальностью и удобством эксплуатации. Например, популярный ресурс Radiopaedia служит исключительно источником примеров изображений, не предоставляя возможности для отработки практических навыков. Компьютеризированный анатомический стенд «Пирогов», оснащенный современными технологиями, доступен лишь ограниченному кругу пользователей и привязан к оборудованию стационара. Платформа «Виртуальный пациент», несмотря на наличие игрового формата, также не обеспечивает полноценной фиксации прогресса обучающихся.

В отличие от конкурентов, разработка студентов РТУ МИРЭА решает указанные проблемы, обеспечивая доступность и эффективность образовательного процесса благодаря геймплейному компоненту и удаленному доступу.

Программа получила высокую оценку экспертов Академии инновационных проектов РТУ МИРЭА и имеет потенциал стать частью учебного плана российских университетов и колледжей, специализирующихся на медицинском образовании и технологии. Использование такой учебной среды позволит готовить высококвалифицированных специалистов быстрее и эффективнее.

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РТУ МИРЭА 69 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».